«Майонезная кома убила фигуру»: как быстро и безопасно похудеть к купальному сезону

Новогодние праздники давно прошли, а весна уже кажется и желанной, и неминуемой. Но почему-то рады этому далеко не все. Посмотревшие на себя в зеркале, как Золушки после полуночи, юные девушки и зрелые женщины с нескрываемым ужасом в глазах оценивают показатели на весах и новые складки на собственных округлостях. Период волшебства, веселья, отдыха и вкусной еды не остался безнаказанным. И теперь тазики с оливье, гусь в собственном жиру и яблоках, свининка в панировке и без, бесчисленные пирожные, тортики и прочие лакомства заметно отложились на боках, животе и в дополнительных подбородках. Эксперты-профессионалы — врач-гастроэнтеролог и диетолог — рассказали нашим волгоградским коллегам из V1.RU, почему рабочие недели после праздников воспринимаются нежным женским организмом как бедствие и как попрощаться с лишними новогодними килограммами хотя бы к лету, а лучше к приходу весны.
«Минута на губах — навеки на боках»
Прийти в себя после долгих выходных и вновь настроиться на рабочий лад после выходных, отпусков и затяжных праздников всегда непросто. Но куда сложнее найти в себе силы, чтобы привести в порядок не только голову, но и тело. Некоторые, потерпев поражение в борьбе с собственными округлостями, признаются, что уже готовы смириться и признать их как родных.
— Да, признаю свою вину. Я питалась почти одними салатами, как и положено, с первого по тринадцатое января. А салаты закусывала жирненьким, мясным и сладким. Итогом стали те самые четыре лишних килограмма, которые выглядят на мне как все 24 и не уходят даже после диеты на сухарях и воде, — жалуется юная волгоградка Дарья, брезгливо и сочувственно рассматривающая себя в зеркале. — Видимо, последствия этой майонезной комы останутся со мной надолго, а может быть, и навсегда. Не зря говорят: минута на губах — навеки на боках. Я, конечно, еще разок попытаюсь. Но, честно сказать, почти смирилась. Лучше ведь биться по волнам, чем плавать о скалы, как говорится. Да и по праздничному рациону скучаю. Поскорей бы следующий Новый год! Я есть хочу!
«Ешь как животное, пока не отвалишься»
Почему же именно за время январских выходных мы чаще всего набираем больше ненавистных килограммов, чем за любой другой праздничный период? Гастроэнтеролог, диетолог, доцент кафедры педиатрии и неонатологии института НМФО ВолгГМУ Альбина Давыдова рассказала, что же происходит с человеком во время новогодних перееданий.
— Праздничная неделя — довольно стрессовый период для организма, так как меняется привычный рацион питания в сторону более насыщенной и калорийной пищи, — говорит гастроэнтеролог. — Новогодние блюда содержат много ингредиентов, соусов, заправок, что дает дополнительную калорийность. А когда наступают долгие каникулы, человек, пользуясь случаем, начинает учащать приемы пищи. Большая часть населения проводит эти праздники в домашних условиях, что не предполагает соблюдения режима питания. Соответственно, люди не просто едят чаще, но и большими порциями.
Не менее серьезным фактором, приводящим к быстрому набору веса, по мнению гастроэнтеролога, является значительное снижение физической активности на фоне безмерного потребления еды. Альбина Давыдова пояснила, какое новогоднее блюдо можно считать самым калорийным.
— Конечно, сложно дать однозначный ответ на вопрос о самом вредном праздничном блюде или продукте, — объясняет врач. — Ведь если человек ест в умеренных количествах те же самые салаты оливье или селедку под шубой, которые считаются самыми неполезными новогодними блюдами, то это никак не скажется на его состоянии. Обратная ситуация будет, если происходит неумеренность. Но главный вопрос — в качестве используемых продуктов, в количестве и в объеме порций.
Другие же эксперты считают, что набор массы в эти дни обусловлен не только калорийной и обильной пищей. Диетолог Елена Соломатина считает, что главная причина резкого утяжеления женщин после праздников — задержка жидкости в организме.
— Конечно, майонез вкупе с другими продуктами способствует набору веса. Но у среднестатистического человека в новогодние праздники в основном идет набор жидкости. Появляется некая отечность из-за большого количества сладкого, соленого и других продуктов, которые задерживают жидкость, — объясняет диетолог Елена Соломатина. — Но, как правило, когда человек начинает двигаться, переходит на нормальное питание, то понемногу эта масса уходит. Но за те дни уже могли произойти изменения в микрофлоре кишечника. На почве употребления жирной еды и сладкого начинают расти патогенные бактерии, которые вновь будут требовать вредной пищи. Человеку становится сложно ограничивать себя, и он впадает в еще больший стресс, и организм запасает еще больше.
«Организму не объяснить, что у нас есть холодильники и магазины»
На выходных и во время праздников человек может радоваться жизни и ни в чем себе не отказывать. Но вслед за праздниками неизбежно наступают тяжелые рабочие будни. Вместе с ними приходит и гормон длительного стресса.
— Во время выходных жизненные трудности, с одной стороны, никуда не уходят. Но, с другой стороны, в этот период можно забыться, — говорит врач-диетолог Елена Соломатина. — А чем еще себя порадовать дома, как не едой? К этому добавляется и сбитый режим сна. Многие себе устроили дни непослушания. Но праздники закончились... Все вышли на работу, где нет ни солнца, ни какой-то радости. От этого вырабатывается кортизол, который говорит мозгу, что организм то ли ранен, то ли болеет и нужно запастись жиром. А организму же не объяснишь, что у нас есть холодильники и магазины и от голода мы не умрем. Он запасает. Ведь чем больше жира, тем дольше хозяин продержится в жуткой стрессовой ситуации, когда надо вновь каждый день ходить на работу.
По словам эксперта по рациональному питанию, вредная пища не дает человеку чувства насыщения из-за отсутствия питательных веществ. А значит, он всё чаще начинает испытывать голод. Такой замкнутый круг приводит к постоянному потреблению лишних калорий.
— Подсунь нам пачку чипсов, мы их съедим и не заметим, — рассказывает Елена Соломатина. — Это море калорий, ноль питательных веществ, а значит, и ноль насыщения. Один вред: соль, трансжиры и… глюкоманнан, который обманет мозг гормоном удовольствия: «Ешь как животное, пока не отвалишься». Все эти обманки приводят к извращению и перееданию. А где появляется лишний вес, там начинает неверно работать липтин. Мозг перестраивается на неверную работу, и человек продолжает есть и набирать еще больше веса. Ведь командный центр уже сломан.
Почему одни толстеют, а другие остаются в форме?
Часто, казалось бы, в одной семье, за общим столом люди как не в себя потребляют одни и те же салаты и закуски с ночи 31 декабря до старого Нового года. Но почему же по окончании праздников один член семьи едва ли сможет выйти из-за стола, держась за округлившийся от новых килограммов живот, а другой как ни в чем не бывало наденет леггинсы и будет по-прежнему отлично в них выглядеть? Диетолог Елена Соломатина объясняет: такая вселенская несправедливость — не что иное, как простой метаболизм.
— Кто-то толстеет, а кто-то нет. Смиритесь с этим. Это зависит и от гормонального фона человека, от его обмена веществ, — говорит диетолог. — У кого-то эти процессы работают значительно лучше: есть нормальная чувствительность к инсулину и лептину, достаточно развита мышечная масса, а она работает как электростанция, где сжигаются жиры. Поэтому если такой человек даже просто лежит на диване и ничего не делает, то у него всё равно для поддержания этой мышечной массы идет похудение. Почему, например, мужчины быстрее сбрасывают вес? Из-за мышц, которые больше развиты, из-за тестостерона и так далее.
Однако и везунчикам с хорошим обменом веществ, и простым смертным рано или поздно придется вернуться к серым рабочим будням и привычным незатейливым приёмам пищи. Гастроэнтеролог и доцент кафедры педиатрии и неонатологии института НМФО ВолгГМУ Альбина Давыдова рассказала, как не сойти с ума от ломки по завтракам в виде бутербродов с икрой, обедам с тазами салатов и ужинам с литрами шампанского.
— Что касается перехода от праздничного рациона к привычному, то требуется постепенная отмена, — утверждает Альбина Давыдова. — Если уж человек склонен к перееданию в праздники, к насыщенному калориями рациону, то нужно обеспечить себе постепенный отказ, чтобы он не был таким болезненным и эмоциональным. Но лучше позаботиться об этом еще во время праздничных дней, не перебарщивая с едой. Тем самым и постараться предупредить набор лишних килограммов. Всё в меру, в разумных количествах и с соблюдением физической активности.
Как быстро попрощаться с праздничными килограммами?
По словам экспертов, как не жалей о содеянном, но прошедшие праздники уже не вернуть. Пришло время работать над ошибками. Однако попрощаться с набранным весом так же быстро, как и приобрести его, вряд ли получится. Диетолог Елена Соломатина объяснила, как нужно действовать для более эффективного результата.
— Человек, который не может жить без сладкого, должен включить продукты, содержащие хром. Уже недели через две сильная тяга к сладкому пройдет, — поделилась диетолог. — Хром содержится морепродуктах, какао без молока и сахара. Можно есть черный шоколад в маленьких количествах, финики, кофе с перчиком, с корицей. И, конечно же, побольше воды. Часто у нас не хватает энергии именно из-за ее недостатка.
По мнению специалиста по рациональному питанию, сброс веса невозможен и без налаженного режима дня. Елена Соломатина объяснила, почему для успешного похудения необходим качественный сон.
— Чтобы привести в порядок метаболизм, нужно высыпаться. Всплеск нужных гормонов вырабатывается с 12 до часа ночи, но в это время нужно уже крепко спать, — говорит специалист. — Можно съесть пару яичных белков, что поможет вырабатываться тиреотропному гормону, и ночью он начнет сжигать жиры. Никаких строгих диет сейчас нельзя. Включаем больше белка и овощей, некрахмалистых салатов, чтобы поменьше картофеля и моркови, больше зелени. Нужно и не жирное, не жареное мясо: индейка, курица, больше яиц, к ним — пара ложек перловки, гречки или бурого риса. Хорошо насыщает и овощной бульон. Сбросить 3–4 килограмма всего за 1–2 месяца таким образом вполне реально.
По мнению диетолога, только умеренный дефицит калорий поможет уменьшить жировую ткань, а не просто вывести воду из организма. При этом важно обеспечить себя достаточным количеством питательных веществ.
— Худеть — это от слова «худо». А нам надо стройнеть и здороветь. И если нам не будет хватать питательных веществ, витаминов, микро- и макроэлементов, то организм будет нас заставлять искать эти вещества и калории, — поделилась диетолог. — И всё время мы будем хотеть что-то съесть. Нужно выстроить свой рацион, максимально убрав всё вредное и непитательное: фастфуд, сахар, вредные жиры, но не исключать полностью, ведь будет срыв. И максимально обеспечивать себя витаминами. Выстраиваем себе совсем небольшой дефицит, около пятисот калорий в день.
Специалист отмечает, что для обеспечения себе умеренной нехватки калорий в сутки достаточно добавить незначительную физическую активность в виде пешей прогулки. Или отказаться от беглых чаепитий со сладким, которые мы в течение дня и сами порой не замечаем. Елена Соломатина рассказала, чем вредны сладкие перекусы.
— Если мы употребим немного мяса с овощами — это будет полноценный обед, а если мы съедим какой-нибудь шоколадный батончик, равноценный по калорийности целому обеду, то проголодаемся уже спустя 20 минут. Мы дико захотим есть, потому что от него подскочит сахар, он выделит инсулин, и организм будет требовать пищи, — утверждает диетолог Елена Соломатина. — А мясо с овощами даст нам насыщение часа на три. Поэтому нужны такие продукты, которые будут давать насыщение. При большом потреблении калорий, казалось бы, мы переедаем, но организм испытывает дефицит питательных веществ. Чем больше мы толстеем, тем больше сбиваются обменные процессы и тем больше мы нуждаемся в полезных компонентах: витаминах, насыщенных жирных кислотах и так далее. Без них процесс сброса веса не пойдет. Клетчатка — необходимый вид углеводов для нормальной работы пищеварительной системы, а овощи — отличный способ насытить организм, не набрав лишних калорий. И приводить себя в форму лучше начать не с ближайшего понедельника, а не откладывая, уже сейчас.