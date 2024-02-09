«Пульмонология переполнена»: чем опасен новый штамм ковида и ожидать ли вспышку эпидемии в Новосибирске

Казалось бы, самые страшные ковидные времена давно позади, но в некоторых странах разбушевался новый штамм короновируса. Наши коллеги из издания «Доктор Питер» уверяют, что вирус уже проник в Россию. За последние полтора месяца каждый третий житель страны чем-то переболел: грипп ли это, ОРВИ или Covid-19 — не понятно, но симптомы были схожими. НГС выяснил, ожидать ли нам очередной волны, какая эпидемическая обстановка сегодня в Новосибирской области и как обстоят дела с вакциной против ковида в нашем регине.
Новый штамм ковида
Новый штамм ковида JN.1 замечен в Европе и США — заболеваемость растет. По данным Роспотребнадзора, в период с 8 по 14 января в стране госпитализировано 3746 человек — в сравнении с первой неделей января количество госпитализаций увеличилось на 21,4%.
Вирус характеризуют как более агрессивный, отмечая, что он быстрее передается и легче уклоняется от защитных антител. Симптоматика JN.1 не сильно отличается от предыдущих штаммов, но при этом очень напоминает вирус, которым россияне массово переболели в период до нового года и в праздники. Среди наиболее частых симптомов стандартный набор: резкая слабость и утомляемость, лихорадка, головная боль, боль в горле, кашель.
— Я начала болеть в начале декабря. Температура поднималась до 37,5, не выше, но сухой кашель утомил, очень долго не могла вылечить. К новому году более-менее пролечилась, но в праздники свалилась снова — уже и с лихорадкой, температурой за 38 градусов, с ознобом, головной болью. Помогли антибиотики, — рассказала НГС жительница Новосибирска Екатерина.
Женщина добавляет, что все ее окружение по очереди переболело вирусом, который она описала как «противный и непонятный».
«Пульмонологическое отделение переполнено»
Медсестра «Городской клинической больницы скорой медицинской помощи №2» на условиях анонимности рассказала журналисту НГС, что в пульмонологическом отделении пациентам не хватает мест.
— Уже несколько месяцев пульмонология переполнена. Некоторым пациентам не хватает места — лежат в коридоре. Поступают преимущественно пожилые и люди с хроническими заболеваниями, — рассказала собеседница НГС. Женщина порекомендовала по возможности воздержаться от посещения поликлиник и плановых госпитализаций.
Читательница НГС сообщила редакции, что её бабушка скончалась в больнице спустя несколько дней, как поступила. Сибирячка полагает, что пожилая женщина подхватила ковид.
— Бабушке было 84 года. За день до госпитализации она чувствовала себя в пределах нормы и ездила с одного конца города на другой. У нее была хроническая астма, периодически она жаловалась на легкое недомогание: поднималась температура до 37,3 градуса. Моя мама настаивала на обследовании, я была против, так как знала, что обстановка сейчас не самая подходящая, и ложиться в больницу опасно, — написала девушка. — Бабушку привезли в больницу. На следующий день нам сообщили, что она попала в реанимацию, где ее подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько часов она скончалась. Я думаю, что она подхватила коронавирус, но подтверждений нет. Я настоятельно рекомендую пожилым людям с признаками ОРВИ и ослабленным иммунитетом не ложиться сейчас в больницу, воздержаться от посещения поликлиник. Я уверена, что это спасло бы моей бабушке жизнь. Знакомые медики согласны со мной.
Будет ли новая волна коронавируса?
Впрочем, слова источников НГС официальными данными пока не подтверждаются. По данным Роспотребнадзора, эпидемическая ситуация по заболеваемости Covid-19 в Новосибирской области стабильная.
— За последние 3 недели наблюдается снижение заболеваемости на 4,8%. С сентября по декабрь 2023 года отмечается повышение заболеваемости Covid-19, что коррелирует с контролируемым сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ, — сообщили в ведомстве в ответ на запрос НГС, добавив, что введение ограничений, в том числе возвращение масочного режима, не требуется.
В региональном минздраве также отметили, что вакцинация против Covid-19 включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, но не входит в обязательный перечень, а угроза болезни отсутствует. Приобрести вакцину за счет лимитов областного бюджета невозможно. В период с 2020 года по 2022 и в первом квартале 2023 года поставка вакцины осуществлялась за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации.
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