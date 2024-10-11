Снимайте лифчики: сибирячек позвали показать грудь — как записаться

Акция пройдет в субботу Источник: Максим Воробьев / E1.RU











Новосибирский областной онкодиспансер 19 октября, в субботу, проведет акцию, посвященную раннему выявлению рака молочной железы.

Врачи рекомендуют прийти сибирячкам, которые полгода уже не были у врача и при этом нашли у себя уплотнения, изменение кожных покровов или имеют в семейной истории случаи онкозаболеваний.

— В рамках программы обследования в Новосибирском областном клиническом онкологическом диспансере они смогут пройти осмотр у специалиста онколога-маммолога и при необходимости будут направлены на скрининговые мероприятия, — отмечают в Новосибирском областном онкодиспансере.

Нужно предварительно записаться по телефону 8 800 234-08-04 и взять с собой паспорт. Акция пройдет 19 октября с 09:00 до 16:00 на улице Плахотного, 2. В онкодиспенсере уточняют, что количество мест ограничено.