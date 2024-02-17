«Майонезная кома убила фигуру»: как быстро и безопасно похудеть к купальному сезону

«Минута на губах — навеки на боках»

Прийти в себя после долгих выходных и вновь настроиться на рабочий лад после выходных, отпусков и затяжных праздников всегда непросто. Но куда сложнее найти в себе силы, чтобы привести в порядок не только голову, но и тело. Некоторые, потерпев поражение в борьбе с собственными округлостями, признаются, что уже готовы смириться и признать их как родных.

— Да, признаю свою вину. Я питалась почти одними салатами, как и положено, с первого по тринадцатое января. А салаты закусывала жирненьким, мясным и сладким. Итогом стали те самые четыре лишних килограмма, которые выглядят на мне как все 24 и не уходят даже после диеты на сухарях и воде, — жалуется юная волгоградка Дарья, брезгливо и сочувственно рассматривающая себя в зеркале. — Видимо, последствия этой майонезной комы останутся со мной надолго, а может быть, и навсегда. Не зря говорят: минута на губах — навеки на боках. Я, конечно, еще разок попытаюсь. Но, честно сказать, почти смирилась. Лучше ведь биться по волнам, чем плавать о скалы, как говорится. Да и по праздничному рациону скучаю. Поскорей бы следующий Новый год! Я есть хочу!