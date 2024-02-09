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«Пульмонология переполнена»: чем опасен новый штамм ковида и ожидать ли вспышку эпидемии в Новосибирске

Сибиряки по очереди переживают одни и те же симптомы вируса и попадают в больницу — в минздраве опровергают новую эпидемию

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Ждать ли новосибирцам новой ковидной волны?

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Казалось бы, самые страшные ковидные времена давно позади, но в некоторых странах разбушевался новый штамм короновируса. Наши коллеги из издания «Доктор Питер» уверяют, что вирус уже проник в Россию. За последние полтора месяца каждый третий житель страны чем-то переболел: грипп ли это, ОРВИ или Covid-19 — не понятно, но симптомы были схожими. НГС выяснил, ожидать ли нам очередной волны, какая эпидемическая обстановка сегодня в Новосибирской области и как обстоят дела с вакциной против ковида в нашем регине.

Новый штамм ковида

Новый штамм ковида JN.1 замечен в Европе и США — заболеваемость растет. По данным Роспотребнадзора, в период с 8 по 14 января в стране госпитализировано 3746 человек — в сравнении с первой неделей января количество госпитализаций увеличилось на 21,4%.

Вирус характеризуют как более агрессивный, отмечая, что он быстрее передается и легче уклоняется от защитных антител. Симптоматика JN.1 не сильно отличается от предыдущих штаммов, но при этом очень напоминает вирус, которым россияне массово переболели в период до нового года и в праздники. Среди наиболее частых симптомов стандартный набор: резкая слабость и утомляемость, лихорадка, головная боль, боль в горле, кашель.

— Я начала болеть в начале декабря. Температура поднималась до 37,5, не выше, но сухой кашель утомил, очень долго не могла вылечить. К новому году более-менее пролечилась, но в праздники свалилась снова — уже и с лихорадкой, температурой за 38 градусов, с ознобом, головной болью. Помогли антибиотики, — рассказала НГС жительница Новосибирска Екатерина.

Женщина добавляет, что все ее окружение по очереди переболело вирусом, который она описала как «противный и непонятный».

«Пульмонологическое отделение переполнено»

Новосибирцы массово жаловались на вирус в период праздников — симптомы у болеющих были схожими

Новосибирцы массово жаловались на вирус в период праздников — симптомы у болеющих были схожими

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Медсестра «Городской клинической больницы скорой медицинской помощи №2» на условиях анонимности рассказала журналисту НГС, что в пульмонологическом отделении пациентам не хватает мест.

— Уже несколько месяцев пульмонология переполнена. Некоторым пациентам не хватает места — лежат в коридоре. Поступают преимущественно пожилые и люди с хроническими заболеваниями, — рассказала собеседница НГС. Женщина порекомендовала по возможности воздержаться от посещения поликлиник и плановых госпитализаций.

Читательница НГС сообщила редакции, что её бабушка скончалась в больнице спустя несколько дней, как поступила. Сибирячка полагает, что пожилая женщина подхватила ковид.

— Бабушке было 84 года. За день до госпитализации она чувствовала себя в пределах нормы и ездила с одного конца города на другой. У нее была хроническая астма, периодически она жаловалась на легкое недомогание: поднималась температура до 37,3 градуса. Моя мама настаивала на обследовании, я была против, так как знала, что обстановка сейчас не самая подходящая, и ложиться в больницу опасно, — написала девушка. — Бабушку привезли в больницу. На следующий день нам сообщили, что она попала в реанимацию, где ее подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько часов она скончалась. Я думаю, что она подхватила коронавирус, но подтверждений нет. Я настоятельно рекомендую пожилым людям с признаками ОРВИ и ослабленным иммунитетом не ложиться сейчас в больницу, воздержаться от посещения поликлиник. Я уверена, что это спасло бы моей бабушке жизнь. Знакомые медики согласны со мной.

Будет ли новая волна коронавируса?

Читательница НГС полагает, что в больнице ее бабушка заразилась ковидом

Читательница НГС полагает, что в больнице ее бабушка заразилась ковидом

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Впрочем, слова источников НГС официальными данными пока не подтверждаются. По данным Роспотребнадзора, эпидемическая ситуация по заболеваемости Covid-19 в Новосибирской области стабильная.

— За последние 3 недели наблюдается снижение заболеваемости на 4,8%. С сентября по декабрь 2023 года отмечается повышение заболеваемости Covid-19, что коррелирует с контролируемым сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ, — сообщили в ведомстве в ответ на запрос НГС, добавив, что введение ограничений, в том числе возвращение масочного режима, не требуется.

В региональном минздраве также отметили, что вакцинация против Covid-19 включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, но не входит в обязательный перечень, а угроза болезни отсутствует. Приобрести вакцину за счет лимитов областного бюджета невозможно. В период с 2020 года по 2022 и в первом квартале 2023 года поставка вакцины осуществлялась за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации.

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