«Город деградирует». Гневная колонка кандидата архитектуры о том, как убивают облик Новосибирска

Совет просуществовал полгода. В ноябре я узнала, что идут выборы в новый совет: объявление висело на сайте инспекции. Но самое интересное, что никто действующим членам совета не сообщил, что их полномочия закончились. Позже, когда я стала готовить письмо в УФАС о нарушениях, нашла региональный закон от 2015 года, по которому срок полномочий членов общественных советов не может быть менее двух лет. Мы же отработали только полгода.



В новый общественный совет в середине января выбрали всего четыре человека: Авдеева, Андрианову, Рагино, Терпилова. Два участника из предыдущего совета и два совершенно новых. Владимир Авдеев был председателем в прежнем совете. Он достаточно известный человек, сотрудничает с инспекцией и НПЦ. Авдеев — эксперт, аттестованный Министерством культуры РФ, по объектам культурного наследия. Для инспекции он прям свой человек.

