«Люди интересуются, что со мной»: как живет 17-летняя девушка с редчайшей кожной болезнью

Иногда Алене требуется принимать обезболивающее, но девушка старается справляться без него. Также каждый день она пользуется каплями для глаз и ушей из-за постоянного ощущения сухости. Дополнительно обязательно нужно закупать перчатки, салфетки и одежду, поскольку она быстро приходит в негодность от использования кремов.



На весь «арсенал» семья тратит около 30 тысяч рублей в месяц. На это полностью уходят пенсия Алены и выплаты ее мамы по уходу за инвалидом. Помимо этого, в 2020 году девочку заметил фонд «Дети-бабочки», помогающий детям и взрослым с заболеваниями кожи. Алена переживает, что с наступлением 18-летия жизнь станет еще сложнее — ей могут не дать I группу инвалидности и выплаты существенно уменьшатся. Поэтому сейчас девушка учится в колледже на бухгалтера.



— Люди интересуются, что со мной, когда знакомятся. Кто-то может с агрессией сказать: «Ты какая-то заразная, больная, ты вообще грязная». Кто-то просто интересуется — абсолютно разные реакции. Например, в маршрутке не так давно ехала, стала карту прикладывать к терминалу и там кондуктор сказала что-то вроде: «Вообще-то перчатки надо носить, если ты такая больная-заразная ходишь», — с небольшим возмущением вспоминает девушка.

