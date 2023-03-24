На 22% больше прорывов на новосибирских теплотрассах обнаружили этой зимой

С начала отопительного сезона 2022–2023 гг. на теплосетях Новосибирска обнаружили 2128 дефектов. Это на 22% больше, чем за прошлый отопительный сезон, — тогда коммунальщики выявили 1740 прорывов.
— Повреждаемость теплосетей за осень и зиму увеличилась. Но есть и хорошая новость: на новых трубопроводах, которые мы успели переложить за последние несколько лет, повреждений нет, — сообщили в официальном телеграм-канале Сибирской генерирующей компании.
Сейчас СГК продолжает 10-летнюю инвестпрограмму:
В 2021 году в критическом состоянии находилось
Осенью мы разбирались, почему дефекты на трубах не выявили летом и ремонтируют теплосети с началом отопительного сезона.