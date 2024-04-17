Дачники, раскошеливайтесь: проверьте, за что вас накажут на собственном участке

Все мы знаем пословицу «мой дом — моя крепость». Но даже на крепость распространяется закон, незнание которого никак не освобождает от ответственности. Скоро начинается дачный сезон, и наш тест поможет понять, как хорошо вы знаете, что можно и что нельзя делать на своем участке.