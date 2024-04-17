Дачники, раскошеливайтесь: проверьте, за что вас накажут на собственном участке

Все мы знаем пословицу «мой дом — моя крепость». Но даже на крепость распространяется закон, незнание которого никак не освобождает от ответственности. Скоро начинается дачный сезон, и наш тест поможет понять, как хорошо вы знаете, что можно и что нельзя делать на своем участке.
Представим, что вы наконец-то купили долгожданную дачу. Только вот дорога к ней больше похожа на простую колею — в итоге вся машина оказалась грязная. Ну ничего, ее же можно помыть на своем участке?
- Конечно
- Нет, нельзя
После ремонта дома на участке осталось много строительного мусора. Пускай пока полежит у забора — в этом же нет ничего страшного?
- Ничего страшного
- Лучше не стоит
Чтобы лопаты, тяпки и прочие грабли не валялись в разных местах, вы решили соорудить небольшой сарай у дома. Законом же не запрещено?
- Не запрещено
- Все-таки не стоит
В майские праздники вы решили устроить на даче вечер шашлыков с друзьями, который затянулся за полночь. Как хорошо, что на даче можно шуметь хоть всю ночь, правда?
- Конечно, на даче можно
- Не стоит
По соседству с вами есть заброшенный участок, на котором владелец не появлялся уже лет пять. Сосед же не обидится, если высадить там пару кустов земляники?
- Почему бы и нет
- Ни в коем случае
Вы решили соорудить ящик в конце участка и скидывать туда все органические отходы. Одни плюсы — мусор выносить реже, да и перегной через пару лет получится, верно?
- Звучит как план
- Так нельзя делать
Собрались на шашлыки, но вдруг полил дождь? Ничего страшного, можно поставить мангал прямо под козырек дома.
- Действительно, почему бы и нет
- Лучше не стоит
Весь участок вы решили засадить овощами: уже подготовили грядки для кабачков, капусты и картошки — выращивать овощи же не запрещено?
- Почему бы и нет
- Не стоит
А по периметру участка отлично будут смотреться эти цветы, правда ведь?
- Красота!
- Ни в коем случае
Решив начинать утро со свежих яиц, вы решили завести на участке кур. Законно ли держать на даче птиц?
- Держать птиц на даче законно
- Разводить кур на участке запрещено
- Можно разводить животных, но только при соблюдении правил