«Город деградирует». Гневная колонка кандидата архитектуры о том, как убивают облик Новосибирска

Несколько лет назад власти придумали общественные советы при государственных организациях, чтобы горожане могли контролировать деятельность этих структур. Вначале все работало, как и задумывалось: активисты обсуждали спорные решения чиновников, а иногда даже противостояли лоббистам из бизнеса. Но в последнее время тренд стал меняться: советы, которые создавали для диалога с обществом, все чаще становятся ручными для чиновников. О том, как в Новосибирске «приручили» общественный совет, работающий в одной из самых острых сфер, связанной с застройкой, рассказала кандидат архитектуры и член президиума общества охраны памятников Анна Наволоцкая. Далее — от первого лица.
Я поработала в нескольких местных общественных советах: при минкультуры, в Художественном совете при мэрии, в совете при министерстве регионального развития и вот в этом — при Госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области. У меня определенная репутация: я хоть и не скандальный человек, но достаточно въедливый и образованный. Наталья Ярославцева (экс-министр культуры Новосибирской области. — Прим. ред.) как-то меня назвала «перчинкой». Но постепенно, и это общая тенденция, от таких «перчинок» все пытаются отделаться.
Вот был Художественный совет при мэрии, который возглавлял главный архитектор города Александр Ложкин. Там было около 30 человек. Совет сократили человек на десять. Конечно, раньше этот контроль затруднял властям принятие каких-то спорных решений. А во что сегодня вылились эти советы? Власть теперь может сказать: «общественность одобрила». И так везде. Я бы сказала, что особым остался лишь общественный совет при Минрегионразвития: там на самом деле пытаются что-то делать. В нем я и остаюсь сегодня.
В совете при Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области я года три участвовала. Деятельность этого совета мне наиболее близка в силу моих интересов. Руководит инспекцией сейчас Елена Макавчик, пришла она из сферы ЖКХ. Когда она пришла, тут же организовала выборы нового совета в количестве 12 человек — это было 2 марта 2023 года. Не все участники мне там нравились: например, там было три человека из НПЦ (Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области. — Прим. ред.), а это обозначало конфликт интересов.
Совет просуществовал полгода. В ноябре я узнала, что идут выборы в новый совет: объявление висело на сайте инспекции. Но самое интересное, что никто действующим членам совета не сообщил, что их полномочия закончились. Позже, когда я стала готовить письмо в УФАС о нарушениях, нашла региональный закон от 2015 года, по которому срок полномочий членов общественных советов не может быть менее двух лет. Мы же отработали только полгода.
В новый общественный совет в середине января выбрали всего четыре человека: Авдеева, Андрианову, Рагино, Терпилова. Два участника из предыдущего совета и два совершенно новых. Владимир Авдеев был председателем в прежнем совете. Он достаточно известный человек, сотрудничает с инспекцией и НПЦ. Авдеев — эксперт, аттестованный Министерством культуры РФ, по объектам культурного наследия. Для инспекции он прям свой человек.
Ирина Андрианова — начальник отдела архитектуры НПЦ. Понимаете, как это работает? Вот НПЦ делает исследование того или иного архитектурного объекта на предмет: сохранять его или нет? Делают все нормально, все учитывают — ничего не скажешь. Только в заключении пишут: «Не сохранять». Возможно, это спускается сверху: решение принято, как нам говорят. Предполагаю, что инспекция по охране культурного наследия просто продавливает это решение. Если это так, то, получается, какое бы там ни было исследование, если оно вступает в конфликт с интересами крупного застройщика, то в сохранении объекта может быть отказано.
Пример — улица Инская. Там находились объекты культурного наследия. Потом они по какой-то странной случайности были выведены из-под охраны. А потом эта территория была застроена. Мы подавали заявки, чтобы вернуть им охранный статус снова, но нам их не одобрили. А не одобрили, потому что территорию уже наметили «на заклание». Поэтому Андрианова, я считаю, — это конфликт интересов. В общественном совете таких людей быть не должно.
Третий — Георгий Рагино. Он значится как преподаватель кафедры архитектуры НГУАДИ. Но про него ничего не могу сказать: он никогда не занимался вопросами охраны — ни как общественный деятель, ни как профессионал.
Самая интересная фигура — Юрий Терпилов. Он — доцент кафедры технологии организации строительства НГАСУ. Я поинтересовалась и нашла у него некоторые организации. Он — директор ООО «Стройэкспертнаследие». Но если это экспертиза, то он — лицо потенциально заинтересованное. А еще он директор ООО «РегионСтрой-Плюс», основной вид деятельности которого — строительство жилых и нежилых зданий. Но вишенка на торте в другом: когда я стала дальше искать, обнаружила, что он является членом общественного совета при Фонде ЖКХ. И там он себя позиционирует не как преподаватель НГАСУ, а как технический директор ООО «Архитектурно-строительная компания №1» с основным видом деятельности разборка и снос зданий. Терпилов может быть заинтересован в противоположной деятельности, чем та, которую должен вести совет.
Мне кажется, вопрос о расформировании предыдущего совета возник после бурных обсуждений по Военному городку. Просто люди [в предыдущем совете] не до конца совесть потеряли. Военный городок сейчас — самый острый вопрос. По нему идет суд. В суд обратились определенные лица, которые хотят снять охранный статус с городка. Это место очень хотят застроить. Для застройщиков оно — лакомый кусок! Два раза отменялись торги на высотную застройку этих участков. Но когда стало понятно, что эту территорию просто так не продать, был подан иск на снятие охранного статуса, что вообще является беспрецедентным событием.
Конечно, позиция государственной инспекции сегодня очень важна: у нас должно остаться историческое наследие. Не будет исторического наследия — не будет и центра города. Вчера еду, смотрю на все это и сердце кровью обливается. Никто не обращает внимание на состояние города! С точки зрения архитектуры, например, у нас колоссальное конструктивистское наследие. Оно могло бы стать гордостью Новосибирска и вытянуть Новосибирск в особые города. Но оно в таком виде, что на него страшно смотреть! А это потенциальная возможность нашего внутреннего туризма. Я часто бываю с дочерью за границей и мне обидно за наш город: видно, как он деградирует. И значительная деградация происходит как раз в области охраны культурного наследия.
Руководящие органы этого не видят. Ведь, если человек не ходил с детского сада на балет и оперу, а его потом притащить туда в 27 лет, то он не то что заснет, а побежит оттуда. Культуру в человеке надо воспитывать. Если люди бескультурные, они не видят, не понимают, а тех, кто носится с обликом города, считают просто сумасшедшими.
В Государственной инспекции по охране ОКН НСО в ответе на журналистский запрос подчеркнули, что осуществляют свою деятельность в рамках российского законодательства и постановлений Новосибирского правительства. Как уточнила начальник инспекции Елена Макавчик, общественный совет был сформирован в составе 4 вместо 12 человек «в целях оптимизации деятельности и повышения эффективности». Процедура формирования состава общественного совета проведена инспекцией совместно с Общественной палатой Новосибирской области на конкурсной основе. Один член общественного совета избран конкурсной комиссией путем открытого голосования, трое — советом Общественной палаты Новосибирской области. На вопросы, что послужило причиной перевыборов предыдущего общественного совета, который проработал всего полгода, и не является ли это возможным нарушением закона, в инспекции не ответили.
В сентябре 2023 года общественница Елена Гавровская в авторской колонке на НГС заявила, что разрушение 39 старинных зданий-памятников начала ХХ века на территории Военного городка напоминает «спланированную диверсию». Позднее новосибирский СК возбудил уголовное дело против Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области из-за разрушающихся зданий-памятников.