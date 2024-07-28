4 варианта опасной одежды. Врач призывает не носить эти вещи в жару

Ты что, не взяла ничего сверху накинуть? Вечером замерзнешь! Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Лето в России, как правило, переменчивое. То жарко, то холодно, то тепло, то прохладно. Да еще такие колебания температуры происходят в течение дня. И дожди часто. Не все могут похвастаться сильным иммунитетом, легко простужаются и задумываются, как быть. У врача-терапевта Ольги Крыловой есть варианты, как всегда хорошо себя чувствовать. О них она рассказала Доктору Питеру.



Ольга Крылова советует, прежде всего, перед тем, как выйти из дома, внимательно послушать прогноз погоды.

Ольга Крылова — кандидат медицинских наук, врач-терапевт сети клиник «Инвитро» в Санкт-Петербурге.

Стоит обращать внимание не только на температуру, но и на скорость ветра: она может влиять на субъективное ощущение тепла.

Для этого летом будет не лишним взять с собой:

нечто, что можно и снять, и надеть: легкую ветровку или компактную кофту, которая легко убирается в сумку;

на случай дождя — зонт или полиэтиленовый карманный дождевик.

— Чаще других риску заразиться ОРВИ летом подвержены люди с измененным иммунитетом, а также те, кто работает в закрытых многолюдных помещениях с плохой вентиляцией и притоком свежего воздуха, — предупреждает Ольга Крылова. Она отмечает, что ОРВИ требует лечения независимо от сезона.

Надо прикупить и то, и это. Пригодится и на жару, и на холод! Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Как не перегреться в жару

Помимо простуды, летние капризы погоды чреваты тепловым ударом. Так что старайтесь ограничивать время пребывания на солнце в периоды его пиковой активности — с 11 до 16 часов. Кстати, стоит учитывать и тот факт, что наша Земля, по словам астрономов, идет к пику активности — растет количество и мощность солнечных вспышек.

Также для защиты от теплового удара терапевт советует не носить с 11 до 16 часов следующую одежду и обувь:

слишком теплую, не по сезону;

платья из синтетических материалов;

плотные брюки;

закрытые кроссовки.

— Предпочтительнее останавливать выбор на свободной одежде из легких натуральных тканей и босоножках или сандалиях, — уточняет доктор.



Кроме того, летом полезно носить головной убор, а при ярком солнце можно использовать зонтик.

И обязательно не забывайте пить достаточное количество воды. А вот от алкоголя и сладких напитков на жаре точно стоит отказаться.

Если же почувствуете недомогание, срочно найдите прохладное место для отдыха, а при необходимости обратитесь к врачу. Терапевт еще раз напомнила, что первые признаки перегрева — это:

головная боль,

сильная потливость,

слабость,

головокружение.

И плавать, и нырять

Особая радость — ходить в бассейн на крыше высотки Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Ранее мы рассказывали о том, что можно перестать болеть каждую секунду и здорово закалиться, если ходить в бассейн. Плавание — это универсальный вид спорта, который подходит людям любого возраста: грудничкам, детям, подросткам, взрослым и пожилым. Это самый безопасный вид физической нагрузки по сравнению с другими, будь то кардио- или силовые тренировки, здесь риск травматизма сведен к минимуму.



Стиль плавания выбирайте сами, главное — соблюдать правильную технику. Любой тренер покажет азы, исправит ошибки, чтобы занятия приносили только пользу и удовольствие.

По словам врача ЛФК Ольги Хмара, плавание, во-первых, укрепляет сердечно-сосудистую систему, которая интенсивно работает во время занятий. За счет этого улучшается кровообращение, и органы лучше снабжаются кислородом и питательными веществами. Также регулярные физические нагрузки помогают снизить артериальное давление.

Ольга Хмара — заведующая отделением реабилитации и спортивной медицины клиники «ММЦ» на Малой Конюшенной в Санкт-Петербурге, врач-физиотерапевт, врач ЛФК.

Во-вторых, плавание нагружает и развивает абсолютно все группы мышц.

— В процессе активно работают мышцы рук и ног, весь плечевой пояс, мышцы живота и спины, всё тело равномерно нагружается. При этом после занятия, как правило, нет послетренировочных мышечных болей, — говорит эксперт.

Для дыхательной системы пользу занятий в воде также трудно переоценить: в процессе плавания укрепляются дыхательные мышцы и увеличивается емкость легких.

Еще один важный пункт: вода имеет успокаивающий эффект, поэтому плавание благоприятно влияет на нервную систему, помогает снять стресс и улучшить самочувствие. Как и другие физические упражнения, занятия в воде способствуют высвобождению нейромедиаторов, влияющих на настроение, — серотонина и эндорфина, которые снижают уровень тревоги и улучшают эмоциональное состояние.

Регулярные тренировки в бассейне способствуют более качественному и глубокому сну, что может быть особенно полезно для тех, кто страдает бессонницей или от других расстройств сна.

О других плюсах походов в бассейн читайте тут.