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Здоровье Снимайте лифчики: сибирячек позвали показать грудь — как записаться

Снимайте лифчики: сибирячек позвали показать грудь — как записаться

Жительницы Новосибирска смогут проверить здоровье груди в онкоцентре

3 459
24 комментария

Акция пройдет в субботу

Новосибирский областной онкодиспансер 19 октября, в субботу, проведет акцию, посвященную раннему выявлению рака молочной железы.

Врачи рекомендуют прийти сибирячкам, которые полгода уже не были у врача и при этом нашли у себя уплотнения, изменение кожных покровов или имеют в семейной истории случаи онкозаболеваний.

— В рамках программы обследования в Новосибирском областном клиническом онкологическом диспансере они смогут пройти осмотр у специалиста онколога-маммолога и при необходимости будут направлены на скрининговые мероприятия, — отмечают в Новосибирском областном онкодиспансере.

Нужно предварительно записаться по телефону 8 800 234-08-04 и взять с собой паспорт. Акция пройдет 19 октября с 09:00 до 16:00 на улице Плахотного, 2. В онкодиспенсере уточняют, что количество мест ограничено.

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Весной новосибирские врачи спасли мужчину с редкой онкологией — у него нашли рак молочной железы.

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Комментарии
24
ruterist
1 час
я не врач , но посмотреть могу
28131500
1 час
Как всегда сообщают постфактум.
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