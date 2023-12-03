Потратил 900 рублей на банальные советы. Рассказываем, что такое телемедицина и может ли она заменить поход к врачу

Аналогом привычного приема у врача стали онлайн-консультации. Во время пандемии именно они стали палочкой-выручалочкой для специалистов, которые не могли в полной мере принимать пациентов из-за ковидных ограничений. Наши коллеги из MSK1.RU поговорили с врачами, чтобы выяснить, что такое телемедицина и эффективна ли она.

Больше не нужно никуда ехать?

Телемедицина — это вид оказания медицинской помощи в формате онлайн-консультаций в мессенджерах или по аудио- и видеосвязи, объяснил MSK1.RU терапевт Андрей Кондрахин. При этом врач может помочь не только пациентам, которые обратились к нему, но и своим коллегам, дав профессиональный совет. Особенно телемедицина может быть полезна для медиков из дальних регионов страны и для маломобильных граждан.