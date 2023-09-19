«Это выглядит как спланированная диверсия». Новосибирская общественница заявила о постепенном разрушении 39 памятников

В этом году мы снова встретились с руководством инспекции — Еленой Макавчик (руководитель. — Прим. ред.) и Артемом Гончаровым (заместитель. — Прим. ред.), и снова подняли эту тему.



На встрече снова были названы разные причины, по которым инспекция заявку подать не может, не хочет, не должна... Главная: этим якобы должны заниматься собственники. Также была озвучена идея, что это только для памятников федерального значения. Но мы нашли методичку минкульта, где сказано: подачей заявок может заниматься орган охраны объектов культурного наследия региона. Методичка официально размещена на сайте минкульта. Мы снова написали обращение на руководителя инспекции, чтобы такие заявки были все же поданы.

