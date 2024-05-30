У новосибирца нашли рак груди — такая онкология встречается у мужчин только в 0,1%

Мужчина вовремя обратился к врачам, поэтому рак поймали в самом начале развития Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирские врачи спасли мужчину с редкой онкологией — у него нашли рак молочной железы. 67-летний сибиряк обнаружил новообразование на правой молочной железе сам в феврале. И так как внимательно следил за своим здоровьем, то сразу же обратился к врачам.

В поликлинике после УЗИ его отправили на дополнительное обследование в Центр амбулаторной онкологической помощи. Там ему была сделана трепан-биопсия, которая подтвердила, что опухоль злокачественная.

— Было принято решение выполнить мастэктомию по Маддену, которая включает в себя сохранение большой и малой грудной мышц и удаление лимфоузлов. Операция прошло успешно, опухоль размером около 2 см была удалена. Материал направлен на гистологическое исследование, после которого мы сможем точно понять стадию заболевания, — цитирует пресс-служба Новосибирского областного онкодиспансера онколога-хирурга Анатолия Ахмедова.

Мужчина вовремя обратился к врачам, поэтому рак поймали в самом начале развития — по сути на первой стадии.

Он добавил, что это редкий клинический случай. Рак грудной железы у мужчины составляет примерно 0,1% от всех злокачественных опухолей у мужчин и от 0,6% до 1 % всех злокачественных опухолей молочной железы.

— Тем удивительнее, что у нас проявил себя закон парных случаев: не успели мы прооперировать одного пациента с данным заболеванием, как к нам на госпитализацию поступил еще один мужчина с диагнозом «рак молочной (грудной) железы. Это уникально, — подчеркнул хирург.

