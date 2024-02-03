«Идешь с надеждой, вдруг онколог ошибся»: пенсионерка победила рак и откровенно рассказала, как живет без груди

Кемеровчанке Галине Левчук 62 года. Осенью 2015-го женщина случайно обнаружила у себя опухоль — после просмотра телепередачи о здоровье. Заметив подозрительные уплотнения в груди, Галина Ивановна пошла в поликлинику. Тогда врачи успокоили ее, но, когда она решила уточнить диагноз, услышала пугающее слово «рак». Как ей удалось победить онкозаболевание и через что пришлось пройти, она без прикрас рассказала нашим коллегам из NGS42.RU.
«Показала снимок, врач срочно отправил в онкологию»
— Думаю, дай-ка проверю себя. Не то чтобы нащупывала, просто руки так вверх подняла и смотрю, у меня в груди будто горошина сверху выкатилась. Ну я сразу в поликлинику, к терапевту, меня отправили на маммографию. Там меня успокоили, что это киста, но почему-то у меня доверия не было, и я спросила в регистратуре: «А сегодня ведет у вас онколог-хирург прием?» Я сразу к нему, показала снимок, а он говорит — никакая это не киста, срочно в онкологию. Там делают анализ, но бесплатный ждать 10 дней, а если платно — они сразу всё делают. Я заплатила, у меня тут же подтвердился рак, — рассказывает Галина Ивановна.
Такая новость шокировала пенсионерку. В коридоре поликлиники ей стало очень плохо. Галина Ивановна признаётся, что нелегко было осознать страшный диагноз.
— Сразу мысли такие: почему я, отчего, вроде здоровый образ жизни веду, не курю, не пью. Там нет такой этики — как-то сказать завуалированно. А мне прямо в лоб сказали: «У вас рак».
После этого Галину Ивановну осмотрел консилиум врачей. Опухоль в левой груди на тот момент была с горошину. Пенсионерка говорит, что решила не унывать и не опускать руки.
— Я не побежала покупать сразу похоронное себе, а настроилась нормально. Конечно, очень неприятно, в голове разные мысли были, что и как будет. Мне муж сказал, мол, не веди вот эти разговоры, ты и нас будешь сейчас накручивать, а саму себя тем более. И я решила, что от моих мыслей ситуация не изменится. Вот буду я плакать или буду радоваться — ситуация не поменяется.
Медики посоветовали Галине Ивановне мастэктомию — операцию по удалению груди. Женщина всё обдумала, взвесила и в итоге решилась на этот шаг. Ей повезло, и обошлось без изнурительной химиотерапии, так как опухоль была небольшой.
— Врач посоветовал делать операцию зимой — жары нету, легче. А я обратилась осенью, где-то в октябре-ноябре. Поэтому, говорит, если хочешь срочно, то давай сделаем. Я ответила, что не к спеху, не так уж она и разрастется к зиме.
Она не скрывает своей признательности врачу. Объясняет — позитивным настроем и уверенностью в успехе операции она заразилась от него.
— [Александр Витальевич] Антонов — он человек, который специально рожден для того, чтобы оперировать женщин. Когда все собрались в лекционном зале, нам сказали, это всё излечимо, мы вовремя обратились, мы все молодцы — с нулевым раком пришли. Вот он сказал, мы удаляем грудь, у нее сильно важной функции для организма нет. После этой лекции я как-то себя настроила, что у меня будет всё хорошо.
«Не сама операция была страшна, а последствия»
До мастэктомии пришлось сдать немало анализов. На операцию Галина Ивановна пришла после новогодних праздников, 13 января. Она попросила отдельную палату и призналась — было страшно.
— Я не захотела смотреть, как там женщины страдают. Я попросила отдельную палату, чтобы побыть одной. Мне не сама операция была страшна, а последствия. Я поговорила с девочками, почитала в интернете, чего ожидать, что будет после удаления груди. Ну и фотографии, описания всякие. Я вот этого всего боялась. Многие писали, что не так сама страшна операция, а как последствия после неё. Во-первых, очень морально [тяжело]. <…> Конечно, я плакала, очень плакала.
Такая вот шиза в голове была. Я не стала выпрашивать, чтобы у меня высечку сделали. До этого, когда диагноз подтвердился, мне посоветовали удалить, чтобы потом без конца что-то там не высекали. Я поэтому и грудь удалила, — делится наша героиня.
В больнице Галина Ивановна провела две недели. Признаётся, что после удаления левой груди пришлось нелегко. Была и послеоперационная боль, и потеря координации. Первые два месяца стали особенно дискомфортными.
— Это же левая рука, ты ей не можешь ничего сделать — ни помыться, ни поднять, ни повернуть ее, потому что боли. И врач говорит, что вам спать надо только на спине, на живот ты не ляжешь, на бок тоже нельзя, потому что там пережимаешь сосуды. Был контроль сна — только на спине, чтобы всё заживало и нигде не пережимало. Конечно, скованные движения, ты не можешь ни повернуться, ни наклониться.
Галина Ивановна вспоминает, что скованные движения были не единственными последствиями болезни и операции.
— Я читала в интернете, что после рака начинается проблема с лимфой. Вот этот дырян, который остается после груди, и она где-то скапливается. Мне сказали, что надо постоянно ходить, чтобы она не застаивалась. И вот для этой лимфы по жизни надо пить лекарства. У меня и последствия, конечно, остались после операции. Вот отек левой руки до сих пор — уже сколько лет прошло, она всё равно отекает. Один раз меня предупредили, что даже может быть рожа (инфекционное воспаление кожи и подкожной клетчатки, вызванное бактериями стрептококками. — Прим. ред.) на руке, она и выскочила, я лечилась, — добавляет она.
После операции пенсионерка ходила в поликлинику, где ей откачивали лимфу. Это место Галина Ивановна вспоминает с неприязнью.
— Груди нет, циркуляция нарушена, и надо ходить к хирургу, пока шов этот не засохнет. В место, где у тебя была грудь, они втыкают большие шприцы и выкачивают эту жидкость — лимфу. Я ходила туда без конца, а это январь-февраль, надо же одеться в зимнее, наклониться, всё это застегнуть, а там же перематываешься бинтами, потому что надо всё это утягивать. Каждый день это раздевание, одевание так выматывало! Уже не так сильно место само болит, как таскаться в эту поликлинику каждый день. Да и сама поликлиника — это вообще отвратительное место такое. Самоугнетающее какое-то, похоронное прям.
После мастэктомии Галина Ивановна полгода была под наблюдением онколога, делала УЗИ и сдавала анализы. Пришлось соблюдать режим дня и делать специальную гимнастику. Была и психологическая поддержка.
— Когда выписываешься, там есть психолог-врач бесплатно, ты к нему приходишь, если какое-то у тебя беспокойство психическое, не можешь справиться с собой. Он с тобой разговаривает, обследует, говорит, какая диета. Там назначают гимнастику. Рука отекает, там есть аппарат, тебе делают массаж, разгоняют лимфу, чтобы она не заставилась. И на зарядку ходишь, тебе там тренер показывает, чтобы лимфа не заставилась, ее надо делать каждый день.
Но без поддержки близких, откровенно говорит женщина, ей невозможно было бы пройти через это испытание. Реакция двоих детей на известие о страшном диагнозе и тяжелой операции помогла ей принять себя без груди.
— Я уже в таком возрасте, что мне мужа искать не надо, дети у меня взрослые, кормить грудью никого не надо. Я мужу сказала, сыновьям сказала. Они говорят — ничего страшного, мы тебя любим хоть с грудью, хоть без. Поэтому не переживай, всё будет хорошо, ты не первая, не последняя, мы с тобой рядом, если что, будем помогать. С мужем мы 40 лет вместе. Я когда начинала себя накручивать, потому что всё равно же думаешь об этом, они спокойно говорили, что мама, не переживай, ты не одна, в больнице много женщин, они будут с тобой разговаривать, вы будете поддерживать после операции друг друга. Дети говорили, попей успокаивающие таблетки, я купила себе, таблетки 2–3 выпила, и всё.
«Чем раньше придешь, тем меньше осложнений»
Первые месяцы после мастэктомии Галина Ивановна жаловалась на сильные боли и старалась реже выходить на улицу.
— Я как-то выходила погулять, и там начинаются какие-то как спайки, оно как схватит-схватит прям на улице, и сидишь на лавочке, ждешь, то ли скорую вызывать, то ли оно всё это отойдет. Я приезжала к узисту и говорила, что у меня там всё схватывает и выкручивает без конца. Он говорит, это послеоперационный организм, перестраивается, надо потерпеть. Если сильная боль, попей обезболивающее. Но вот по УЗИ я ничего не нахожу, значит, это тебя уже не должно волновать, ничего страшного нет.
Когда место операции зарубцевалось, она купила протез груди, который помогает держать спину ровно. Из-за пустоты после удаления груди ее постоянно клонило влево. Признается — стало легче, хотя пришлось отдать за протез 5 тысяч рублей. Группу инвалидности Галина Ивановна получать не стала. После всего пережитого она констатирует — всё обошлось благодаря ее внимательности к своему здоровью.
— У моей матери был рак. Я как-то разговаривала с онкологом и спросила — я тоже заболею? Он говорит — тогда бы все семьями лежали в палатах, а так кому-то повезет, кому-то не повезет. Поэтому я очень такая щепетильная по этому поводу, лишний раз проверялась.
Сейчас Галина Ивановна вернулась к обычной жизни. Она советует всем женщинам не запускать болезнь и обращаться к врачу при малейшем подозрении.
— Девочки, которые сидели со мной на перевязку, разговаривали. Вот одна говорит: «У меня уже грудь как каменная стала…» А у меня в голове не укладывается — ты видишь, что тебя крутит ночью, и ждешь, когда у тебя вообще всё отвалится? Поэтому ей после выписки назначили и химию, и таблетки. Зачем тянуть эту резину? Всё равно закончится всё в больнице. Чем раньше вы придете, тем меньше осложнений и вот этих процедур. А у этих таблеток тоже побочка — рак шейки матки, это тоже опасно. Поэтому я очень довольна, что я вовремя пошла к врачу. Мастэктомию, конечно, можно пережить. Самое главное — не затягивать, чтобы не обострять и не утяжелять восстановительный процесс после операции.