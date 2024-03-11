Уровень заболеваемости среди детей в Новосибирске вырос — 29 групп закрыли на карантин

Министр здравоохранения Константин Хальзов объяснил, что за прошлую неделю ОРВИ заболели 21 438 человек, что примерно соответствует неделе до этого. Грипп зарегистрировали у 216 граждан, заболевших коронавирусом — 16 человек. Министр образования Мария Жафярова рассказала, что по области нет закрытых классов в школах и групп в детских садах из-за карантина.