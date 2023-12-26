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В каких поликлиниках новосибирцы могут оформить больничный и сделать рентген в новогодние праздники — график работы

С 30 декабря по 8 января поликлиники будут работать с 09:00 до 15:00

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Скорая помощь и стационары будут работать круглосуточно

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Все поликлиники в Новосибирской области в период с 30 декабря по 8 января будут работать с 09:00 до 15:00. Об этом сообщили в областном Минздраве.

— В таком режиме будут функционировать и детские, и взрослые отделения. Вызов врача на дом по всем каналам — через «Госуслуги», единую регистратуру 122, чат-бот в телеграме — можно оформить до 14:30. Обращения, поступившие позднее, терапевты и педиатры обслужат на следующий день, — пояснили областные власти.

Также по индивидуальному графику будут работать рентген-кабинеты, вести прием будут дежурные хирурги. Дни и часы работы можно будет посмотреть на сайте поликлиники.

30 декабря все стоматологические поликлиники будут работать с 09:00 до 15:00. После работа клиник будет осуществляться по следующим дням:

  • 3 января — стоматологическая поликлиника № 3 (р. п. Краснообск, ул. Центральная, 6/1), областная стоматологическая поликлиника (ул. Театральная, 46), детская городская клиническая стоматологическая поликлиника (ул. Степная, 7);
  • 4 января — стоматологическая поликлиника № 3 (ул. Ватутина, 39), стоматологическая поликлиника № 8 (ул. Энгельса, 23/1);
  • 5 января — стоматологическая поликлиника № 5 (ул. Авиастроителей, 9), детская городская стоматологическая поликлиника (ул. Трудовая, 15);
  • 6 января — клиническая стоматологическая поликлиника № 1 (ул. Котовского, 5/3), клиническая стоматологическая поликлиника № 2 (ул. Весенняя, 16);
  • 8 января — стоматологическая поликлиника № 3 (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 57), детская городская стоматологическая поликлиника (ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/6).

Круглосуточно с острой зубной болью можно обратиться с 15:00 31 декабря до 07:00 9 января в стоматологическую поликлинику № 3 (отделение по адресу ул. Петухова, 20) и в областную стоматологическую поликлинику (ул. Театральная, 46).

В Новосибирске в период зимних каникул работа травмпунктов будет осуществляться в круглосуточном режиме. Обратиться за помощью можно по следующим адресам:

  • улица Серебренниковская, 42;
  • проспект Дзержинского, 44;
  • улица Шукшина, 3;
  • улица Мухачева, 5/4;
  • 2-й переулок Пархоменко, 7;
  • улица Московская, 89;
  • улица Зорге, 47/1;
  • улица А. Невского, 9.

Скорая помощь и стационары будут работать круглосуточно.

Ранее в рабочем поселке Краснообск открыли новую поликлинику. Ее готовность проверил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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