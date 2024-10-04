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Здоровье О какой серьезной проблеме в организме может говорить сухость во рту

О какой серьезной проблеме в организме может говорить сухость во рту

Разбираемся с терапевтом

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2 комментария

По состоянию языка можно определить проблемы со здоровьем

Осень — традиционное время для всплеска простудных заболеваний. Помимо этого многие могут чувствовать недомогание на фоне дефицита витаминов в организме.

О том, как определить у себя авитаминоз и что с ним делать, рассказала в беседе с нашими коллегами из 76.RU Наталья Серова — врач-терапевт с превентивным интегративным подходом Соловьевской больницы Ярославля.

Превентивно-интегративный подход — это метод в медицине, когда врач комплексно рассматривает здоровье человека, уделяя особое внимание профилактике заболеваний.

Признаки авитаминоза

Как объяснила врач, многое о состоянии здоровья можно определить по внешним признакам.

— Когда человек заходит в кабинет, присаживается, уже очень много можно о нём сказать. Волосы, кожа, ногти, слизистые, глаза, язык — это всё свидетельствует о том, как организм насыщен витаминами и минералами, — отметила терапевт Наталья Серова.

Эти признаки могут быть звоночками для того, чтобы пойти сдавать анализы на витамины.

— Стоит обращать внимание не только на выпадение, но и истончение, сухость, ломкость, раннюю седину волос. Так же как и с ногтями. Не только то, что на слуху, — ломкость, медленный рост, но и разнообразные изменения ложа ногтя, когда он растет веерообразно. Это может свидетельствовать о недостатке витаминов, — объяснила Наталья Серова.

Также неочевидным признаком авитаминоза может быть язык.

— Трещины на языке, его обложенность, разнообразные цветовые изменения. Очевидный пример дефицита витамина B12 — когда язык становится гладким, словно лакированным, и меняет свой цвет на насыщенный красный. Сухость, отеки, трещины на языке — всё это свидетельствует о дефиците витаминов этой группы.

Помимо внешних проявлений недостаток витаминов в организме может сказываться на самочувствии. Частые ОРВИ, слабость, быстрая утомляемость — признаки дефицита витаминов.

<p>Наталья Серова </p><p>Наталья Серова </p>

Как сказал академик Владимир Энгельгардт, витамины проявляют себя не своим присутствием, а своим отсутствием.

Если вы обнаружили у себя ранее перечисленные признаки, то следует обратиться к врачу и сдать все необходимые анализы. Витамины рекомендуется пить с назначения врача строго по индивидуальным показателям.

Ранее мы публиковали интервью с врачом о витаминах и БАДах. Дефицит каких элементов есть почти у каждого и с чем это связано — читайте в этом материале.

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Комментарии
2
Гость
1 минута
О похмелье
Гость
1 минута
Да всю историю были болезни. Так что вы заболеет это 100 %
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