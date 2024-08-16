«Он первый, но очень важный»: клинический психолог рассказал о кризисе новорожденности и его симптомах

Первый кризис в жизни человека настолько же важен, как и все последующие Источник: Мария Романова / Городские порталы











Кризисы бывают не только у сорокалетних мужчин, которые бросают жен с детьми ради студенток. Кризисам подвержены и старики, и молодежь, и подростки, и даже только прибывшие в эту жизнь «маленькие человеки». Кризис новорожденности не только влияет на самого ребенка, но и всё окружение вокруг. Клинический психолог Анастасия Федорова рассказала нашим волгоградским коллегам из V1.RU о кризисе новорожденности, назвала причины и дала советы новоиспеченным мамам.

Кризис новорожденности является промежуточным периодом между внутриутробным и внеутробным образом жизни.



Источник: Мария Романова / Городские порталы











Процесс рождения — тяжелый переломный момент в жизни ребенка. Каждое напряжение матки сжимает 3–4-килограммовое тело ребенка с силой приблизительно 50–60 кг и принуждает его задерживать дыхание почти на минуту. После комфортной и беззаботной внутриутробной жизни человек получает первый опыт страха и безвыходности.



— Психологи называют этот период — кризис новорожденности, — объясняет клинический психолог Анастасия Федорова. — С точки зрения психологии кризис новорожденного можно описать как состояние, при котором маленький человек беспомощен и не выживет без взрослых, а потребности и средств общения у него пока нет.

Главный признак кризиса новорожденности — это снижение массы тела ребенка в первые дни жизни.

— В этот период у ребенка перестраиваются физиологические функции: дыхание, терморегуляция, выделение, питание, — перечисляет психолог. — На недостаточно зрелую нервную систему воздействует большое количество внешних раздражителей: свет, звуки, запахи и прочее. Иммунитет матери больше не защищает, организм становится уязвимым перед внешними факторами. Ощущается недостаточность врожденных коммуникативных рефлексов.

Кризис новорожденности ребенок переживает вместе с мамой Источник: Мария Романова / Городские порталы











Для кризиса у ребенка две причины , по мнению Анастасии Федоровой:



Физиологическая. Ребенок, рождаясь, физически отделяется от матери. Что уже является травмой. А в дополнение к этому он попадает в совершенно другие условия: холод, воздушная среда, яркая освещенность и необходимость смены питания. Психологические. Отделяясь от матери, ребенок перестает ощущать ее тепло, что ведет к появлению чувства незащищенности и тревоги.

— Из всех существ человек рождается наиболее слабым, оставаясь долгое время совершенно беспомощным, — подмечает психолог. — Целый год нужен ребенку, чтобы научиться владеть своим телом и его органами. Существует очень тесная связь между физическим, психическим и социальным развитием ребенка.

Кот для ребенка может стать «движущимся предметом», за которым он будет следить Источник: Мария Романова / Городские порталы











В первые недели жизни ребенок обладает чувствительностью: различает соленый, горький, сладкий вкус; реагирует на звуковые раздражители. У младенца идет развитие зрительного и слухового аппарата.



— Ребенок начинает следить глазами за движущимся предметом, а потом и останавливать взор и на неподвижных, — говорит Анастасия Федорова. — Возникают важные события в психической жизни ребенка — слуховое и зрительное сосредоточения: кратковременная задержка движений ручек, ножек, поворот головы, прекращение плача в ответ на зрительные и слуховые раздражители. Благодаря развитию слухового и зрительного сосредоточения у ребенка к 5–6 неделям начинает закладываться основа для перехода от ощущений к восприятию.

С первых дней начинает увеличиваться вес мозга Источник: Мария Романова / Городские порталы











В период новорожденности происходит созревание нервной системы ребенка, и в первую очередь — головного мозга.



— С первых дней начинает увеличиваться вес мозга, — рассказывает практикующий психолог, которая сама недавно стала мамой. — Возможность формирования условных рефлексов на положение тела для кормления. Это служит доказательством того, что в работу включаются высшие отделы мозга — кора больших полушарий. Происходит также совершенствование сенсорных систем на основе созревания нервной системы. Но необходимым условием нормального созревания мозга в период новорожденности является упражнение анализаторов, получение разнообразных сигналов, раздражений из внешнего мира. В условиях сенсорной изоляции и голодания будет обратный эффект.

После первой улыбки можно выдохнуть — у ребенка закончился первый в жизни кризис Источник: Мария Романова / Городские порталы











Улыбка на лице ребенка является концом кризиса новорожденности. С этого момента у него начинается самостоятельная психическая жизнь. Дальнейшее психическое развитие ребенка — это, прежде всего, развитие средств его общения со взрослыми.

Возникновение улыбки — важное новообразование первого месяца жизни. Оно знаменует конец периода новорожденности и переход к младенчеству. Анастасия Федорова, психолог

Завершением первого периода жизни ребенка является появление комплекса оживления.



Комплекс оживления — эмоционально-двигательная реакция ребенка на появление взрослого. Он выражается в первоначальной фиксации взгляда, затем двигательном оживлении ручками и ножками и тихих вокализациях, улыбке.



— Комплекс оживления возникает к концу первого — началу второго месяца жизни ребенка, когда он начинает выделять взрослого из окружающей обстановки, — говорит клинический психолог. — Благодаря комплексу оживления устанавливается прочная связь ребенка со взрослым и удовлетворяется его потребность в общении. Отсутствие комплекса оживления в младенчестве является диагностическим признаком задержки психического развития у ребенка. Комплекс оживления — это выражение появившейся потребности общения со взрослым — первой социальной потребности ребенка. Становление у ребенка потребности в общении означает, что он не отстает в своем психическом развитии и переходит от новорожденности в собственно младенчество.

Советы для родителей малыша, у которого кризис новорожденности, от клинического психолога Анастасии Федоровой:



грудное вскармливание. Материнское молоко богато веществами, повышающими иммунитет ребенка, а физиологический контакт создает у него ощущение защищенности;

укачивание на руках. Это напоминает ребенку плавание в околоплодных водах. Для него важно слышать мамин голос и видеть ее лицо, так он учится узнавать их. Звуковые вибрации при пении колыбельных успокаивают нервную систему новорожденного;

прогулки на свежем воздухе. Если вы будете носить его в слинге, он будет познавать окружающий мир визуально. Это поможет быстрее адаптироваться и преодолеть кризис.

Обращаться к специалистам в течении кризиса новорожденности следует только при условии, что у ребенка отсутствует развитие комплекса оживления для проведения тщательного обследования и постановки диагноза. В остальных ситуациях данный кризис можно переживать, не прибегая к помощи специалистов.

