Уровень заболеваемости среди детей в Новосибирске вырос — 29 групп закрыли на карантин

Уровень заболеваемости среди детей в Новосибирске вырос. Об этом заявил исполняющий обязанности мэра Олег Клемешов во время оперативного совещания 11 марта.
— Уровень заболеваемости в детских садах вырос, в 23 детских садах 29 групп закрыты на карантин, по школам закрытых классов на карантин нет, — заявил Олег Клемешов.
Министр здравоохранения Константин Хальзов объяснил, что за прошлую неделю ОРВИ заболели 21 438 человек, что примерно соответствует неделе до этого. Грипп зарегистрировали у 216 граждан, заболевших коронавирусом — 16 человек. Министр образования Мария Жафярова рассказала, что по области нет закрытых классов в школах и групп в детских садах из-за карантина.
Неделю назад врио мэра Олег Клемешов рассказал, что уровень заболеваемости снизился, на карантин были закрыты 5 классов и 34 группы.