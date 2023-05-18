«Где тонко, там и рвется»: как в Новосибирске прошли испытания труб на максимальную температуру

С 11 по 16 мая на новосибирских теплотрассах во время испытаний на максимальную температура выявили 21 дефект. Из них 18 дефектов обнаружили на магистральных сетях — это в 3 раза больше, чем в 2018 году на аналогичном этапе испытаний.
Об этом на встрече с новосибирцами сообщил заместитель генерального директора — директор Новосибирского и Алтайского филиалов СГК Игорь Лузанов. По его словам, сейчас из-за плановых испытаний около 150 тысяч новосибирцев живут без горячей воды.
При проведении испытаний на максимальную температуру за неделю был обнаружен 21 дефект:
— Где тонко, там и рвется. Где рвется, устраняем. На максимальную температуру — это другой вид испытаний, который проводится при рабочем давлении в системе, но поднимается температура. Это делается, чтобы проверить компенсационные способности линейных объектов, — сказал Лузанов.
Такие испытания нужно проводить раз в 5 лет. Для сравнения, в 2018 году количество дефектов за аналогичный период составило 12, из них на магистральных сетях — 6.
С начала отопительного сезона 2022–2023 гг. на теплосетях Новосибирска обнаружили 2128 дефектов. Это на 22% больше, чем за прошлый отопительный сезон, — тогда коммунальщики выявили 1740 прорывов.
В 2021 году в критическом состоянии находилось 89 км магистральных тепловых сетей. В 2022 году за счет ремонта эту цифру удалось уменьшить на 14%.
Осенью мы разбирались, почему дефекты на трубах не выявили летом и ремонтируют теплосети с началом отопительного сезона.