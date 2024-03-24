«В легкие попадает то, что попадать туда не должно». В России выросла популярность электронок. Где вейперов больше всего

Согласно статистике, число пользователей электронных сигарет все время растет Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU











Электронные сигареты и вейпы становятся всё популярнее: количество их пользователей в России в прошлом году выросло на 3,8 % и достигло 4,5 миллиона человек. При этом общая доля никотинозависимых людей снижается — в 2019 году их число составляло 24,2 %, а в 2023 — уже 21,1 %. Это следует из статистики аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Расчеты основаны на данных Росстата о распространенности курения среди российского населения. В FinExpertiza уточнили, что опрос проводился среди 60 тысяч домохозяйств во всех регионах России. Респондентами выступили лица в возрасте от 15 лет и старше. К электронным сигаретам в статистике относятся все виды электронных средств доставки никотина (ЭСДН) — одноразовые, перезаряжаемые, модульные паровые системы (вейпы), а также электронные системы нагревания табака (ЭСНТ).

Электронки курят и парят почти по всей России, хотя остались регионы, где найти вейперов очень сложно. MSK1.RU рассказывает, в каких частях страны электронные сигареты пользуются наибольшей популярностью, как поменялось количество курильщиков за последние пять лет и как электронные средства доставки никотина влияют на здоровье человека.

Сигареты теряют спрос

За последние пять лет количество никотинозависимых россиян снизилось на 3,7 миллиона человек. На это влияет как ужесточение правил потребления табака, так и повышение акцизов.

По данным FinExpertiza, в 2019 году вредной привычке были подвержены 24,2% жителей России старше 15 лет. В 2022 году их количество снизилось до 21,5%, а в 2023-м составило 21,1%.

Тем не менее электронные сигареты продолжают набирать популярность. В 2019 году вейпы и системы нагревания табака были сравнительной редкостью — их потребляли всего 0,1% россиян. К 2022 году доля любителей электронок возросла уже до 3,6%, а в 2023 году достигла 3,7%.

Источник: Городские порталы











В беседе с корреспондентом MSK1.RU глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что относится к официальной статистике скептически.

«Если верить ей [официальной статистике], у нас средняя заработная плата звучит очень красиво и средняя пенсия выглядит очень привлекательно» Ярослав Нилов, депутат Госдумы

В общем, парламентарий признал, что проблема подросткового курения существует и с ней необходимо бороться.



— Во многом виноваты взрослые, которые позволяют себе курить при детях и дышать им этим дымом. Это прививает определенную культуру употребления. Когда ребенок видит, что мама не вытаскивает изо рта сигарету или вейп, девочки-мальчики со временем тоже начинают [курить]. Запретный плод сладок, они испытывают желание попробовать, — считает Нилов.

Популярны в Магадане, не в чести — в Чечне

Согласно данным Росстата, большая часть курильщиков, которые перешли с обычных сигарет на электронные, сконцентрирована в Магаданской области. Там ими увлекаются 41,8% никотинозависимых, или 12,2% от всего населения региона старше 15 лет.

В Москве на электронные средства доставки никотина перешли 33,5% всех курящих в регионе — это каждый третий житель столицы. Затем следует Астраханская область — 30,4% среди курящих местных жителей.

Также в топ регионов, где на электронки перешло более четверти местных курильщиков, вошли Севастополь, Санкт-Петербург, Курская область, Архангельская область, Ставропольский край, Ульяновская область и Краснодарский край.

Источник: Городские порталы











Электронные сигареты редко используют в Забайкальском крае (каждый 62-й курильщик), Калмыкии (1,6% среди всех курильщиков), Тыве (2,9%), Пензенской области и Карачаево-Черкесии (4,5%), Республике Алтай (4,8%), Ненецком автономном округе (5,3%) и Дагестане (5,4%).

Почти никто не курит и не парит электронные средства доставки никотина в Чечне и Ингушетии, да и в целом количество курильщиков в этих республиках стремится к нулю — 1,2% и 3,3% населения соответственно.

Больше всего вейперов — в Москве

Больше всего любителей вейпов и прочих средств нагревания табака сконцентрировано в Москве . В регионе их используют 791 тысяча человек, или 17,7% от общей численности россиян, потребляющих электронки.

Второе место — у Подмосковья : на область приходится 6,2% всех российских вейперов, это 276 тысяч человек. Следующая строчка — у Санкт-Петербурга : 5,8% курильщиков, или 259 тысяч человек.

Источник: Городские порталы











Труднее всего встретить человека с электронным средством доставки никотина в Чечне, Ингушетии, Калмыкии, Ненецком автономном округе, на Чукотке, в Тыве, Республике Алтай, Карачаево-Черкесии, Камчатском крае и Еврейской автономной области.

Последствия точно будут

С появлением электронных сигарет общественность всё чаще говорит о диагнозе EVALI, или «болезни вейперов». MSK1.RU спросил у доцента кафедры госпитальной терапии МГМСУ имени Сеченова, врача-пульмонолога Александра Пальмана, что собой представляет это заболевание. Однако, по его словам, пока «болезнь вейперов» малоизучена и врачи могут лишь предполагать, какие последствия от употребления вейпов и ЭСНТ возникнут у молодежи.

— Пока слишком мало информации для того, чтобы говорить об этом полноценно. Если в легкие попадает какая-то вредная, токсическая субстанция, она может вызвать тяжелейшее повреждение легких вплоть до реанимации и смертельного исхода, — объяснил MSK1.RU Пальман. — Даже если это достаточно нейтральные субстанции, они всё равно будет оказывать вред.

«Но каков этот вред, мы сможем полноценно оценить только спустя продолжительное время, когда накопится статистика на этот счет» Александр Пальман, врач-пульмонолог

Врач подчеркнул, что, чтобы у человека возникли какие-либо отрицательные последствия от табака, он должен курить много-много лет. Если же проводить аналогию с электронными сигаретами, то пока они не используются столь длительное время, чтобы можно было четко сформулировать отличия от последствий курения табака.

— Я не сомневаюсь, что последствия будут, потому что в легкие попадает очень большое количество того, чего туда попадать не должно. Но это не табачные дымы, это совершенно другие субстанции, и они будут оказывать другое вредоносное действие.



В апреле прошлого года мы писали, что депутаты Госдумы приняли законопроект о полном запрете вейпов для несовершеннолетних. За продажу электронных устройств для доставки никотина и безникотиновых жидкостей детям предполагается наказывать так же, как за продажу несовершеннолетним классических сигарет.