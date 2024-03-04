Уровень заболеваемости снижается: в Новосибирске и области закрыли на карантин 5 классов и 34 группы

В Новосибирске и области из-за простудных заболеваний закрыли на карантин 5 классов и 34 группы. Об этом 4 марта стало известно на совещании при губернаторе Андрее Травникове.
Врио мэра Новосибирска Олег Клемешов отметил, что в городе полностью закрытых учреждений нет, на карантине сейчас находится один класс в школе и 13 групп в детских садах. Глава города добавил, что уровень заболеваемости в образовательных учреждениях продолжает снижаться.
По Новосибирской области все образовательные учреждения работают в штатном режиме, объяснил заместитель министра образования Юрий Савостьянов.
— Закрытых школ и детских садов нет, частично приостановлена работа четырех классов в четырех школах, заболел 31 ребенок, в 20 детских садах 21 группа частично приостановлена, заболели 195 детей, — рассказал Юрий Савостьянов.
Министр здравоохранения Константин Хальзов на вопрос Андрея Травникова о динамике заболеваемости ответил, что сейчас она снизилась на 25%. Юрий Савостьянов добавил, что в учреждениях заболеваемость уменьшилась на половину по сравнению с прошлыми неделями.
В феврале из-за болезней в Новосибирской области были закрыты на карантин 3 школы и 4 детских сада.