Возраст пионера, кости — как у пенсионера. Почему у 20-летних болят суставы и как с этим бороться — объясняет ревматолог

«Главное, ребята, сердцем не стареть», поется в известной песне. Но с этим вряд ли согласятся те, у кого шалят суставы. Проблемы с ними не редко вызваны распространенной аномалией — дисплазией. Из-за нее же, в общем-то, и сердце может барахлить. Можно ли замедлить деформацию суставов и как с хрустом коленях не состариться к 25 годам, корреспонденту НГС рассказала врач-ревматолог новосибирского центра «Здравица», терапевт Ольга Епифанцева.
Что за зверь такой — дисплазия
По словам Ольги Епифанцевой, сейчас от заболеваний суставов страдает намного больше молодежи, чем раньше. Проблемы нередко возникают уже в детстве: у одних из-за недостатка физической активности, а у других, наоборот, перебор с ней — например, из-за того, что родители слишком рано отдали ребенка в спорт.
И то, и другое способно приводить к неправильному формированию скелета. Особенно когда у человека есть генетические аномалии, наследственные и хронические заболевания.
— Сейчас многие дети уже примерно с 3 лет сидят в телефонах вместо того, чтобы бегать по двору и играть. И зачастую именно сидячий образ жизни — в частности, в период активного роста — провоцирует проблемы с суставами. Хотя есть и другая крайность: когда ребенка рано отдали в спорт, а ему нельзя — у него дисплазия, — говорит врач.
Дисплазия, объяснила ревматолог, — это повышенная гибкость соединительной ткани, обусловленная генетически. Шутки с ней плохи: суставы становятся гиперподвижными, могут болеть и в результате постепенно разрушаются. Но бояться всё равно не стоит, ведь на самом деле многие из нас — диспластики: по данным Ольги Епифанцевой, эта аномалия встречается примерно у 90% населения. Но у кого-то она проявляется меньше, а у кого-то больше.
Что же делать
Есть ряд советов, как не обострить ситуацию при дисплазии и других ревматологических проблемах.
Ольга Епифанцева рекомендует водить детей не в секции, а на лечебную физкультуру: это полезно и одновременно щадит организм — в отличие, например, от полноценной гимнастики. Если же маленький диспластик всё-таки будет профессионально заниматься последней, то пиши пропало: к 20–25 годам ему вряд ли удастся избежать ноющих, деформирующихся суставов.
Но в любом случае, даже ради здоровья костей, не стоит полностью отказываться от физической активности. Правильно двигаться — лучше, чем вообще отказаться от движения и постоянно сидеть за компьютером или на диване. Людям с дисплазией, как впрочем и всем остальным, обязательно нужно укреплять мышцы. Можно заняться пилатесом или плаванием. И почаще гулять, но только в удобной обуви и по мягкой поверхности: к примеру, по земле в лесу.
Ну, а легкую атлетику, йогу и растяжки — исключить. Никаких шпагатов — это может еще сильнее расшатать суставы и сделать скелет рыхлым.
— Нагрузка на опорно-двигательный аппарат должна быть минимальной. Но, тем не менее, мышечный каркас надо укреплять, чтобы он поддерживал связки. Наш организм — это что такое? Это ось, и все суставы в нем связаны. Если поехал один, то за ним поедет и другой, — объяснила эксперт.
И, кстати, для снижения нагрузки на суставы можно носить ортопедические стельки и ортезы. Первое актуально для всех, а второе — особенно для тех, у кого уже наблюдаются деформации.
Вместо фастфуда — хондропротекторы
Скелет, несомненно, может «убить» и неправильное питание. Чтобы суставы не постарели раньше времени, в первую очередь важно не злоупотреблять фастфудом. Концентрация питательных веществ в нем минимальная, и большой пользы организму он явно не принесет.
Своим пациентам Ольга Епифанцева советует разнообразить стол едой, обогащенной кальцием: морской рыбой, кунжутом, молочными продуктами и так далее. Если вы никогда не любили творог и сметану, то ревматологические заболевания — это повод к ним пристраститься.
Хотя с некоторыми диагнозами приходится не только добавлять, но и кое-что убирать из своего рациона. Допустим, при подагре из него исключат даже, казалось бы, полезные продукты: красное мясо, щавель, некоторые грибы — словом, всё, что насыщено пуринами. Это органические азотсодержащие соединения, которые входят в состав нуклеиновых кислот, встречаются в животных и растительных организмах. Конечный продукт распада пуринов — мочевая кислота, а при нарушении ее метаболизма происходит отложение уратов в суставах. Это, собственно, и есть подагра.
Иногда при патологиях опорно-двигательного аппарата не обойтись и без лекарств. Для профилактики и лечения нередко выписывают хондропротекторы, но назначить их может только врач.
Не игнорируйте боли
Если беспокоят суставы, то с визитом в больницу лучше не затягивать. Бывает так, что даже у молодых наступает точка невозврата — так называемая третья стадия, когда боль в месте разрушения хряща достигает пика. Качество жизни при этом сильно ухудшается: кому-то становится тяжело двигаться, а кто-то вдобавок начинает плохо спать. Такие тревожные симптомы могут означать, что человеку пора на операцию, но она подразумевает под собой различные риски. По возможности не надо доводить до хирургического вмешательства, убеждена Епифанцева.
— Чтобы определить силу, с которой болит сустав, используется специальная шкала от 0 до 10 баллов. В ней показатель 8 — это уже очень сильная боль, которая мешает жить. Несомненно, в определенных ситуациях пациентам необходимо эндопротезирование. Обычно оно улучшает качество жизни, но, увы, всё же не всегда, — добавила она.
Традиционно пациентов с жалобами на суставы отправляют на УЗИ, рентгенографию или МРТ, а также просят сдать анализы мочи и крови — общее и биохимическое исследования. Как правило, специалистов особенно интересуют уровень С-реактивного белка (СРБ), отвечающего за иммунные реакции в организме, и мочевой кислоты.
— Если появилось подозрение на какое-нибудь заболевание суставов, то я могу попросить пациента сдать анализ на ревматоидный фактор, различные антитела и иммунные реакции. Но однозначно анализы не назначаются просто так — только при наличии определенных показаний и в зависимости от той или иной клинической картины, — уточнила Ольга Епифанцева.
Одна из болезней, которые важно обнаруживать как можно раньше, — болезнь Бехтерева. Ей нередко страдают молодые мужчины и даже подростки. Как правило, они жалуются на боли в нижней части спины, которые стихают при движении, или ее скованность по утрам. При этом могут развиваться острые воспаления глаз — увеиты, иридоциклиты.
Что еще нужно знать
Со слов врача, диспластиков не всегда беспокоят только кости: также у них могут быть проблемы с сердцем, венами, глазами — в целом со всеми органами и системами, где присутствует соединительная ткань. Изредка дисплазия даже приводит к мочекаменной болезни, при которой нарушается опорожнение почки.
— Опущение внутренних органов, миопия (растяжение глазного яблока. — Прим. ред.), варикоз — всё это нарушения соединительной ткани, — подчеркнула врач.
В свою очередь суставы не всегда ноют непосредственно из-за ревматологических заболеваний, но и по другим причинам.
Плачевные последствия ковида
Люди, которые переболели коронавирусом, могут замечать на себе его неожиданные последствия. Кроме выпадения волос, искажения запахов и вкуса, это могут быть серьезные проблемы с суставами: к примеру, асептический некроз головки бедренной кости. При этом заболевании тромбируется артерия, которая питает кость. Не исключено, что этот диагноз может привести к инвалидной коляске, утверждает ревматолог — и к молодежи это тоже относится.
— У человека может даже не быть каких-либо тяжелых хронических заболеваний, которые приводят к тромбозу, — это именно постковидный синдром. К сожалению, я видела даже молодых, 30-летних людей с такой проблемой. У них сама головка разрушается или вертлужная впадина (выемка, образованная седалищной, подвздошной и лобковой костями. — Прим. ред.). Кости могут ломаться, а сустав затем неправильно срастаться. Это страшно. Но даже асептический некроз мы стараемся лечить, не доводя до операции. При нем хирургическое вмешательство также не всегда показано на 100%, — разъяснила ревматолог.
Кстати, понять, что человек болен, несложно по его внешнему виду. Прочитать про 18 признаков, которые сигнализируют о проблемах со здоровьем, можно здесь.