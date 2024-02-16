Приводит к инфарктам и инсультам: как обнаружить тромб до того, как он станет опасным

Заболевания сердечно-сосудистой системы, согласно статистике, самая частая причина смерти в России. Одна из главных сердечно-сосудистых проблем — образование тромбов. Они уменьшают просвет сосуда и ухудшают кровообращение, а оторвавшись, двигаются в более мелкие сосуды и закупоривают их, а это приводит к инфарктам и инсультам. Зачастую о тромбозе мы узнаем, когда уже есть угроза жизни, но по некоторым симптомам можно заподозрить болезнь и заранее.

