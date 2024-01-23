Минус 50 килограммов за 8 месяцев. Блогер так похудел, что стал другим человеком — воодушевляющая история

Позже он решил, что в норму он придет уже после отдыха. Снова будет правильно питаться и откажется от алкоголя, а пока — две недели веселья.



— А я любитель сладкого. На ужин брал все эти турецкие сладости, потом шел спать. Отдых заканчивается, выезжать в Тюмень. Я там всё время ходил в пляжных шортах. Надеваю джинсы — и бах, происходит когнитивный диссонанс — отверстие на ремне сместилось в большую сторону, и я понимаю, что килограммы везу с собой в Тюмень, — рассказывает он.



Ровно за год Алексей сбросил и снова набрал по 30 килограммов.



Болезни и окончательное решение похудеть

Окончательно распрощаться с лишним весом Алексей решил в 2020 году. Осознание того, что он хочет похудеть, пришло к нему не сразу.



— Был ковидный год. Мы с женой не работали, сидели дома. Заниматься нечем. У меня каждый день какой был — иду в магазин, взял мяса, пива, иногда что-то покрепче. Даже за руль не надо было садиться — в нашем поселке открыли алкогольные маркеты. Изо дня в день одно и то же, — вспоминает он.

