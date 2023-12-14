На Новосибирск надвигается магнитная буря — как она скажется на состоянии человека

В Новосибирске в выходные ожидается магнитная буря. Как указано на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, изменения в магнитосфере произойдут в субботу, 16 декабря.
По данным лаборатории, изменения в магнитосфере начнутся уже с восьми утра. С 11:00 возбуждение магнитосферы будет ослабевать, и к 13:00 она вернется в спокойное состояние. Во время своего пика магнитная буря достигнет уровня G1.
По словам специалистов, это астрономическое явление может повлиять на организм человека. Елена Обут, заведующая терапевтическим отделением клиники ЦСМ «Здравица», уточнила, что риски есть для людей, которые уже страдают хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.
— Магнитная буря прежде всего влияет на сосудистую систему. И может меняться тонус сосудов, может в некоторой степени замедляться кровоток, и это может способствовать склонности к тромбообразованию. Нарушается доставка кислорода с кровотоком, и органы и ткани могут испытывать кислородное голодание. Это дополнительный стресс, в ответ на который организм начнет выбрасывать стресс-реактивные гормоны, — объяснила Елена Обут.
Ранее врач объяснила, как магнитные бури могут влиять на состояние людей и как защититься от ее воздействия.