«Идешь с надеждой, вдруг онколог ошибся»: пенсионерка победила рак и откровенно рассказала, как живет без груди

Такая вот шиза в голове была. Я не стала выпрашивать, чтобы у меня высечку сделали. До этого, когда диагноз подтвердился, мне посоветовали удалить, чтобы потом без конца что-то там не высекали. Я поэтому и грудь удалила, — делится наша героиня.

В больнице Галина Ивановна провела две недели. Признаётся, что после удаления левой груди пришлось нелегко. Была и послеоперационная боль, и потеря координации. Первые два месяца стали особенно дискомфортными.



— Это же левая рука, ты ей не можешь ничего сделать — ни помыться, ни поднять, ни повернуть ее, потому что боли. И врач говорит, что вам спать надо только на спине, на живот ты не ляжешь, на бок тоже нельзя, потому что там пережимаешь сосуды. Был контроль сна — только на спине, чтобы всё заживало и нигде не пережимало. Конечно, скованные движения, ты не можешь ни повернуться, ни наклониться.

