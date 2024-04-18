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Власти утвердили новые тарифы на электричество

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Мой дом Транжиры заплатят дважды: в Новосибирской области ввели новый тариф на электричество

Транжиры заплатят дважды: в Новосибирской области ввели новый тариф на электричество

Плата за ресурс будет трех разных видов

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По мнению руководителя департамента тарифов, повышенный тариф не будет применяться к рядовым домохозяйствам

Департамент по тарифам Новосибирской области 16 апреля утвердил дифференцированный тариф на электроэнергию. Это следует из ответа департамента по тарифам региона на запрос НГС. Со второго полугодия 2024 года всех потребителей разделят на три категории, стоимость электричества для каждой из них будет зависеть от показаний счетчика.

— Первый диапазон (до 10 980 кВт·ч в месяц) — 3,66 руб./кВт·ч, второй диапазон (свыше 10 980 и до 14 640 кВт·ч в месяц) — 5,39 руб./кВт·ч, третий диапазон (свыше 14 640 кВт·ч в месяц) — 7,11 руб./кВт·ч, — говорится в ответе, подписанном главой департамента Гареем Асмодьяровым.

В департаменте по тарифам уточнили, что в среднем в Новосибирской области на 1 лицевой счет приходится 199 кВт·ч потребления в месяц. Свыше 14 640 кВт·ч в месяц выходит всего у 69 клиентов из 1 369 000.

— Высокий уровень потребления электроэнергии, вероятнее всего, говорит о нерациональном ее использовании либо об использовании не на бытовые нужды (коммерческая деятельность, майнинг), — подчеркнули в департаменте.

Введению дифференцированного тарифа в Новосибирской области предшествовало вмешательство ФАС России: ведомство решило, что в действующие тарифы заложено слишком много субсидирования, и потребовало пересмотреть уже утвержденные нормативы.

Ранее мы попытались разобраться, что не так с капремонтом в Новосибирской области и почему растут платежи.

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Тарифы Повышение тарифа Тариф на электроэнергию Новосибирская область
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