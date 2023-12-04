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СК возбудил уголовное дело против новосибирской инспекции по охране памятников

Следователи связали разрушение зданий военного городка с уголовным преступлением

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Ранее новосибирский СК добился восстановления разрушенного мемориала, который находится на территории этого же военного городка

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Новосибирский СК возбудил уголовное дело против Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области из-за разрушенных зданий-памятников военного городка № 17.

Эти объекты являются памятниками регионального значения, но находятся в неудовлетворительном состоянии, сообщается в постановлении о возбуждении уголовного дела. Копия постановления в распоряжении НГС имеется.

— С 2015 года по настоящее время неустановленными должностными лицами из числа сотрудников Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области не осуществлялись служебные обязанности по своевременному обследованию, оценке, осуществлению контрольно-надзорных мероприятий памятников, — сообщили корреспонденту НГС в Следственном комитете.

Из-за этого, уточнили в СК, объекты культурного наследия находятся в неудовлетворительном состоянии, часть жилых домов с износом более 70% не включены в программу капитального ремонта.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Корреспондент НГС отправил запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в инспекцию по охране памятников. На момент публикации новости ответ еще не поступил.

Напомним, в сентябре 2023 года общественница Елена Гавровская в авторской колонке на НГС заявила, что разрушение 39 старинных зданий-памятников начала ХХ века напоминает «спланированную диверсию».

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Военный городокОбъект культурного наследияОхрана памятниковКонсервацияСКИнспекция по охране объектов культурного наследияОбщественницаУголовное делоХалатность
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