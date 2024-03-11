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Уровень заболеваемости среди детей в Новосибирске вырос — 29 групп закрыли на карантин

Закрытых классов в школах города нет

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На карантин закрыли группы в детских садах

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Уровень заболеваемости среди детей в Новосибирске вырос. Об этом заявил исполняющий обязанности мэра Олег Клемешов во время оперативного совещания 11 марта.

— Уровень заболеваемости в детских садах вырос, в 23 детских садах 29 групп закрыты на карантин, по школам закрытых классов на карантин нет, — заявил Олег Клемешов.

Министр здравоохранения Константин Хальзов объяснил, что за прошлую неделю ОРВИ заболели 21 438 человек, что примерно соответствует неделе до этого. Грипп зарегистрировали у 216 граждан, заболевших коронавирусом — 16 человек. Министр образования Мария Жафярова рассказала, что по области нет закрытых классов в школах и групп в детских садах из-за карантина.

Неделю назад врио мэра Олег Клемешов рассказал, что уровень заболеваемости снизился, на карантин были закрыты 5 классов и 34 группы.

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