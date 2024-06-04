«Богу молюсь, чтобы не расселили»: как живет самый старый аварийный дом Новосибирска — с трещинами на стенах и башней во дворе

Часть здания пристроена к бараку позже Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске еще остались дома, построенные в царской России. Что удивительно — в них живут люди, причем некоторые вполне довольны условиями и не хотят уезжать. Одно из таких зданий находится на Территории Кожзавода, 15, в известном микрорайоне Нахаловка. Непривычных людей оно может напугать своим видом и конструкцией, но жильцы отзываются о своем доме положительно. Читайте подробности в репортаже НГС.



«Выходишь — здесь свежий воздух»

Дом находится в уединенном месте: ближайшие крупные магистрали — Владимировская и Сухарная — проходят на расстоянии примерно в полкилометра по прямой (если верить Яндекс.Картам), высоток рядом нет, большого потока машин, соответственно, тоже. Зато недалеко течет река 1-я Ельцовка, до берега Оби — примерно 750 метров. О хорошем расположении говорит и одна из жильцов дома, Галина Насрутдинова:



— На самом деле, лучше бы построили где-то здесь жилье для расселенцев. Даже панельку бы какую-то воткнули и нас туда. Потому что выходишь — здесь свежий воздух. Ни машин, ничего, красота. Меня муж возил за Родники, я приехала и обалдела, потому что там нет никаких растений, ничего: дом, дом, дом. Как там люди живут? У нас река — 5 минут, Заельцовский бор — 10 минут. Не хотим из этой местности уезжать.

Третий этаж дома надстроили из шлакоблоков примерно в 1950-х годах Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Перед домом и правда есть небольшая лужайка, где могут играть дети, еще у стены растет красивый куст сирени. Есть и своего рода достопримечательность — старая водонапорная башня. Дом построили в 1909 году, башню — примерно в то же время. Интересно, что на таких популярных сервисах, как «Яндекс.Карты» и 2ГИС она не отмечена, хотя на картах можно найти даже место расположения мусорных контейнеров в городе.



Район улицы Сухарной — один из первых, которые заселили в Ново-Николаевске. Как рассказал новосибирский краевед Константин Голодяев на своем YouTube-канале, в этом районе находилось несколько заводов: спиртовой, маслобоенный, кожевенные.

Точный возраст старинной водонапорной башни не известен Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— В годы первой мировой войны завод с названием «1915» выпускал целевые заказы для русской императорской армии. В первую очередь, по производству кавалерийской амуниции. Разве что остался этот, надстроенный позднее жилой дом и крепостная башня. Просто водонапорная башня, деревянный верх которой не выдержал испытания временем. А еще совсем недавно рядом возвышалась труба городской котельной, — объяснил эксперт в одном из своих видео.



Один из обитателей дома спал в коридоре Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В разговоре с НГС Константин Голодяев уточнил, что дом принадлежал кожзаводу «1915», построенному в тот же год. Поэтому дату постройки здания нельзя назвать точно — это либо 1915-й, либо 1909 год, как указано в официальных источниках. Изначально здание было двухэтажным, но в советские годы надстроили еще один.



«Не скажу, что совсем плохо»

Сейчас дом на территории Кожзавода считается самым старым среди тех, которые признали аварийными, это следует из информации на сайте общественного проекта «Дом.МинЖКХ». На сайте «Фонд развития территорий» указано, что его построили в 1909 году. В министерстве ЖКХ Новосибирской области сообщили, что всего в городе 500 аварийных домов, полный список в ведомстве не предоставили.

На первом этаже чувствуется запах сырости Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Днем в будни рядом с домом тихо и спокойно, что довольно непривычно для Центрального округа (к нему относится и Заельцовский район). Снаружи барак не кажется примечательным, но в глаза бросается то, что первые два этажа сделаны из кирпича, третий — из шлакоблоков. Спереди есть вход в подъезд, который ведет на первый этаж, через дверь слева — сразу на второй. У квартиры №7 отдельный вход с улицы.



Внутри, особенно в коридорах первого этажа, обстановка довольно мрачная: темнота, старая мебель, раковины, обшарпанные стены и деревянные полы, запах сырости. И множество деверей, в которых можно запутаться.

Жильцы стараются украсить дом изнутри Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Одна из жительниц второго этажа не захотела долго общаться с журналистами, только коротко сказала, что ее в своей квартире все устраивает. Более подробно о здании рассказала Галина Насрутдинова. Она живет с мужем и сыном на третьем этаже. Эту часть надстроили примерно в 1950-е годы. Одной из проблем женщина назвала протекающий потолок. По словам Галины, примерно 10 лет назад на чердаке делали ремонт, и протечки начались именно после этого. А зимой неудачно почистили кровлю.



— В прошлом году приехала бригада, скидывали снег зачем-то, хотя у меня муж это делает сам. Сбросили снег и немножко шифера. Поэтому теперь все течет. Это, конечно, кошмар, — говорит Галина.

По словам местной жительницы, потолок в коридоре протекает после того, как во время чистки с крыши сбросили часть шифера Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Санузлы в доме общие, подведена только холодная вода, но некоторые, например семья Галины, устанавливают водонагреватели. Канализация выходит в сливную яму, жители за свой счет раз в месяц заказывают машину, которая ее откачивает.



— Напрямую платим только за электричество, вывоз мусора и отопление, наконец-то. До этого два года не платили, отапливают хорошо, — говорит женщина.

Санузны в доме — общие Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В квартире Галины есть кухня и две комнаты. Несмотря на свежий ремонт по стене идет небольшая трещина. Один из углов сильно промерзает под потолком — его хозяева утеплили монтажной пеной. Сибирячка говорит, что в целом жилье ей нравится. Среди плюсов — то, что ребенку удобно добираться на учебу.

Трещина в квартире Галины Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Не скажу, что совсем плохо. Если вы пройдетесь по всем дому и спросите, то здесь, наверное, процентов 30 хотят уехать, а остальные бы остались, — отметила Галина. — С ребенком на остановку ходим, недалеко. Богу молюсь, чтобы нас не расселили, чтобы хоть школа была. У нас и секции, и школа.



По информации сайта «Фонд развития территорий», износ здания составляет 70%. Расселение должны закончить до 2030 года, снести здание планируют до 2031 года.

Угол пришлось утеплить пеной Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Когда мы были на приме в мэрии, сотрудник сказал: «Вы же понимаете, что ваша территория никому не нужна?». У нас придомовой территории нет, то есть мы вышли из подъезда — и уже городская земля. Здесь же заводы-пароходы, промзона. Мы говорим: «Понимаем». Мы понимаем, что нам юристов надо будет нанимать, — вспоминает Галина.



НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, когда жильцов дома расселят и проведут ли в здании ремонт.



Старинные дома в Новосибирске можно найти и в центре города. Одна из таких — двухэтажная усадьба на улице Урицкого, 23. Корреспондент НГС Анна Скок посетила это место. Читайте в ее репортаже, как живут в этом атмосфером доме.