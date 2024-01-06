Кислятина vs сахар. Можно ли купить хорошее шампанское за 300–600 рублей? Проверяем вместе с сомелье

Вообще, природный сахар ничем не плох, он естественным образом получился. Дрожжи, которые делают нам из сахара алкоголь, не до конца сделали свою работу, поэтому в сладких винах, как правило, невысокий процент алкоголя. А бывает искусственное добавление сахара в сусло, когда виноград не достиг полной зрелости.



У меня есть ощущение, что тут сахар природный, потому что виноград сорта мускат сам по себе очень сладкий.



В общем, когда все просят: «Я хочу послаще», то первые два образца будут максимально отвечать запросу. Это что-то в стиле Asti. Второй образец — это, пожалуй, самое ароматичное, самое классное вино. Очень хорошо пахнет. Первый образец тоже, но чуть более сдержанно.