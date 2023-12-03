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Потратил 900 рублей на банальные советы. Рассказываем, что такое телемедицина и может ли она заменить поход к врачу

Эксперты рассказали, эффективны ли такие онлайн-консультации

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После ковида телемедицина стала активно набирать популярность среди россиян. Рассказываем, что это такое и могут ли онлайн-консультации заменить поход к врачу

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Зачастую поход к врачу становится настоящей проверкой на прочность. Достается и частным, и государственным больницам и поликлиникам. Люди жалуются на очереди к специалистам и на хамство со стороны медицинского персонала. Но находятся и те, кто, начитавшись жутких историй об отечественном здравоохранении, решаются ставить себе диагнозы с помощью интернета (cпойлер: это плохая затея).

Аналогом привычного приема у врача стали онлайн-консультации. Во время пандемии именно они стали палочкой-выручалочкой для специалистов, которые не могли в полной мере принимать пациентов из-за ковидных ограничений. Наши коллеги из MSK1.RU поговорили с врачами, чтобы выяснить, что такое телемедицина и эффективна ли она.

Больше не нужно никуда ехать?

Телемедицина — это вид оказания медицинской помощи в формате онлайн-консультаций в мессенджерах или по аудио- и видеосвязи, объяснил MSK1.RU терапевт Андрей Кондрахин. При этом врач может помочь не только пациентам, которые обратились к нему, но и своим коллегам, дав профессиональный совет. Особенно телемедицина может быть полезна для медиков из дальних регионов страны и для маломобильных граждан.

— Врач не может просто так взять и отпроситься, чтобы поехать проконсультироваться с коллегами из ведущих медицинских центров. Раньше для этого нужно было оформлять командировку. Сейчас законом разрешено проводить телемедицинские консультации и совещаться на расстоянии, — рассказал Кондрахин. — Много у нас пациентов, которые по той или иной причине не могут никуда выезжать. Но телемедицина позволяет врачу выходить в эфир и консультировать пациента, который находится в другом регионе.

Перед онлайн-консультацией нужно обязательно посетить врача по месту жительства

Перед онлайн-консультацией нужно обязательно посетить врача по месту жительства

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Как отмечает медицинский юрист Асад Юсуфов, прежде чем обратиться к телемедицине, пациенту требуется пройти первичный осмотр у местного врача. По его результатам онлайн-специалист может поставить диагноз, назначить лечение и даже выписать рецепт на лекарства.

— Самое главное — это первичный прием, после него пациент может получать телемедицинскую помощь по всей стране. Но нужно предоставить результаты диагностики онлайн-специалисту, чтобы он мог делать назначения и выписывать электронные рецепты на препараты, — объяснил Юсуфов.

Технология будущего или ненужный рудимент?

Первый закон о телемедицине в нашей стране появился еще в 2018 году. Однако до начала пандемии сервисы для удаленных консультаций развивались медленно. Во время ковида значительно возросла нагрузка на амбулатории и поликлиники. Чтобы решить эту проблему, с 2020 года государственные и частные медицинские учреждения начали экстренно создавать телемедицинские сервисы, которые позволили консультировать заболевших удаленно, прямо из кабинета.

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Например, появились государственные ковидные телемедицинские центры, которые поддерживали людей с COVID-19, выздоравливающих на дому и тех, кто реабилитировался после этой болезни, а также пациентов с другими заболеваниями. Однако пандемия закончилась, а заболевание перешло в разряд сезонного. О том, как живет телемедицина сейчас, рассказал директор ассоциации «Национальной базы медицинских знаний» Борис Зингерман.

— Тенденция к развитию здесь, безусловно, есть и она будет продолжаться. Это тренд вообще развития общества, потому что очень многие формы переходят в дистанционный вид взаимодействия — образование, покупки. Вопрос только в том, что необходимо решать законодательные ограничения и выстраивать модели финансирования такой помощи, — заявил эксперт в разговоре с MSK1.RU.

Новый проект Минздрава позволит врачам получать данные о состоянии пациентов прямо с домашних тонометров

Новый проект Минздрава позволит врачам получать данные о состоянии пациентов прямо с домашних тонометров

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Основным вектором развития эксперт считает дистанционный мониторинг пациентов с хроническими заболеваниями. Министерство здравоохранения в 2022 году запустило пилотный проект «Персональные медицинские помощники». В рамках этой инициативы врачи будут получать информацию о состоянии пациентов, больных гипертонией и сахарным диабетом, прямо с их персональных устройств.

— То есть пациент дома мерит давление, а результаты отправляются на сервер, анализируются и передаются лечащему врачу. Информация поступает постоянно и оперативно, и, в случае когда что-то случилось, медик сразу же получает об этом уведомление, — пояснил Зингерман.

Что думают пациенты о телемедицине

Онлайн-консультации являются вспомогательным инструментом, и сервисов телемедицины всё еще мало. Однако некоторые всё же успели попробовать этот инновационный формат и делятся пережитым опытом на разных форумах.

— Общение со специалистом шло в чате, перепиской. Врач задавала мне наводящие вопросы. После чего расшифровала результаты УЗИ и ЭКГ и подробно разъяснила, что к чему. Консультация заняла по времени 1,5 часа. После нее мне прислали отчет с рекомендациями. Конечно же, это не замена очной консультации, врач не видит пациента, поэтому и диагноз может быть поставлен неверно, — делится своим мнением Екатерина на сайте «Отзовик».

Воспользоваться телемедициной можно из любой точки мира

Воспользоваться телемедициной можно из любой точки мира

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При этом многие остаются недовольными результатами таких онлайн-встреч — якобы врачи дают очевидные советы, которые не решают проблему. И дело не в низкой квалификации специалистов, а в ограничениях закона. Не проведя очный осмотр, медик не имеет право даже поставить диагноз, не то что выписать лекарства. Но многие этого не знают и зря разочаровываются в системе.

— Один раз я ходила удаленно к психиатру — это оказалось бесполезным мероприятием, потому что он, разумеется, не смог выписать рецепт онлайн. То есть доктор выслушал жалобы, а за лекарством отправил к своему коллеге, которому всё пришлось рассказывать заново, — рассказала MSK1.RU москвичка Алена.

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