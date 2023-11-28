Возраст пионера, кости — как у пенсионера. Почему у 20-летних болят суставы и как с этим бороться — объясняет ревматолог

Что за зверь такой — дисплазия

По словам Ольги Епифанцевой, сейчас от заболеваний суставов страдает намного больше молодежи, чем раньше. Проблемы нередко возникают уже в детстве: у одних из-за недостатка физической активности, а у других, наоборот, перебор с ней — например, из-за того, что родители слишком рано отдали ребенка в спорт.



И то, и другое способно приводить к неправильному формированию скелета. Особенно когда у человека есть генетические аномалии, наследственные и хронические заболевания.



— Сейчас многие дети уже примерно с 3 лет сидят в телефонах вместо того, чтобы бегать по двору и играть. И зачастую именно сидячий образ жизни — в частности, в период активного роста — провоцирует проблемы с суставами. Хотя есть и другая крайность: когда ребенка рано отдали в спорт, а ему нельзя — у него дисплазия, — говорит врач.

