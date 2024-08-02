Сперма Дурова стоит дороже. Узнали, как родить от умного и богатого, сколько платят обычным донорам и как их отбирают

Где-нибудь в вашем городе вполне может подрастать ребенок Павла Дурова Источник: Du Rove's Channel / T.me











Неожиданное заявление Павла Дурова, что у него есть 100 детей в 12 странах, озадачило многих россиян. Бизнесмен рассказал, что стал донором после просьбы друга, в семье которого возникли проблемы с зачатием, сдать сперму. Позже Павлу позвонил главврач клиники, куда Дуров приходил для этого, и убедил его помогать и другим семьям: донорский материал оказался высокого качества. Врач отметил, что это его гражданский долг — помочь всем желающим стать родителями.

В московской клинике «АльтраВита» до сих пор можно приобрести замороженную сперму создателя «ВКонтакте». Там подтвердили нашим коллегам из E1.RU, что биоматериал миллиардера доступен всем желающим. Чтобы родить от него, нужно связаться с менеджером клиники и лично обсудить условия приобретения спермы.

Каков шанс, что в вашем городе подрастают дети Дурова?

Эмбриолог екатеринбургского Центра семейной медицины, кандидат медицинских наук Сергей Балезин рассказал, что донорский материал могут отправлять в разные города. Врачи, которые занимаются экстракорпоральным оплодотворением (ЭКО), следят за количеством детей, рожденных от одного биологического отца.

— Если от нашего донора забеременели 26 женщин, он уже опасен близкородственной связью нашей популяции, — объяснил Сергей Балезин. — Мы отправляем его на так называемую пенсию (больше не принимаем его сперму. — Прим. ред.) в Екатеринбурге, а оставшийся замороженный биоматериал в жидком азоте отвозим в наши филиалы в Курган, Челябинск или Магнитогорск. Или же продаем в клиники в других регионах. Замороженные сперматозоиды у нас покупает Москва, средняя полоса России, отправляли даже в клинику в Казахстане.

Таким образом, в любом другом городе России действительно могут сейчас проживать дети главного разработчика «ВКонтакте». Важное уточнение: женщины не знают имя своего донора, поэтому выбор конкретно Павла Дурова в качестве отца ни для кого не был доступной опцией.

Пациентки могут ознакомиться лишь с анкетой, которую оставляет донор. Известно, что в ней указывается основная информация о здоровье, внешности и образовании мужчины, черты его характера, предпочтения в музыке, кино, книгах, его хобби и профессия.

Сколько стоит родить от Дурова?

Биоматериал бизнесмена стоит 35 тысяч рублей, любого другого анонимного донора — 20 тысяч. А цена всей процедуры зависит от способа оплодотворения. У ЭКО вероятность успешного зачатия составляет 30–40%, а при инсеминации с первого раза забеременеть удается лишь 10–15% женщин. Также тарифы различаются для граждан России и иностранцев.

ЭКО обойдется больше чем в 300 тысяч рублей Источник: предоставлено клиникой











Инсеминация значительно дешевле, но и шансы на успех тут ниже, чем при ЭКО Источник: предоставлено клиникой











В распоряжении редакции E1.RU также оказалась анкета Павла Дурова. Имени и фото в ней, конечно же, нет, но по описанию легко узнать известного богача.

Источник: предоставлено клиникой











— Трудолюбивый, целеустремленный, решительный, верный своим принципам, ценитель свободы, — сказано в анкете Павла Дурова. — Всегда хотел работать на себя и быть свободным.

Источник: предоставлено клиникой











До этого женщина по имени Ирина Болгар заявила, что у нее три ребенка от Дурова. Это Лея (2013 год рождения), Даниэль (2016-й) и Давид (2017-й). Узнали у врача, насколько у других мужчин из России, может, не таких целеустремленных, популярно донорство и реально ли на этом заработать.



Кто идет в доноры и сколько платят

За донорство спермы в России платят хорошие деньги: за «порцию» можно получить 4 тысячи рублей. Да и дело благое, доноров биоматериала всегда не хватает. Но зайти «с улицы» и получить легкие деньги не получится. Потенциальных доноров проверяют практически как космонавтов, и из 20 желающих отбор проходит только один, зато они бесплатно сдают анализы и знают о своем здоровье всё. Эмбриолог Сергей Балезин рассказал, как врачи выбирают мужчин для этого важного дела, в каком случае они раскрывают свою личность и что будет, если донор случайно окажется братом женщины.



Эмбриолог Сергей Балезин Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Как проверяют доноров

По приказу Минздрава России медицинские клиники не разглашают данные доноров. Процессы отбора кандидатов, проверки биоматериала и хранения очень сложные, на всех этапах медиков контролируют эпидемиологи и сотрудники Роспотребнадзора. После строгого отбора доноров и получения спермы биоматериал не используется полгода для профилактики заражения ВИЧ, гепатитами, так как заболевание может долго себя не проявлять.



— Мы берем мужчин до 35 лет, желательно состоящих в браке, имеющих детей, — рассказал Сергей Балезин. — Если не будет жены и детей — ничего. Главное, чтобы у кандидата было необходимое количество мужских половых клеток и их подвижность. Они должны быть значительно выше нормы. Также определяем способность сперматозоидов к низкотемпературной заморозке до минус 96 градусов, так как они хранятся в жидком азоте.



Врач объяснил: если у кандидата в доноры много сперматозоидов и у них хорошая подвижность, тогда он сдает целый ряд анализов. Донор посещает уролога, терапевта, берёт справку в наркодиспансере, где указано, что он никогда не стоял на учете. Врачи проверяют мужчину на заболевания, передающиеся половым путем, а также на ВИЧ и гепатиты. Клиника проводит генетическое тестирование на 500 мутаций. Если он проходит по всем этим критериям, он становится донором и сдает сперму раз в неделю. Помимо этого, врачи отслеживают образ жизни донора и его социальный статус. Врач-терапевт сразу увидит по показателям крови, что донор пьет алкоголь. Берут работающих, социально адаптированных мужчин.



— Алкоголики у нас сразу отпадают по терапевту, все хронические заболевания мы видим по показателям крови: допустим, увеличена печень, видим, что показывают печеночные ферменты, — рассказал эмбриолог. — Когда токсичные вещества потребляют, допустим, алкоголь, увеличиваются ферменты АЛТ, АСТ — это маркеры состояния печени. Проверяют руки, по ним видно, были ли какие-то инъекции. Терапевт определяет состояние здоровья на осмотре.



Мужчина расписывается в документе, ручается, что он говорит правду. Он также рассказывает, когда и в каком количестве пил алкоголь, и обязуется ничего не употреблять перед сдачей семенной жидкости на криоконсервацию.



Хранится сперма в специальном криохранилище, наполненном жидким азотом, при температуре -196 °С Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Криоконсервация сперматозоидов — метод сохранения мужских половых клеток, при котором они замораживаются и хранятся при температуре -196 °С. Сперма подвергается шоковой заморозке при очень низкой температуре, и все биологические процессы в ней ставятся на паузу. Этим способом на сегодняшний день успешно замораживают и отправляют на длительное хранение в криобанк не только сперму. Процедуру отлично переносят яйцеклетки, эмбрионы, ткани яичника и яичка. У этого метода есть огромный плюс — почти 100%-я жизнеспособность клеток, прошедших процедуру.



После первой сдачи спермы мужчину добавляют в базу, каждую новую порцию оформляют отдельными документами, чтобы выдержать не менее полугода. После того как пройдет время, на сайте клиники появляются анонимные анкеты доноров.



Что указывают в анкете

Сначала женщина выбирает разрез глаз — европейский или азиатский, рост донора, вес и образование. Затем по заданным критериям предлагаются анкеты доноров. Там нет имени и фамилии, присвоен только номер, может быть детское фото мужчины (по его согласию). Описана национальность, дата рождения, знак зодиака, группа крови, резус-фактор.



Внешние данные:





рост;

вес;

размер одежды;

размер обуви;

цвет кожи;

цвет волос;

величина и цвет глаз;

разрез глаз;

величина и форма носа;

форма губ;

овал лица.

Если есть, донор указывает такие приметы: ямочки на подбородке, родинки, ямочки на щечках и веснушки.



Семейное положение:





статус (женат, холост);

наличие детей, их количество;

годы рождения детей.

Образование:





среднее / среднее профессиональное, высшее неоконченное, высшее;

название вуза / колледжа;

профессия.



Помимо представления о том, как выглядит донор, вы узнаете черты его характера, так как психолог общается с каждым потенциальным донором и составляет психологический портрет. Описываются даже сложные моменты в восприятии себя и мира и его отношения с близкими.



С каждым кандидатом говорит психолог, чтобы составить психологический портрет, рассказать об особенностях характера донора Источник: cfm.ru











Кого не берут в доноры

Эмбриолог Сергей Балезин рассказал, что доноров спермы на самом деле очень мало из-за жесткого отбора. Кстати, все обследования оплачивает сама клиника, часто медицинские центры на этом этапе несут убытки. Донор самостоятельно оплачивает только справку из наркодиспансера.



— Из 20 кандидатов мы берем одного донора, — рассказал врач. — Генетика сейчас самый блокирующий фактор. Если мужчина — носитель какого-то генетического заболевания, даже при условии хорошей спермограммы мы его не берем. И даже здоровых переносчиков заболевания.



Врач говорит, что многих отсеивает терапевт или уролог на этапе приема, если видит симптомы хронических заболеваний.



Кто использует донорский материал

Сергей Балезин рассказал, что многие пары вынуждены использовать сперму донора, когда у мужчины абсолютное мужское бесплодие. Также обращаются одинокие женщины, не состоящие в браке. Эмбриолог объяснил, что в России большинство доноров сохраняют анонимность. В случае если супружеская пара или женщина приводит конкретного донора, с ним заключается договор. Договор подписывается после идентификации личности по паспорту в личном присутствии донора и женщины при враче. В специальном договоре и информированном согласии перечислены все условия. Женщина сразу отказывается от алиментов.



Донор обязуется взять на себя отцовство, после этого его обследуют так же серьезно и долго, как анонимных доноров. Если все показатели в норме, сперму замораживают на полгода, затем после повторной проверки донора на ВИЧ и гепатиты биоматериал используют для инсеминации или ЭКО.



— Донор не скрывает личность крайне редко, — пояснил Сергей Балезин. — Бывают ситуации, когда ими становятся родственники мужа. В моей практике были случаи, когда мужчина был абсолютно бесплодный, и биоматериал сдавал его брат. Был отец и сын: сын в ДТП повредил половой орган, донором стал его отец. В таких случаях возраст может быть и старше 35 лет, всё это обсуждается индивидуально. Но для анонимных доноров ограничение в возрасте строгое.



А если донор окажется братом?

А что, если женщина обратится за биоматериалом анонимного донора, а им окажется ее брат, который просто не рассказал о визите в клинику? Вероятность совсем небольшая, но она есть. Эмбриолог Сергей Балезин рассказал, что врачи при проведении ЭКО действительно не определяют родство ДНК-тестами. Генетики считают, что для инвалидизации детей близкородственные связи должны быть в течение нескольких поколений в замкнутых сообществах, например в племенах.



Врач объяснил, что даже если произойдет такая случайность, то шанс серьезного заболевания у ребенка мал: только если женщина и родственник — носители генетической патологии. Более того, врач сказал, что не существует методов, которые определяют близкородственные связи, чтобы проверять людей на родство. Можно установить только отцовство. Но все-таки риск заболевания у ребенка в таком случае выше.

