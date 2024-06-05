Война из-за куста сирени. Дачники под Новосибирском спорят за участки — всплыла даже подпись умершего 20 лет назад человека

Друг с другом участники конфликта не общаются уже несколько лет Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Жительница СНТ «Лайнер» заявила, что лишилась части своего участка из-за фальсификации межевого плана соседкой. Женщина подписала спорный документ, вторая сторона которого — человек, умерший 19 лет назад. Женщина заявила о фальсификации межевого плана в суд и в полицию, но юридическая оценка этому так и не дана. Соседка же утверждает: ее пытаются оболгать из-за давней обиды, причиной которой стал куст сирени. В запутанном конфликте разбирался журналист НГС Виктор Бобровников.

Подпись мертвеца

Земельный участок в пять с небольшим соток в СНТ «Лайнер» города Оби свекор Ирины Мирошниченко купил в 1979 году. В 1996 году Константин Мирошниченко скончался от болезни сердца, с тех пор невестка с мужем не спеша облагораживают дачу. Конфликт с соседями Ковалевыми у Мирошниченко начался в 2021 году во время установки забора между участками.



— Соседи забор установили так, что вместо прямоугольного участка у меня получился пятиугольный. Он также уменьшился на 9 квадратных метров. Моя соседка Лариса Ковалева при этом настаивает, что действовала по закону, — говорит Ирина Мирошниченко.

Ирина Мирошниченко уверена: соседка вступила в сговор, чтобы отнять у нее часть участка Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Начав разбираться в правоустанавливающих документах, Ирина обнаружила ряд интересных нюансов.



— Кадастровый инженер, который делал межевой план — однофамилица моей соседки, я подозреваю, что они родственники. Но не это самое главное: в акте согласования межевания границ наших участков от 2018 года стоит подпись моего свекра. К тому времени его не было в живых почти 20 лет! — продолжила дачница.



«Моя соседка откровенно врет»

Второй стороной в акте согласования значится Лариса Ковалева, документ подготовила инженер Анна Ковалева. Родство с последней соседка Ирины отрицает.



— Мы просто однофамильцы с инженером Росреестра Ковалевой. По поводу подписей умершего человека — это всё неправда. Моя соседка откровенно врет, — заявила журналисту НГС Лариса Ковалева.

Лариса Ковалева отрицает участие в фальсификации, хотя в акте, подписанном мертвым человеком, стоит и ее подпись. Об уходе из жизни соседа женщина не могла не знать Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











По версии женщины, суть дачного конфликта уходит корнями еще в конец ХХ века.



— Это был год 93-й, кажется. Возле нашего участка и тогда стояли и сейчас стоит сирень, — указывает на дерево Лариса Ковалева. — Мужу Мирошниченко она мешала повернуть во двор, он начал ее пилить. Вышли соседи, случился скандал. С тех пор их семья нас в плохом свете и пытается выставить.

Женщина подчеркивает: все суды по соседскому конфликту остались за ней, а значит, и правда тоже.

В чём ошиблась Ирина

Людмила Ковалева считает, что соседи взъелись на нее из-за сирени Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Ирина Мирошниченко попыталась оспорить действия кадастрового инженера, из-за которых площадь ее участка уменьшилась. 21 февраля 2023 года Новосибирский районный суд оставил ее иск без удовлетворения. С женщины также взыскали 30 700 рублей за судебную экспертизу, которая не выявила нарушений земельного законодательства.



— При этом суд не дал оценку тому обстоятельству, что план межевания от 2018 года был подписан умершим человеком. Хотя я заявляла об этом в судебных прениях, это даже не нашло отражения в итоговом решении суда, — уверяет дачница.



Тогда Ирина подала новый иск, в нем она конкретизировала требования до признания недействительным подписанного покойным свекром документа. Суд не нашел оснований для пересмотра дела.

Тот самый акт межевания Источник: Ирина Мирошниченко











— На момент предъявления иска Мирошниченко имелось вступившее в законную силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям судебное постановление. Производство по настоящему делу подлежит прекращению, — решили в Новосибирском районном суде в октябре 2023 года.



8 мая Ирина направила жалобы на судей Новосибирского районного суда в квалификационную коллегию судей, обвинив их в пристрастности. На момент публикации этого материала ответа на жалобы не поступило.

Председатель СНТ «Лайнер» Алексей Сомов отказался отвечать на вопросы НГС о соседском споре Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Ирина Мирошниченко обращалась в полицию с заявлением о подделке документов. Уголовное дело возбуждать отказались, не найдя в действиях соседки состава преступления.



По просьбе НГС юрист Захар Глушков изучил судебные документы по соседскому спору. Он выявил ряд процессуальных ошибок в действиях Ирины Мирошниченко при реализации иска. Женщина не пользовалась посторонней помощью, судилась сама.



— Если о том, что документ «подписал» мертвый человек, истице было известно на момент первого суда, она должна была добиться назначения почерковедческой экспертизы. Если в судебном решении ничего не говорится о фальсификации акта от 2018 года, значит, Ирина допустила критические ошибки в иске и прениях сторон. Само по себе обращение к суду, изложенное в ходатайстве или заявлении, не должно носить рассудительный или абстрактный характер, оно должны быть оформлено в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом и содержать четкий посыл к суду и основания, — считает Глушков.

СНТ «Лайнер» производит приятное впечатление: здесь тихо и довольно уютно Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Вероятность добиться пересмотра соседского спора судом в связи с новыми выявленными обстоятельствами юрист считает невысокой.



Ранее мы рассказали о том, как десятки семей в Новосибирской области лишаются домов, дач и земли — их объявили захватчиками берега. Соответствующие законы вступили в силу несколько лет назад, хотя люди начинали строительство в прошлом веке.

