В поселке под Новосибирском третьи сутки нет света после сильного ливня

Линии электропередач повреждены в болотистой местности, что усложняет восстановление подачи электричества Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











Жители села Новолуговое остались без электричества еще 17 июня после сильного ливня. Они сообщили НГС, что подачу энергию АО «РЭС» не восстановили и к утру 19 июня.



— Cвета как не было, так и нет! Только везде отчитались, что все в порядке! Сейчас только звонила в «РЭС», диспетчер сказал, что бригада формируется, скоро поедут, что сегодня свет будет, только не знают во сколько. Обещали генераторы, ничего нет! — говорит Надежда Меркулова. Ее слова подтверждают и несколько писем, поступивших в редакцию из Новолугового.

18 июня в 20:45 администрация Новолуговского совета сообщила, что держит ситуацию на контроле в своем официальном сообществе во «ВКонтакте»



— Из-за прохождения мощного грозового фронта на территории Новосибирского района ряд населенных пунктов остался без света. В Новолуговом грозовые перенапряжения и порывистый ветер вызвали повреждения ЛЭП и привели к аварийному отключению нескольких подстанций Оперативные бригады АО «РЭС» со вчерашнего дня работают на электросетях — энергетики осматривают километры линии, чтобы найти конкретные места повреждения и провести ремонт. Администрация Новолуговского сельсовета совместно с Прокуратурой Новосибирского района держит ситуацию на контроле, — отметили чиновники.

Получить оперативный комментарий АО «РЭС» на момент публикации не удалось. После ответа энергетиков на запрос НГС материал будет дополнен.



Обновлено: после выхода публикации несколько жителей Новолугового сообщили НГС, что на их улице подачу электричества возобновили вечером 18 июня. При этом света по-прежнему нет на улицах Центральная, Железнодорожная, Новосёлов.

17 июня на регион обрушился сильнейший ливень: он затопил улицы на правом берегу Новосибирска, на левом поднялась пыльная буря.