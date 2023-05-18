«Где тонко, там и рвется»: как в Новосибирске прошли испытания труб на максимальную температуру

В 2021 году в критическом состоянии находилось 89 км магистральных тепловых сетей. В 2022 году за счет ремонта эту цифру удалось уменьшить на 14%.



Осенью мы разбирались, почему дефекты на трубах не выявили летом и ремонтируют теплосети с началом отопительного сезона.

