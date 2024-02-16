Приводит к инфарктам и инсультам: как обнаружить тромб до того, как он станет опасным

Заболевания сердечно-сосудистой системы, согласно статистике, самая частая причина смерти в России. Одна из главных сердечно-сосудистых проблем — образование тромбов. Они уменьшают просвет сосуда и ухудшают кровообращение, а оторвавшись, двигаются в более мелкие сосуды и закупоривают их, а это приводит к инфарктам и инсультам. Зачастую о тромбозе мы узнаем, когда уже есть угроза жизни, но по некоторым симптомам можно заподозрить болезнь и заранее.
Симптомы тромбоза будут отличаться в зависимости от того, где именно образовался тромб — в вене или в артерии. Артериальные тромбозы развиваются стремительно и требуют незамедлительного вмешательства врачей.
— Артериальному тромбозу свойственны резкая непроходящая боль, онемение и чувство холода, локализованное в одном месте, или жжение, покалывание и мурашки — парестезии в руке или ноге, судороги в икроножных мышцах и ослабление мышечной силы, — говорит врач-терапевт «ИНВИТРО-Приволжье» Татьяна Тарадеева. — Похожие ощущения являются симптомами тромбоза поверхностных вен, а на тромбоз глубоких вен указывают выраженный отек, набухание вен и распирающая боль, а также может измениться цвет кожи на пораженном участке.
Венозные тромбозы развиваются не так быстро, поэтому их можно успеть заметить до острой стадии и планово обратиться к врачу. Как объясняют врачи, проблемы с венами ощущаются ломящей и тянущей болью, первыми симптомами часто становятся боли в ногах, ногу как бы «распирает». Особенно тревожный симптом — если болит и отекает только одна нога.
— Реже, но встречается тромбоз глаз — сетчатки и вен, при котором начинает интенсивно падать зрение, — говорит Татьяна Тарадеева. — Также встречается тромбоз брюшной аорты, сопровождается постоянными болями в зоне живота и зачастую рвотой, почечных артерий — с болями в пояснице, появлением крови в моче и проблемами со стулом.
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, чтобы улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, не обязательно регулярно ходить в спортзал — активности можно аккуратно вписать в свои ежедневные занятия. ВОЗ отмечает, что прогулки, работа в саду, работа по дому и игра со своими детьми — всё это в том или ином виде физическая активность. Можно также внести в распорядок дня простые изменения, которые уже положительно скажутся на здоровье: например, не использовать лифт, а подниматься по лестнице.
Всё это нужно делать до появления первых симптомов. Если же что-то беспокоит, пора обращаться к врачу.
В качестве профилактики врачи также советуют регулярно проводить УЗИ вен и сдавать лабораторные анализы, которые помогут выявить склонность к образованию тромбов на ранней стадии, еще до появления первых симптомов. Это позволит своевременно подобрать терапию и избежать последствий, которые могут быть летальными.