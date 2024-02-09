Сомнительный подарок эволюции: почему ожирение пошло в массы и приобрело формы эпидемии

В России уже несколько лет подряд растет число пациентов с ожирением. Причем касается это всех возрастов — детям и подросткам этот диагноз тоже ставят всё чаще. Согласно данным Росстата, только за
Данных за 2023 год пока нет, но нет и предпосылок к тому, что новых пациентов с ожирением станет меньше. В докладе о проблеме ожирения, который опубликовало в 2022 году Европейское региональное бюро ВОЗ, говорится, что распространенность избыточной массы тела и ожирения в регионе достигла масштабов эпидемии и продолжает расти. По классификации Всемирной организации здравоохранения, Россия тоже относится к «европейскому региону».
— Причины стремительного роста количества людей с лишним весом давно известны, но бороться с ними сложно, потому что к перееданию подталкивает современный образ жизни, — говорит эксперт лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. — Большая часть населения сейчас находится в городах и занимается работой, которая не предполагает физической активности, в офис и домой значительная часть людей приезжает на личном автомобиле, а гаджеты подарили людям развлечения, ради которых не нужно вставать с дивана. Поэтому и взрослые, и дети с каждым годом меньше двигаются.
Всемирная организация здравоохранения тоже отмечает влияние современного образа жизни на ожирение. Отдельное беспокойство у ВОЗ вызывает детское ожирение.
— В период с 1975 по 2016 год доля детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет, имеющих избыточный вес или страдающих ожирением, увеличилась во всём мире более чем в четыре раза, с 4% до 18%, — сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения.
По данным на 2022 год, в европейском регионе от ожирения страдал уже практически каждый третий ребенок — 29% мальчиков и 27% девочек. В России статистика детского ожирения тоже растет. Если в 2020 году выявили 80 тысяч случаев ожирения у детей младше 15 лет, то в
Казалось бы, все прекрасно знают, как бороться с лишним весом: придерживаться здорового питания и уделять время физической активности. Однако то, что на словах кажется простым, на деле бывает сложно реализуемо.
— В процессе эволюции у людей выработалась тяга именно к калорийной пище, содержащей большое количество жиров и сахара: долгое время процесс добычи пропитания был тяжелым и благополучие и вероятность выжить во многом зависели от того, насколько калорийный кусок удалось съесть, — говорит врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. — Именно поэтому контролировать свои пищевые привычки очень сложно: придерживаясь здорового питания и осознанно снижая количество сахара и жиров в своем рационе, человек противоречит сформировавшимся в процессе эволюции паттернам поведения. Сейчас еда доступна, но потребность поглощать жирную и сладкую пищу осталась: за нее организм вознаграждает человека выработкой дофамина и других нейромедиаторов, которые приносят ощущение удовольствия и счастья. Именно поэтому еда воспринимается как один из самых доступных способов получения удовольствия от жизни и приводит к избыточному весу и связанными с ним болезням.
Тем не менее контролировать свои пищевые привычки необходимо — избыточный вес и ожирение приводят к большому количеству тяжелых заболеваний: сахарному диабету, атеросклерозу, болезням сердечно-сосудистой системы. По данным ВОЗ, избыточный вес, ожирение и связанные с ними заболевания ежегодно приводят к смерти 1,2 миллиона человек.
Помимо очевидных вещей — вроде большого количества сладкой и жирной пищи — есть и пищевые привычки, которые кажутся безобидными, но на деле способствуют набору веса. А иногда проблема даже не в том, что вы едите, а в том, как вы это делаете.