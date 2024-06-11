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Мой дом 115-летний аварийный дом в Нахаловке планируют расселить до 2030 года — будут ли его ремонтировать

115-летний аварийный дом в Нахаловке планируют расселить до 2030 года — будут ли его ремонтировать

Точные сроки сноса неизвестны

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Дому уже больше 100 лет

Старейший аварийный дом Новосибирска, который находится на территории Кожзавода, 15 в микрорайоне Нахаловка, планируют расселить за счет «Фонда развития территорий». Точные сроки пока неизвестны. При этом в здании могут проводить текущий ремонт, чтобы поддерживать его в нормативном состоянии.

Дом построили в 1909 году, в 2021 году его признали аварийным. В здании нет централизованной горячей воды, крыша местами протекает, на стенах есть трещины. Подробнее об это НГС рассказывал в репортаже.

В управлении по жилищным вопросам мэрии Новосибирска редакции НГС сообщили, что сейчас разрабатывается региональная адресная программа расселения аварийных домов на 2024–2030 годы. Средства выделят «Фонд развития территорий», областной и городской бюджеты.

— Таким образом, расселение дома на территории Кожзавода, 15 планируется осуществить при участии средств Фонда. Сроки расселения данного дома будут определены после установления объемов финансирования из федерального бюджета, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

«Фонд развития территорий» — институт развития, созданный в 2022 году после объединения государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». На сайте Фонда указано, что его основная цель — формирование комфортных и благоприятных условий проживания россиян в каждом регионе. Учредитель, по информации RusProfile, — Правительство Российской Федерации.

В доме есть 27 квартир, в нем зарегистрировано 42 жильца

Также в ответе на запрос сообщили, что дом находится под управлением компании «Р12». Так как здание подлежит сносу, текущий ремонт ограничен работами, которые обеспечивают нормативные условия для проживания. К ним относятся, например, подготовка к весенне-летней эксплуатации и наладка инженерного оборудования.

По информации сервиса RusProfile, компания «Р12» основана в 2020 году. Руководитель — Светлана Нечепуренко, владелец — Вячеслав Прокунин. Выручка в 2023 году составила 19 миллионов рублей, убыток — 189 тысяч рублей.

В мэрии уточнили, что жильцы могут обратиться в департамент энергетики и ЖКХ, если они хотят переехать в маневренный фонд. Для этого нужно предоставить документы на жилье, выписки из домовых книг, копии паспортов и свидетельства о рождении детей.

Ранее НГС рассказывал про заброшенное здание роддома. Его построили еще до 1917 года на улице Сухарной. Смотрите в репортаже НГС, как бывшая больница выглядит сейчас.

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