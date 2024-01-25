«Боли не прекращались»: воспитательница детского сада 12 лет жила с дренажной трубкой в животе из-за ошибки хирурга

— Я уже не записывалась в поликлинику: потому что попасть к врачу трудно, а толку нет. Сама ходила на УЗИ, обследования, к остеопату даже. Всё платно. Потом врачи предположили, что это может быть киста. Одно время наблюдалась. Делали УЗИ, и оказалось, что за это время она подросла. Думали, может, киста так давит. И я наблюдалась в областной больнице, там мне назначили сделать КТ с контрастом. И когда я сделала, мне дали заключение, где было написано: «дренажная трубка». Я пришла к врачу, и мне там говорят: «Что у вас там делает дренажная трубка?» А я-то откуда знаю? Так ее и обнаружили. Решили делать операцию, поскольку боли были невыносимые. И когда мне сделали эту операцию — сразу же встала, попробовала согнуться, и у меня ничего не болело. Это такой кайф! И с тех пор с 2021 года у меня ничего не болит. Я регулярно занимаюсь фитнесом, чувствую себя совсем другим человеком, — сокрушается Ольга. — А последствия могли быть разными. Когда эту трубку вытащили, она была твердая и острая. Негнущаяся.