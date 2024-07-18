А пациенты в кабинете голые: сибирячка обнаружила в рентген-кабинете видеокамеру — законно ли это

Иногда видеокамеры нужны для работы самих врачей или для отслеживания качества их работы Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В Новосибирске пациентка одного из медцентров заявила, что обнаружила в кабинете флюорографии видеокамеру. Она оставила свой негативный отзыв на одном из сервисов: ей не понравилось, что снимают без разрешения голых людей. НГС обсудил ситуацию с медицинским юристом Евгением Павловым. Эксперт объяснил, что камеры могут устанавливать в кабинетах медучреждений.

— Любая медицинская организация должна иметь правила на обработку персональных данных, которые должны находиться в доступном месте, на сайте медорганизации либо на стойке администратора. Пришедший человек должен иметь возможность ознакомиться с ними и узнать, что ведется видеосъемка, в том числе и в определенных кабинетах, — объяснил Евгений Павлов.

Он добавил, что по ФЗ № 152 «О персональных данных» не запрещает снимать ни пациентов, ни самих врачей. Но такая возможность должна быть закреплена в локальных документах компании.

Иногда видеокамеры нужны для работы самих врачей, если например, помещение с аппаратами без окон, глухое, а пациента во время обследования нужно направлять и давать ему указания.

— Если пациент при подписании договора на услуги подписал согласие на обработку данных, в том числе с использованием видеофиксации, то никаких нарушений здесь нет. Понятно, что любая медицинская клиника должна обеспечить сохранность этой видеозаписи, — подчеркнула Евгений Павлов. — Пациенты должны быть грамотными и читать то, что им дают подписывать.

Также юрист сообщил, что с 2022 года работодатели получили возможность наблюдать за работниками, которые трудятся во вредных и опасных условиях. Работа на рентгеновском оборудовании подпадает под эти критерии. Камера может стоять не с целью наблюдения за пациентами, а за работником — как он соблюдает меры безопасности при работе на опасном оборудовании.

В июне житель Новосибирска Андрей решил переехать в квартиру в дом напротив, а когда обратился за помощью в поликлинику, то оказалось, что теперь ему придется ехать через весь район к врачам или остаться без надомного обслуживания.

