Умер сибиряк, у которого после лечения в санатории отказали ноги — в истории его лечения были дописки и искажения

Сергея после огласки истории прооперировали, но встать на ноги мужчина так и не смог Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU, предоставлено Татьяной Фроловой











Умер житель Новосибирска Сергей Фролов, который в прошлом году оказался прикован к кровати после того, как съездил на лечение в санаторий. Об этом корреспонденту НГС сообщил медицинский юрист Евгений Павлов, представляющий интересы семьи.

Вчера, 9 апреля, мужчину похоронили. Как будет дальше действовать семья пока неизвестно. О планах с юристом родственники пока не разговаривали.



Сергей Фролов прошлым летом поехал на реабилитацию, на которую его отправили от поликлиники после травмы бедра. Уже во время процедур, по словам семьи, ему начало становиться все хуже. Вернулся домой сибиряк с ужасной болью в пояснице, и примерно через месяц не смог встать с постели.

Осенью боль у мужчины перестали снимать даже очень сильные препараты. Семья потратила более 100 тысяч рублей на платные обследования и частную скорую, чтобы Сергея как можно скорее прооперировали. А затем обратилась с жалобами в страховую.

Экспертиза, которую проводила страховая компания по ОМС «СИМАЗ-МЕД» (документ имеется в распоряжении редакции) нашла целый ряд нарушений в Городской поликлинике №22 при оказании помощи Сергею. Ему не назначили необходимые обследования перед отправкой в санаторий. Нашли приписки и искажения в меддокументах. Страховая выставила штрафы поликлинике.

Сергея в итоге прооперировали, но встать на ноги мужчина так и не смог.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Сергея Фролова.

На этой неделе стало известно, что в Новосибирске пациент отсудил у Горбольницы № 1 компенсацию в 2,5 миллиона рублей и ежемесячные выплаты из-за неправильно поставленного диагноза. Врачи проглядели тромбоз, в голени развился некроз, и ее пришлось ампутировать.



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