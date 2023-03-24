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На 22% больше прорывов на новосибирских теплотрассах обнаружили этой зимой

В 2023 году на ремонт труб планируют потратить около 4 миллиардов

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Всего за этот отопительный сезон на трубах нашли 2128 дефектов

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С начала отопительного сезона 2022–2023 гг. на теплосетях Новосибирска обнаружили 2128 дефектов. Это на 22% больше, чем за прошлый отопительный сезон, — тогда коммунальщики выявили 1740 прорывов.

— Повреждаемость теплосетей за осень и зиму увеличилась. Но есть и хорошая новость: на новых трубопроводах, которые мы успели переложить за последние несколько лет, повреждений нет, — сообщили в официальном телеграм-канале Сибирской генерирующей компании.

Сейчас СГК продолжает 10-летнюю инвестпрограмму: 2023-й — год второй. Компания планирует заменить на собственных и муниципальных теплосетях 20 км труб на 30 участках. Общая сумма ремонта — около 4 миллиардов рублей.

В 2021 году в критическом состоянии находилось 89 км магистральных тепловых сетей. В 2022 году за счет ремонта эту цифру удалось уменьшить на 14%.

Осенью мы разбирались, почему дефекты на трубах не выявили летом и ремонтируют теплосети с началом отопительного сезона.

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