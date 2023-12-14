На Новосибирск надвигается магнитная буря — как она скажется на состоянии человека

По данным лаборатории, изменения в магнитосфере начнутся уже с восьми утра. С 11:00 возбуждение магнитосферы будет ослабевать, и к 13:00 она вернется в спокойное состояние. Во время своего пика магнитная буря достигнет уровня G1.