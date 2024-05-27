В одном из регионов России ввели карантин из-за мальтийской лихорадки. Болезнь разрушает внутренние органы

Контактировать с зараженными животными можно только в респираторе, перчатках и защитном костюме Источник: Роман Данилкин











Власти региона сообщили об ограничениях для жителей Куйбышевского района Самары. Там выявили бруцеллез мелкого рогатого скота. Инфекцию называют еще мальтийской, кипрской или гибралтарской лихорадкой, а также болезнью Банга.

— Очаг нашли в частном доме в Рубежном на улице Воздушного флота. Теперь на территорию подсобного хозяйства нельзя заходить посторонним. Также запрещено лечение больных животных, ввоз и вывоз животных (за исключением вывоза на убой), вывоз инвентаря, доение овец и коз, а также изготовление сыров из их молока, — следует из приказа исполняющего обязанности руководителя Департамента ветеринарии Самарской области Ильи Егорова.



Бактерию, вызывающую бруцеллез, впервые выявил на Мальте военный врач Дэвид Брюс в 1887 году. В честь него этот род бактерий и назвали Brucella. Из семи видов бруцелл для человека опасны четыре. Их переносчиками являются овцы, козы, быки, коровы, собаки, свиньи, зайцы, олени.

В сыром мясе бактерии живут три месяца, а в засоленном — месяц. В сыром молоке, которое хранят в холодильнике, возбудители болезни живут 10 дней, в сыре — более двух месяцев, а в сливочном масле — более четырех недель. В замороженных продуктах бруцеллы не погибают. Человек может заразиться болезнью при употреблении в пищу недостаточно термически обработанных продуктов, а также от животных.

Бруцеллез бывает острым, подострым и хроническим. Болезнь может поразить сердце, сосуды, легкие, печень, селезенку, кости и суставы, нервную и мочеполовую системы. Инкубационный период — от одной недели до пяти месяцев. В начале бруцеллез похож на грипп и ОРВИ: высокая температура, головная боль, вялость, рвота и диарея, боли в мышцах и суставах, сыпь и увеличение лимфоузлов, перепады настроения.

При хронической форме бруцеллез вызывает артрит, поражает головной и спинной мозг, вызывает паралич лицевого нерва, менингит, гепатит, потерю памяти, нарушение координации движений, зуд и жжение при мочеиспускании и половом контакте, онемение конечностей. Больных лечат в инфекционном стационаре.

В августе 2023 года вспышка бруцеллеза произошла в Новосибирской области: среди заболевших был ребенок.