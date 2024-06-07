Строили при царе на яйцах. Как здание элитного роддома Новосибирска превратилось в заброшку — что его ждет

Зданию на Сухарной, 70/1 больше 100 лет Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Разбитое окно на втором этаже, исписанные стены и общий вид заброшенности. Так сейчас выглядит историческое здание на Сухарной, 70/1. Несколько лет назад там был один из лучших роддомов города, но врачей переселили, а помещение бросили. Спустя шесть лет здесь появились рабочие, вход, по которому пробирались маргиналы, закрыли металлочерепицей и повесили замок. Корреспонденты НГС поговорили с местными жителями, посмотрели на его ухоженного «близнеца» дома на Сухарной и узнали, что планируют сделать с историческим зданием. К слову, построено оно было до революции 1917 года.



«Алкоголики там трубы все поснимали»

Некоторые окна в бывшем роддоме разбиты Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Исторические постройки в Новосибирске нередко скрыты от прохожих за безликими хрущевками. Дом на Сухарной, 70/1 вокруг еще и зарос деревьями. А ведь здание красиво: красный кирпич, овальные высокие окна, фигурные башенки. Но сейчас оно скорее пугает — от него веет пустотой и одиночеством покинутого и забытого дома. Ночью ходить мимо можно только с опаской.



Но заброшено тут не все. У соседнего здания ухоженный дворик. В нем мы встречаем пенсионерку Людмилу, которая хорошо помнит существовавший здесь роддом.

За зданием на Сухарной долгое время не следили Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











— Это здание историческое. Сколько я здесь живу, здесь был роддом под номером 3. Там рожали деток, туда приходили женщины по своей нужде. Всегда здесь была медицина. Все было хорошо, чистенько, но в одно прекрасное время это здание закрыли и забросили. И вот оно уже стоит много лет. Все говорили, что его кто-то купит, кто-то там его арендует, но до сих пор оно стоит, — рассказывает Людмила.

Как вспоминает Людмила, раньше вокруг были похожие двухэтажки, некий жилой комплекс. Но когда расширялся мясокомбинат, двухэтажные дома снесли. Также пропала и старая баня.

На втором этаже есть странное окно Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











— Хорошее, крепкое здание. Рядом стоит аналогичное, его помыли, сделали ремонт. И оно будет стоять еще сто лет, ему ничего не будет. Делали эти здания на яичных белках. Как говорят, на яйцах строили, то есть на века, — объясняет Людмила.

Пока мы гуляли рядом со зданием, к Людмиле на лавочке присоединилось несколько подруг. Одна из них тоже отметила, что дом строили на яичном белке. Она же прибавила, что в раствор добавляли виноградный сок. Женщины вспомнили, как тяжело ломали одно из похожих зданий, которое стояло рядом. Оно, по их словам, было настолько крепко построено, что рабочим пришлось постараться.

Здание сделано из красного кирпича Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Людмила добавляет, что сама в этом роддоме не рожала. Но многие женщины из соседних домов ходили сюда делать аборты.

— Потом уже появилась туберкулезное отделение. Здесь были грамотные врачи. С нашего подъезда женщина там работала медсестрой, детям уколы ставила. Они все время — через 3 или 2 месяца — проходили комиссию, — вспоминает подруга Людмилы, которая не захотела представляться.

На стенах остались надписи Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Обходя здание на Сухарной, 70/1 вокруг, мы натыкаемся на пару, которая внимательно наблюдает за нашей прогулкой. Женщина объясняет, что роддом был настолько хороший, что в него специально приезжали с других концов города.

— Это был для блатных роддом. Депутатов жены рожали. А потом, спустя время, начали заключенных привозить под конвоем. Знакомая здесь еще рожала. Дотянула до последнего, чтобы пешком дойти. И соседка точно так же. Прямо до последнего тянули, — рассказывает женщина.

Рядом с бывшим роддомом есть похожее здание, его привели в нормальный вид, здесь живут люди Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Рядом со зданием на Сухарной, 70/1 стоит дом под номером 68/1 — это близнец бывшего роддома и при этом полная противоположность. Здание ухоженное, кирпичи блестят на солнце, двери всех подъездов в жаркий июньский день открыты настежь. Рядом со входом стоит женщина, которая собирает конструкцию — на ней будут стоять цветы.

Татьяна (имя изменено по просьбе) живет на первом этаже отремонтированного дома на Сухарной, 68/1. Три-четыре года назад здание попало под программу капремонта — им помыли стены, заменили крышу и водопровод. Но люди и сами много вкладываются в дом. Соседи скинулись, чтобы поставить новые окна и отремонтировать подъезд.

В здании на Сухарной, 68/1 новые окна Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











— Я живу на первом этаже, вышла — и сразу на улице. А тут красота. Дом признан историческим, и нам весь ремонт пришлось согласовывать. У нас здание очень красивое. Ступеньки только обколотили. Здесь во время Первой мировой войны был военный госпиталь, — объяснила Татьяна.

За подъездом следят жители Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Подъезд здания побелен, по стенам развешаны украшения в виде зеленого плюща. На полу лежит историческая плитка. Как рассказывает Татьяна, людям так нравится полукруглое окно, что сюда приезжают для свадебных фотоссесий.

— У роддома бывшего архитектура совсем другая. Еще одно похожее здание на территории завода — к нему не пройти. Нормальный роддом был. Его когда закрыли, начали громить. Окна все побили. С одной стороны проход закрыт был, а с другой лазили. Алкоголики там трубы все поснимали. Там надо ремонтировать много что, — рассуждает Татьяна.

На фоне окна фотографируются молодожены Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Соседнее с роддомом здание сделали жилым, когда начали строить новую бойню на мясокомбинате. По словам Татьяны, в доме сначала поселили рабочих, а потом его перевели из жилого фонда в фонд общежития. В 2001 году мясокомбинат передал дом городу. Статус квартиры Татьяны сначала был как общежитие, но потом она его поменяла. Как рассказывает женщина, всего в доме 24 квартиры. Из них не приватизированы только семь.

«Надеюсь, удастся сохранить хотя бы стены»

Фотография врачей на фоне роддома сделана в 1929 году Источник: из коллекции Константина Голодяева











История квартала на Сухарной начинается в 1916 году. Тогда на берегу речки Малая Ельцовка, недалеко от военно-сухарного и кожевенного заводов, построили здание мясохладобойни. Проект создал городской архитектор Федор Раммана. Мясохладобойню строили вместе с жилыми домами. Как рассказал НГС научный сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев, двухэтажные здания на улице Сухарная, 68/1 и 70/1 были предназначены для проживания служащих среднего технического звена.

— Первое здание и сегодня используется как жилое, во втором с конца 1920-х разместили 3-й родильный приют, просуществовавший как родильный дом № 3. В 1980-е главврачом здесь была знаменитая Алевтина Николаевна Дунтау, заслуженный врач РФ, которая помогла появиться на свет и моей дочери, — добавил Константин Голодяев.

Третье сохранившееся здание из этих времен находится рядом с Дуси Ковальчук, 1. С улицы его не увидеть. Оно входило в комплекс хладобойни, и второй этаж был предназначен для проживания руководства. На первом этаже находилась канцелярия. В советское время здание занимала начальная школа и клуб хладокомбината.

Рядом с Сухарной, 70/1 валяются спиленные деревья Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











По словам краеведа Натальи Липатниковой, мясохладобойня, которую раньше называли «холодильником», была построена для нужд Первой мировой войны. Для стратегического объекта выбрали место рядом с военно-сухарным заводом. К слову, улица Сухарная получила название в честь продукции этого завода, то есть сухарей.



— Дореволюционный «холодильник» также дал название улице — Холодильная. Строительство бойни и здания-холодильника было на контроле у военного ведомства, поэтому планы производственных помещений и остальных построек найти пока не удалось, вероятно, они хранятся в архивах Санкт-Петербурга. Однако известно, что здесь был построен «холодильник» высотой в несколько этажей с машинным отделением, бойня для переработки всех видов домашнего скота, салотопка, кишечное отделение, шкуропосолочное отделение и мастерские, — рассказала Наталья Липатникова.

Кое-где остался старый деревянный забор Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Поселок «холодильника» с жилыми зданиями вокруг завода и несохранившейся баней-прачечной был оснащен водопроводом и канализацией. Все три оставшихся дома внесены в перечень культурных объектов. Дом на Дуси Ковальчук, 1 попал туда как «контора мясохладобойни».



— Двухэтажный дом на Сухарной, 70/1, предположительно, заселялся рабочими завода, однако попал в историю как «больница мясохладобойни». Здания построены в так называемом кирпичном стиле: фасады украшены кирпичной пластикой, однако, поверх кирпича ничем не отделаны. Стиль этот можно назвать и «военно-казарменным»: очень похоже выглядят здания Военного городка за Каменкой. Сейчас это улица Тополёвая и окрестности, — рассказала краевед.

Раньше вход был открыт, но новый арендатор его закрыл Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Наталья Липатникова со ссылкой на справочник «Весь Ново-Николаевск», который был выпущен в 1924 году, рассказала, что в Сухарной, 70/1 действительно находилась больница мясохладокомбината. В справочнике она записана как «районная амбулатория на Холодильнике». В это же время там появился и родильный дом.



Акушерки и врачи-гинекологи своим домашним адресом указывали «общежитие на Холодильнике». Как предполагает Наталья Липатникова, это был соседний дом — Сухарная, 68/1.

На территории бывшего роддома начали проводить уборку Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











— Долгое время здание занимало акушерское отделение № 118 Областной клинической больницы. Говорят, здесь родился в 1937 году композитор Эдуард Артемьев, написавший музыку более чем к 200 фильмам, в том числе к «Солярису» и «Сталкеру» Тарковского. На данный момент здание законсервировано для будущих ремонтных работ, однако замок постоянно скручивают некие тёмные личности, и бывший роддом подвергается разграблению. Надеюсь, удастся сохранить хотя бы стены и те самые — ещё дореволюционные — изящные кованые перила, — подчеркнула краевед.



О том, что акушерское отделение на Сухарной 70/1 закрывают, стало известно в 2018 году. Тогда бывшие работники переживали, что на месте исторического здания появится элитное жилье.

Что будет со зданием дальше?

На здании сохранилась старая вывеска Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Здание на Сухарной, 70/1 — объект культурного наследия, оно находится в оперативном управлении ГАУ НСО «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» (далее НПЦ). Как рассказали в Госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области в ответ на запрос НГС, в 2022 году в здании проходило обследование и фотофиксация состояния объекта. Такое проводится один раз в пять лет.



По результатам обследования инспекция направила в адрес правообладателя требование по сохранению и восстановлению здания. Выполнить работы по восстановлению объекта культурного наследия нужно до октября 2027 года.

В марте 2024 года сотрудники НПЦ заключили договор аренды с ООО «Ноис-импорт» на 10 лет. Теперь арендодатель под руководством НПЦ разрабатывает научно-проектную документацию на проведение первого этапа ремонтно-реставрационных работ.

Увидеть задний двор очень сложно из-за забора Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Как добавили в пресс-службе научно-производственного центра, в этом году запланировано закрыть внешний тепловой контур, то есть установить окна, двери и отремонтировать кровлю. Также отремонтировать ограждения и частично благоустроить её.



ООО «Ноис-импорт» было создано 20 апреля 2016 года в Новосибирске. Директор компании — Сергей Колесников. Большей частью компании владеет Владимир Бенимецкий — 96,2%. Остальной частью Константин Бенимецкий. По данным «Контур.Фокус», на конец 2023 года выручка компании была 1,1 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 27,2 миллиона рублей.

Вокруг здания много деревьев Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Как указано на сайте «Ноис-импорт», компания занимается мебельной фурнитурой и имеет точки в нескольких городах России. Два офиса в Новосибирске расположены недалеко от Сухарной, 70/1 — на Дуси Ковальчук, 1 к. 4 и на Сухарной, 96.



Корреспондент НГС связалась с Владимиром Бенимецким. Как рассказал владелец компании, сейчас работники убирают территорию исторического здания, а вход, через который маргиналы забирались в бывший роддом, перекрыли. В будущем бизнесмен планирует открыть в здании офис.

Что почитать по теме?

Куда захаживал Высоцкий и где жили сотрудники секретного НИИ: обзор самых известных домов Новосибирска.

«Богу молюсь, чтобы не расселили»: как живет самый старый аварийный дом Новосибирска — с трещинами на стенах и башней во дворе.