«Пульмонология переполнена»: чем опасен новый штамм ковида и ожидать ли вспышку эпидемии в Новосибирске

Новый штамм ковида

Новый штамм ковида JN.1 замечен в Европе и США — заболеваемость растет. По данным Роспотребнадзора, в период с 8 по 14 января в стране госпитализировано 3746 человек — в сравнении с первой неделей января количество госпитализаций увеличилось на 21,4%.

Вирус характеризуют как более агрессивный, отмечая, что он быстрее передается и легче уклоняется от защитных антител. Симптоматика JN.1 не сильно отличается от предыдущих штаммов, но при этом очень напоминает вирус, которым россияне массово переболели в период до нового года и в праздники. Среди наиболее частых симптомов стандартный набор: резкая слабость и утомляемость, лихорадка, головная боль, боль в горле, кашель.