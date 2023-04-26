«Последней каплей стал звонок в три ночи»: как избавиться от трезвонящих в домофон соседей. Стопроцентный способ

— А откройте, пожалуйста.

— Вы время видели? Звоните к себе домой.



— Жалко, что ли? Всё равно подошли же.



Я просто молча повесила трубку, а он настойчиво продолжал звонить еще минут десять.

И если кто-то думает, что нет ничего страшного в том, чтобы помочь человеку, то представьте ситуацию, в которой тебе как минимум дважды в день звонит в домофон кто-то чужой. Каждый день на протяжении двух с половиной лет тебя будят и отрывают от дел, потому что не хотят тратить по 55 рублей в месяц — это размер ежемесячной абонентской платы за домофон в моем доме. Дорого? Сделай ключи на всю семью, а гостей спускайся встречать лично.