«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?

Стоматолог Лилия Кузьменкова считает, что нужно ухаживать за полостью рта после каждого приема пищи Источник: предоставлено клиникой Regale











Семья и телереклама вложили в наши головы понятие о том, что обязательно нужно чистить зубы два раза в день — утром и вечером. Есть и другие мнения — что зубы нужно чистить намного чаще или не делать этого совсем, мол, африканские племена не знают никаких зубных паст и щеток и могут похвастаться белоснежной улыбкой. Так сколько же нужно чистить зубы — наши коллеги из MSK1.RU узнали у московского стоматолога, кандидата медицинских наук Лилии Кузьменковой. Ей слово.



Большинство людей старается придерживаться незыблемого правила чистить зубы дважды в день. Но несмотря на его соблюдение, продолжают сталкиваться с проблемами — кариесом и заболеваниями десен.



Как часто чистить зубы?

Чистка зубов дважды в день — это минимальное требование, но для максимального эффекта рекомендуется чистить зубы после каждого приема пищи. Утром мы счищаем бактерии, которые образовались ночью, а перед сном убираем всё, что накопилось за день.

Чтобы не попасть в стоматологическое кресло и на деньги, важно бережно ухаживать за зубами Источник: предоставлено клиникой Regale











Но нужно учитывать, что всё съеденное за день, начиная с завтрака, влияет на полость рта до самого вечера. Почти половину нашей жизни зубы подвергаются влиянию мягкого, липкого бактериального налета, остатков пищи и кислой среды, которая образуется после приема, например фруктов.



Поэтому нужно чистить зубы после каждого приема пищи. Если вы едите три раза в день, значит, счищаем налет и убираем остатки пищи три раза. При этом, перекусив яблоком или морковью, чистить зубы необязательно, можно только прополоскать рот водой.



Как долго нужно чистить зубы?

Для грамотной гигиены полости рта важно не количество секунд, а качество чистки.

Если две или три минуты чистить зубы на одном месте, неправильными движениями и растрепанной щеткой, то результата будет ноль. Лилия Кузьменкова, стоматолог

Кто-то быстрее двигает щеткой, кто-то медленнее, поэтому грамотная техника и качество щетки важнее времени, которое человек тратит на чистку.



Что нужно для чистки зубов?

Для эффективной чистки необходимо использовать качественную зубную щетку, зубную нить, пасту и ирригатор. При этом пасту, щетку и нить рекомендуется носить с собой, а ирригатор использовать по вечерам. Многие ошибочно думают, что ирригатор и зубная нить — взаимозаменяемые средства гигиены, но это не так. Нитью чистим межзубные промежутки, а ирригатором убираем налет у основания зуба рядом с десной.



Многие привыкли пользоваться ополаскивателями, но при качественной гигиене их использование необязательно, как и новомодные скребки для языка — язык можно чистить той же щеткой, что и зубы.

Ополаскиватели можно сравнить с парфюмом для полости рта — от проблем они не помогут, но внесут завершающую нотку в заботу о себе. Лилия Кузьменкова, стоматолог

Не забывайте регулярно менять щетку, сформируйте себе гигиенический набор, которым будете пользоваться после каждого приема пищи вне дома.



Как правильно чистить зубы?

Начинать следует с размещения зубной щетки под углом 45 градусов к линии десен. Круговыми или выметающими движениями необходимо аккуратно чистить внешнюю и внутреннюю поверхность зубов, уделяя особое внимание зоне у десен, где часто скапливается налет. На каждый зуб следует уделять около 10 секунд, не пропуская ни одной его части.



После этого нужно перейти к жевательной поверхности зубов, где налет и остатки пищи также часто скапливаются. Здесь следует использовать более короткие выметающие движения или горизонтальные движения вперед-назад. Не забывайте про чистку языка, так как на нем также накапливаются бактерии, которые могут вызвать неприятный запах изо рта.

Главное — правильно почистить зубы Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Чистить нитью межзубные пространства можно как до, так и после щетки. Поместите нить между зубов к основанию и проведите к краю по боковой поверхности одного зуба, затем повторите манипуляцию с соседним. Частыми ошибками являются движения от края к основанию или когда человек водит несколько раз нитью туда-сюда. Запомните: одно движение на одну боковую поверхность зуба.



Не забывайте убирать ирригатором налет из пространства между десной и зубом, хотя бы раз в день и проводить профессиональную гигиену раз в полгода у стоматолога. Соблюдение этих рекомендаций поможет минимизировать риск кариеса и заболеваний десен, сохраняя улыбку здоровой на долгие годы.

А вы сколько раз в день чистите зубы? Два раза — утром и вечером После каждого приема пищи Как вспомню, так и почищу Вообще не считаю нужным чистить зубы

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