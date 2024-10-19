Что такое синяя лампа, которой в СССР лечился каждый второй, — объяснение врача

Для чего необходим прибор, который раньше был дома почти у каждого Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Наверняка каждый хоть раз слышал словосочетание «синяя лампа». А кто-то даже испытывал ее свойства на себе: вспомните, как бабушки приносили чудо-аппарат при ушных болях или насморке.

Наши коллеги из 76.RU поговорили с ведущим специалистом — отоларингологом клиники «Альфа-Центр Здоровья» из Ярославля Татьяной Комиссаровой о том, как работает синяя лампа и когда ее можно использовать без вреда для организма.

Как работает синяя лампа

В первую очередь следует понимать, что синее излучение, исходящее от лампы, — это вовсе не ультрафиолет.

— Синяя лампа, или рефлектор Минина, известна еще со времен СССР. Это прибор, состоящий из отражателя и лампы накаливания, состоящей из специального синего кобальтового стекла. Синий цвет для лампы выбран не случайно. Он защищает глаза от слишком яркого света и кожу от ожога, — пояснила специалист.

Прогревания синей лампой действительно могут помочь организму. Отоларинголог объяснила принцип действия аппарата.

— Лечебный эффект заключается в воздействии инфракрасными лучами, то есть в прогревании. Инфракрасное излучение проникает в ткани на 1–2 сантиметра, повышая температуру кожи на 1–2 градуса. Это активизирует обменные процессы прогреваемой зоны и периферическое кровоснабжение. Никакого ультрафиолета лампа не излучает и озона также не вырабатывает, — рассказала Татьяна Комиссарова.

Как пользоваться синей лампой

В основном синяя лампа используется для долечивания. То есть не в острой форме заболевания.

— Прибор используется только по назначению врача. Он имеет свои показания и противопоказания. Чтобы избежать неприятных побочных эффектов, надо следовать определенным правилам применения рефлектора Минина, которые указаны в инструкции, — уточнила врач.

Прогревание лампой противопоказано при температуре выше 38 градусов, при обострении хронических заболеваний, онкозаболеваний.

— А также при острых воспалительных гнойных процессах, например гнойном гайморите, гнойном отите, ангине, увеличенных лимфоузлах, кровотечении, тромбофлебите. Это далеко не полный перечень противопоказаний, — пояснила Татьяна Комиссарова.

Важно помнить: если использовать лампу неправильно, это чревато последствиями. Например, осложнением заболевания.

— По моему мнению, синяя лампа — полезный аппарат для дома при респираторных инфекциях вирусного происхождения без температуры, при некоторых воспалениях лор-органов без температуры и строго по назначению врача, — рассказала Татьяна Комиссарова.

Несмотря на то что синяя лампа — это наследие СССР, ее до сих пор можно найти в продаже. Аппарат имеет свой сертификат, но в основном врачи не призывают пациентов ее покупать. Скорее объясняют, как ее можно использовать, если лампа уже есть в наличии.