«Это выглядит как спланированная диверсия». Новосибирская общественница заявила о постепенном разрушении 39 памятников

Наши чиновники любят много говорить о патриотизме, об исторических корнях… Но часто слова имеют мало общего с делами. В Новосибирске не один год разрушается уникальный памятник — комплекс красивых старинных зданий начала ХХ века. Долгое время это было Военным городком № 17. Тридцать девять строений, некоторые — жилые, считаются объектами культурного наследия регионального значения и находятся под охраной государства. Только вот те, кто должен сохранять наследие, почему-то этого не делают. Участница новосибирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Елена Гавровская считает, что здания Военного городка чиновники своим бездействием уничтожают намеренно. Далее — от первого лица.
— Еще в 2022 году члены новосибирского отделения ВООПИиК узнали, что существует возможность подавать заявки на получение в министерстве культуры России федерального финансирования ремонта, консервации и создания проектной документации по объектам культурного наследия. Обратились в новосибирскую инспекцию (Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия НСО. — Прим. ред.), чтобы составить заявку на ремонт зданий Военного городка № 17. И началась тягомотина: перекладывания бумажек из стопки в стопку. В общем, мы не попали в заявочную кампанию того года.
В этом году мы снова встретились с руководством инспекции — Еленой Макавчик (руководитель. — Прим. ред.) и Артемом Гончаровым (заместитель. — Прим. ред.), и снова подняли эту тему.
На встрече снова были названы разные причины, по которым инспекция заявку подать не может, не хочет, не должна... Главная: этим якобы должны заниматься собственники. Также была озвучена идея, что это только для памятников федерального значения. Но мы нашли методичку минкульта, где сказано: подачей заявок может заниматься орган охраны объектов культурного наследия региона. Методичка официально размещена на сайте минкульта. Мы снова написали обращение на руководителя инспекции, чтобы такие заявки были все же поданы.
Оказывается, существует программа, которая называется «Развитие культуры», есть сайт, через который эти заявки подаются… Там несколько направлений, в которые мы с объектами военного городка можем вписаться: например, консервация. Срок подачи заявок на выделение денег в 2023 году заканчивается 31 октября. И если мы опять пропустим его, то зданиям-памятникам на следующий год будет еще хуже.
Архитектурный ансамбль заброшенного Военного городка состоит из 31 здания постройки 1910–1913 годов. Часть из них жилые до сих пор: это 13 домов по улице Тополевая. Занято в них примерно 135 квартир. Все считаются объектами культурного наследия. Еще там есть действующие общежития. Помимо 31 здания есть еще 8 отдельных строений, которые тоже находятся под охраной. Собственники у разных зданий тоже разные: многие принадлежат разным юрлицам министерства обороны. Жилые находятся в собственности физических лиц — жильцов.
И тут мы выясняем, что часть жилых зданий не предполагается ремонтировать. Из 13 зданий, которые используются как многоквартирные дома, только 2 входят в программу капремонта. А 11 домам Фонд модернизации ЖКХ проставил высокую степень износа: свыше 70%. А у нас так хитро написан закон, что здания с износом более 70% не подлежат капремонту.
Когда-то жильцы этих квартир во время приватизации получали документ, в котором расписаны обязанности собственника по отношению к объекту культурного наследия. Собственник обязан сохранять его в надлежащем виде, не вносить изменений в предмет охраны и так далее.
Так вот сейчас, получается, Инспекция по охране памятников начинает пересматривать эти охранные обязательства. Обновленные документы уже включают в себя список мероприятий, которые должны выполнить владельцы. При этом у инспекции существует подведомственное учреждение: научно-производственный центр — специализированное учреждение по организации разного вида работ по сохранению объектов культурного наследия.
Но, получается, не органы обязаны охранять эти здания, а жители должны выполнять какие-то поручения по охране, которые дают им эти органы. Например, подготовить в определенный срок научно-проектную документацию по охране объектов культурного наследия, в которых они живут. Затем к определенному сроку провести ремонт в охраняемом доме: отмостку починить, кирпичную кладку восстановить, а заодно и пластиковые окна убрать, которые они самовольно поставили.
Мне кажется, инспекция просто прикрывается этими документами. И потом на вопрос: почему развалились памятники, можно отвечать, что это собственники не заботились об их сохранности.
А вот военная прокуратура новосибирского гарнизона еще в 2020 году выиграла суд, который обязал структуры минобороны отремонтировать действующий госпиталь в Военном городке. Его основное здание тоже является памятником. Но решение до сих пор не выполнено…
Создается ощущение, что все это делается сознательно. Мы (члены ВООПИиК. — Прим. ред.) сейчас находимся в ожидании катастрофы! Это ведь какой лакомый кусок в центре города! И там всего 135 квартир, рассеянных на большой территории. А ведь всех этих жителей можно уплотнить и заселить всего лишь в один многоквартирный дом. Это ж целый бизнес-план. И я подозреваю, что он пришел кому-то в голову уже давным-давно. Все это выглядит как реально спланированная диверсия.
Корреспондент НГС направил запрос в Инспекцию по охране объектов культурного наследия, чтобы узнать, планируется ли направить заявку на федеральное финансирование.
В середине сентября НГС рассказал, как известное здание-памятник — так называемый «профессорский дом» — лишилось положенного ему по графику капитального ремонта. На ремонт дома требуется более 60 миллионов рублей, но такую сумму Фонд модернизации ЖКХ потратить, как выяснилось, без особого разрешения не может.