В каких поликлиниках новосибирцы могут оформить больничный и сделать рентген в новогодние праздники — график работы

Все поликлиники в Новосибирской области в период с
— В таком режиме будут функционировать и детские, и взрослые отделения. Вызов врача на дом по всем каналам — через «Госуслуги», единую регистратуру 122, чат-бот в телеграме — можно оформить до 14:30. Обращения, поступившие позднее, терапевты и педиатры обслужат на следующий день, — пояснили областные власти.
Также по индивидуальному графику будут работать рентген-кабинеты, вести прием будут дежурные хирурги. Дни и часы работы можно будет посмотреть на сайте поликлиники.
30 декабря все стоматологические поликлиники будут работать с 09:00 до 15:00. После работа клиник будет осуществляться по следующим дням:
- 3 января — стоматологическая поликлиника № 3 (
р. п. Краснообск, ул. Центральная, 6/1), областная стоматологическая поликлиника (ул. Театральная, 46), детская городская клиническая стоматологическая поликлиника (ул. Степная, 7);
- 4 января — стоматологическая поликлиника № 3 (ул. Ватутина, 39), стоматологическая поликлиника
№ 8(ул. Энгельса, 23/1);
- 5 января — стоматологическая поликлиника № 5 (ул. Авиастроителей, 9), детская городская стоматологическая поликлиника (ул. Трудовая, 15);
- 6 января — клиническая стоматологическая поликлиника
№ 1(ул. Котовского, 5/3), клиническая стоматологическая поликлиника № 2(ул. Весенняя, 16);
- 8 января — стоматологическая поликлиника
№ 3(ул. Сибиряков-Гвардейцев, 57), детская городская стоматологическая поликлиника (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/6).
Круглосуточно с острой зубной болью можно обратиться с 15:00
В Новосибирске в период зимних каникул работа травмпунктов будет осуществляться в круглосуточном режиме. Обратиться за помощью можно по следующим адресам:
- улица Серебренниковская, 42;
- проспект Дзержинского, 44;
- улица Шукшина, 3;
- улица Мухачева, 5/4;
- 2-й переулок Пархоменко, 7;
- улица Московская, 89;
- улица Зорге, 47/1;
- улица А. Невского, 9.
Скорая помощь и стационары будут работать круглосуточно.
Ранее в рабочем поселке Краснообск открыли новую поликлинику. Ее готовность проверил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.