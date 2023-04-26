«Последней каплей стал звонок в три ночи»: как избавиться от трезвонящих в домофон соседей. Стопроцентный способ

Те, кто живет в многоквартирных домах, точно поймут эту боль: сидишь, занимаешься своими делами, а тут раздается звонок в домофон, но пришли не к тебе. Просто кто-то решил позвонить в рандомную квартиру и попросить открыть дверь.
Журналист E1.RU Юлия Забайлович больше двух лет злилась и терпела подобные звонки, пока не нашла стопроцентный способ, как раз и навсегда положить этому конец. Подробности читайте в колонке.
Два с половиной года назад я купила квартиру, и всё это время росла моя нелюбовь к людям: соседям, их гостям, чужим курьерам, почтальонам, уборщице
Я просыпалась в выходной в 7–8 утра, чтобы открыть уборщице (если это была настоящая уборщица, почему бы УК просто не сделать для нее универсальный ключ?), бежала к трезвонящей трубке, чтобы услышать ехидный смех детей-шутников, и кучу раз выслушивала маты от тех, кого отказывалась пустить в подъезд, потому что не вняла аргументам вроде «ну нет у людей домофона» или «ключ забыл» (как попасть в квартиру без ключей — для меня тоже вопрос).
В какое-то время часто звонили почтальоны. Насколько они были реальными — тоже вопрос (подробнее о том, как распознать настоящего почтальона, можно прочитать здесь).
Последней каплей стал звонок в три ночи. Это был пьянющий, судя по дикции, мужчина, который за все эти два с половиной года звонил в домофон моей квартиры чаще, чем кто бы то ни было.
— А откройте, пожалуйста.
— Вы время видели? Звоните к себе домой.
— Жалко, что ли? Всё равно подошли же.
Я просто молча повесила трубку, а он настойчиво продолжал звонить еще минут десять.
И если кто-то думает, что нет ничего страшного в том, чтобы помочь человеку, то представьте ситуацию, в которой тебе как минимум дважды в день звонит в домофон кто-то чужой. Каждый день на протяжении двух с половиной лет тебя будят и отрывают от дел, потому что не хотят тратить по 55 рублей в месяц — это размер ежемесячной абонентской платы за домофон в моем доме. Дорого? Сделай ключи на всю семью, а гостей спускайся встречать лично.
И это я еще не говорю про подростков, которые зимой устраивают тусовки с пивом и сигаретами в подъездах, или про тех, кто может в этом подъезде что-то испортить или украсть.
Решение проблемы оказалось гениально простым и пришло из неожиданного источника — с сайта «Пикабу», где такие же уставшие от чужих звонков люди обсуждали, что с этим делать. Оказывается, если ты живешь, например, в квартире
Нужно просто позвонить в свою домофонную компанию. В моем случае проблема двух с половиной лет решилась телефонным разговором на 2 минуты 14 секунд и 15 минутами, которые ушли на удаленную настройку. Не надо ни ехать в компанию, ни писать какие-то заявления. Ты говоришь оператору свой адрес, выбираешь новый код и всё!
После обновления системы, если позвонить в домофон по моему номеру квартиры, высвечивается надпись «Абонент отсутствует». Как бы я хотела увидеть лица тех, кто больше никогда не сможет до меня дозвониться!
А насчет курьеров из служб доставки — в формах на сайтах код домофона всегда прописан отдельной графой. Так что ваши посылки и заказы к вам точно дойдут, предупредить родных и друзей тоже не проблема. Зато в следующий раз, когда в вашей квартире зазвонит домофон, вы будете точно знать, что пришли к вам.
Нередко в домофоны названивают не просто соседи, но и явно неадекватные люди. Посмотрите, например, видео. В прошлом году в Екатеринбурге мужчина на машине выламывал дверь, потому что его спутница забыла ключ от домофона.