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Мой дом Полезные тесты тест Дачники, раскошеливайтесь: проверьте, за что вас накажут на собственном участке

Дачники, раскошеливайтесь: проверьте, за что вас накажут на собственном участке

Некоторые садово-огородные работы могут нарушить УК РФ

822
4 комментария
Соблюдать закон на даче сложнее, чем кажется на первый взгляд

Все мы знаем пословицу «мой дом — моя крепость». Но даже на крепость распространяется закон, незнание которого никак не освобождает от ответственности. Скоро начинается дачный сезон, и наш тест поможет понять, как хорошо вы знаете, что можно и что нельзя делать на своем участке.

ТЕСТ
1 / 10
Представим, что вы наконец-то купили долгожданную дачу. Только вот дорога к ней больше похожа на простую колею — в итоге вся машина оказалась грязная. Ну ничего, ее же можно помыть на своем участке?
  • Конечно
  • Нет, нельзя
2 / 10
После ремонта дома на участке осталось много строительного мусора. Пускай пока полежит у забора — в этом же нет ничего страшного?
  • Ничего страшного
  • Лучше не стоит
3 / 10
Чтобы лопаты, тяпки и прочие грабли не валялись в разных местах, вы решили соорудить небольшой сарай у дома. Законом же не запрещено?
  • Не запрещено
  • Все-таки не стоит
4 / 10
В майские праздники вы решили устроить на даче вечер шашлыков с друзьями, который затянулся за полночь. Как хорошо, что на даче можно шуметь хоть всю ночь, правда?

  • Конечно, на даче можно
  • Не стоит
5 / 10
По соседству с вами есть заброшенный участок, на котором владелец не появлялся уже лет пять. Сосед же не обидится, если высадить там пару кустов земляники?
  • Почему бы и нет
  • Ни в коем случае
6 / 10
Вы решили соорудить ящик в конце участка и скидывать туда все органические отходы. Одни плюсы — мусор выносить реже, да и перегной через пару лет получится, верно?

  • Звучит как план
  • Так нельзя делать
7 / 10
Собрались на шашлыки, но вдруг полил дождь? Ничего страшного, можно поставить мангал прямо под козырек дома.
  • Действительно, почему бы и нет
  • Лучше не стоит
8 / 10
Весь участок вы решили засадить овощами: уже подготовили грядки для кабачков, капусты и картошки — выращивать овощи же не запрещено?
  • Почему бы и нет
  • Не стоит
9 / 10
А по периметру участка отлично будут смотреться эти цветы, правда ведь?
  • Красота!
  • Ни в коем случае
10 / 10
Решив начинать утро со свежих яиц, вы решили завести на участке кур. Законно ли держать на даче птиц?
  • Держать птиц на даче законно
  • Разводить кур на участке запрещено
  • Можно разводить животных, но только при соблюдении правил
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