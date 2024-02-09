Сомнительный подарок эволюции: почему ожирение пошло в массы и приобрело формы эпидемии

В России уже несколько лет подряд растет число пациентов с ожирением. Причем касается это всех возрастов — детям и подросткам этот диагноз тоже ставят всё чаще. Согласно данным Росстата, только за 2022-й в стране выявили 419 тысяч новых случаев ожирения — на 10% больше, чем годом раньше. В общей сложности такой диагноз в 2022 году был у 2,18 миллиона россиян.

