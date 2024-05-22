Крошка размером с ладошку. Трогательная история мамы и дочки — девочка при рождении весила 470 граммов

Источник: МИГ ТВ; Городские порталы

Татьяна Карплюк в 2017 году переехала жить на Ямал. Это произошло случайно: ее отправили в командировку, где Татьяна встретила будущего мужа. В ноябре 2023 года она родила девочку, которая весила всего 470 граммов. Крошка едва помещалась у матери на ладони.

Роды начались на шестом месяце беременности, тогда будущая мама еще ходила на работу. В тот день она почувствовала странные шевеления внизу живота и попросила мужа отвезти ее в больницу. И не зря: оказалось, что у женщины произошла отслойка плаценты, началось воспаление. Ребенка нужно было спасать.

С помощью кесарева сечения на свет появилась крохотная Алиса. Несколько месяцев родителям запрещали подходить к дочери — она лежала в реанимации. Единственное, что могла делать Татьяна, — по четыре раза в день приносить для малышки грудное молоко.

— У мужа был шок, когда нас первый раз пустили в реанимацию. Я ожидала того, что увидела: насколько она маленькая и вся в трубках была. Но по его лицу я поняла, что он был очень шокирован, — рассказала Татьяна.

В реанимации Алиса провела 75 суток. Только в начале февраля ее перевели в общую палату, куда легла и Татьяна, чтобы воссоединиться с дочкой. Малышка уже весила 1300 граммов, но даже тогда мама боялась брать ее на руки. Уверенность появилась, только когда она набрала еще 400 граммов — через месяц.



В начале апреля женщину с девочкой выписали из больницы. Несмотря на экстремально низкий вес, сейчас у Алисы нет сложных диагнозов, в свои пять месяцев малышка выглядит как обычный новорожденный ребенок.