5 секретов уборки в квартире перед Новым годом. Об этом могут не знать даже самые идеальные хозяйки

В бытовой химии, которая сегодня активно используется дома, содержатся не такие уж безобидные для здоровья человека компоненты. Рассмотрим некоторые из них.



Хлор — жестокий и беспощадный

Без сомнения, хлорсодержащие средства быстро дают ощутимый эффект, позволяя добиться чистоты и белизны вещей, обладают бактерицидными свойствами, в том числе против плесени. Но не стоит забывать, что хлор — летучее химическое вещество, которое активно воздействует на слизистые оболочки и кожу.



Хлор может обжечь носоглотку, роговицу глаз, кожные покровы. Конечно, это не означает, что следует полностью отказаться от хлорсодержащих средств. Но использовать их нужно крайне аккуратно и без излишнего энтузиазма.

