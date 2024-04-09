Второе сердце: профессор рассказала, по каким симптомам можно выявить проблемы с почками

Если заболели почки, нужно обратиться к врачу Источник: Наталья Пальникова / 59.RU











Почки не зря называют «вторым сердцем», ведь основная их работа — непрерывная фильтрация крови. О том, как сохранить орган здоровым, нашим коллегам из 59.RU рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры охраны окружающей среды пермского Политеха Лариса Волкова.

За сутки через почки проходит около 200 литров крови, в них она очищается от ненужных веществ. Благодаря почкам из организма выводятся излишки жидкости и нормализуется водно-солевой баланс. Кроме этого, они стабилизируют кровяное давление и кислотно-щелочной баланс, выработку витамина D и гормонов.



Что провоцирует болезни?

Среди факторов, способствующих развитию заболеваний почек, эксперт ПНИПУ Лариса Волкова отмечает постоянное недосыпание, переохлаждения, злоупотребление солеными и белковыми продуктами питания, чрезмерное употребление алкоголя, курение, малоподвижный образ жизни, нарушения в работе органов .



Заболевания могут возникнуть также из-за высокого уровня артериального давления, бесконтрольного приема лекарств, переполнения мочевого пузыря и резкого снижения массы тела. К болезням почек предрасположены люди, которые часто переносят ангину, страдают от диабета, системной красной волчанки и гипертонии.



При мочекаменной болезни в мочевыводящей системе образуются песок и камни. Со временем они могут значительно увеличиться в размерах. Главные причины заболевания — наследственная предрасположенность к патологии почек, эндокринной системы, врожденная недостаточность ферментных систем, из-за которой в организме наблюдается недостаток или избыток тех гормонов. У взрослых обмен веществ может нарушаться на фоне подагры, порфирии, кистозного фиброза, гемохроматоза, врожденной гиперплазии надпочечников и прочего.

Кроме того, способствовать появлению камней в почках могут еда и напитки, которые повышают секрецию желудочного сока , в том числе алкоголь, кофе, газированные напитки, пряности, острые закуски. А также соленые продукты, которые ускоряют выведение кальция из организма.



Когда проверяться?

К симптомам, указывающим, что пора проверить почки, относятся: отечность лица, ног, необъяснимая потеря аппетита, повышение температуры и давления, затрудненное или, наоборот, непроизвольное мочеиспускание, неприятные ощущения при опорожнении, возникновение цистита, частые позывы к мочеиспусканию, особенно ночью, появление в моче крови.



— Чтобы выявить отклонения в работе почек, следует хотя бы раз в год сдавать общеклинический анализ мочи, пробу крови на гликированный гемоглобин, гормоны щитовидной железы, на ВИЧ, гепатит В, сифилис, — советует Лариса Волкова.



Какие есть ограничения в еде у людей с заболеваниями почек?

Людям с мочекаменной болезнью нужно избегать продуктов, вызывающих повышенное выделение солей щавелевой кислоты с мочой, — какао, шоколад, шпинат, бобовые. Стоит ограничить потребление жиров, сахара, картофеля, помидоров. Под запретом — потроха, полуфабрикаты и готовые консервы.



Негативно влияют на почки эфирные масла, бульоны, острый перец, пряности, грибы, редис, лук, чеснок, редька, щавель, шпинат, соленые, маринованные и квашеные овощи, жирные закуски, копчености, икра, мясные, рыбные и грибные соусы, перец, горчица и хрен . Из напитков противопоказаны крепкий кофе и минеральные воды, богатые натрием. Можно класть в блюда лавровый лист, лук легкой степени зажарки, из специй — корицу.



Почему важно качество воды?

Питьевая вода содержит кальций, магний, фтор, йод, разнообразные соли и другие полезные вещества. Но при чрезмерно высокой их концентрации это опасно. Например, некачественная вода чаще всего содержит избыточное количество соединений с кальцием.



Кальций активно участвует в процессах сокращения сердечной мышцы, выделении гормонов надпочечниками, в секреторной функции печени и многом другом, но много кальция организму тоже не нужно. Это чревато отложением солей в почках и мочевыводящих путях, что приводит к мочекаменной болезни . Избыток этого элемента особенно опасен для детей, так как может спровоцировать замедление роста костей.



Чем опасны для почек витаминные комплексы?

Часто весной люди назначают себе витаминные комплексы. Но кроме решения проблемы с дефицитом полезных веществ это может привести к развитию патологий. Со слишком большим потреблением витаминов, растворимых в воде, организм может справиться, выводя их вместе с мочой. Излишек витамина С может стать причиной отложения солей щавелевой кислоты, что провоцирует образование камней в почках.



— Другая ситуация возникает при избытке жирорастворимых витаминов А, D, E и K. Они вызывают гипервитаминоз — передозировку. Американские исследователи доказали, что добавки с витамином D и кальцием увеличивают частоту возникновения мочекаменной болезни. Интоксикация витамином D также приводит к развитию острой почечной недостаточности. Но и дефицит его связан с повышенным риском альбуминурии — выделением белка с мочой . Это один из ранних признаков поражения почек, — объясняет Лариса Волкова.



Какие продукты полезны для почек?

Хорошую работу почкам обеспечивают фрукты, овощи, рис, орехи, семена, бобовые — они содержат сложные углеводы, которые поддерживают здоровье сердца, кишечника и стабильный уровень сахара в крови, что благотворно сказывается на здоровье почек.



Лучшие продукты для почек с мочегонным эффектом: огурцы, листовой салат, кабачки, тыква, помидоры, морковь, свекла, запеченный или отварной картофель, клюква, яблоки, груши, цитрусовые, арбуз, дыня, петрушка, укроп. В качестве напитков выбирайте морсы, некрепкий чай, отвар шиповника.



На пользу пойдет употребление нежирных молочных продуктов, постного мяса, курицы, индейки, рыбы, морепродуктов, яиц, сои. Стоит добавить в рацион продукты, богатые омега-3: жирную рыбу, авокадо, оливки, грецкие орехи и разнообразные растительные масла, кроме пальмового и кокосового.



Как надолго сохранить почки здоровыми?

По словам ученого, не надо зло­упот­реблять солью и мяс­ной пи­щей, необходимо мак­си­маль­но ог­ра­ничить упот­ребле­ние кон­сервов, пи­щевых кон­цен­тра­тов, про­дук­тов быс­тро­го при­готов­ле­ния. Важно не до­пус­кать избы­точ­но­го ве­са и не сбра­сывать рез­ко. Не ку­рить и не зло­упот­реблять ал­ко­голем.



Следует пить боль­ше жид­кости — 2–3 лит­ра в день, осо­бен­но в жар­кое вре­мя го­да. Это может быть прес­ная во­да, зе­леный чай, на­тураль­ные мор­сы, ком­по­ты, фиточаи. Помогут регулярные занятия физкультурой, по воз­можнос­ти — 15–30 ми­нут в день или по ча­су три ра­за в не­делю. Не стоит также зло­упот­реблять пре­быва­ни­ем на сол­нце и не до­пус­кать пе­ре­ох­лажде­ния по­яс­ничной об­ласти и ор­га­нов та­за, ног.



Важно не переусердствовать с обез­бо­лива­ющи­ми средс­тва­ми: от­ка­зать­ся или ог­ра­ничить при­ем до 1–2 таб­ле­ток в ме­сяц. Не при­нимать без наз­на­чения вра­ча мо­чегон­ные пре­пара­ты, не за­нимать­ся самолечени­ем и не ув­ле­кать­ся пи­щевы­ми до­бав­ка­ми. Людям, предрасположенным к заболеваниям почек, нужно кон­тро­лиро­вать ар­те­ри­аль­ное дав­ле­ние, уро­вень глю­козы и хо­лес­те­рина в кро­ви.



Опасность хранят ор­га­ничес­ки­е рас­тво­рите­ли и тя­желы­е ме­тал­лы. Поэтому при ра­боте с ин­секти­цида­ми и фун­ги­цида­ми — средствами от насекомых, грибка и паразитов на растениях, при ре­мон­те и об­слу­жива­нии авто­маши­ны необходимо поль­зо­вать­ся за­щит­ны­ми средс­тва­ми — перчатками и респираторной маской.

