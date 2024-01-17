«Подъем заболеваемости заметят и россияне». Мир накрывает новая волна ковида, мы — на очереди

На пороге новой волны?

Увеличение числа госпитализаций произошло в 54 субъектах Российской Федерации, в том числе в 25 регионах увеличение более чем в среднем по России. Выздоровели 39 743 человека, или на 3% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли 150 человек. Всё закономерно: закончились каникулы, и медики фиксируют рост числа заболевших.

В начале января глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус уже призывал прививаться и носить маски из-за вспышки заболеваемости гриппом и COVID-19 во многих странах.



О росте количества ковидных госпитализаций в США и избыточной ковидной смертности в Португалии, Нидерландах, Финляндии также предупреждает врач, организатор здравоохранения Александр Соловьев.

