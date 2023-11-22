«Не надо фанатично скупать»: интервью с провизором о дефиците лекарств и новых аналогах

А вот рецепты на льготные препараты будут проходить через систему «Честный знак». Также и с препаратами особой учетности. Рецепт будет сканироваться и подгружаться в систему. В других аптеках, где работает «Честный знак», тоже будут его видеть. Поэтому нельзя будет пройтись по аптекам и купить лекарство несколько раз. Также как и передать рецепт в третьи руки. Это четкость и порядок. За нарушение этого закона будут накладываться штрафы, а также административная и уголовная ответственность. В зависимости от ситуации.



— Что за система «Честный знак»? Та же самая, что контролирует оборот алкоголя?

— Да. Это национальная система маркировки и прослеживания продукции. Пока в ней не так много аптек, но скоро подключиться будут обязаны все. Давайте объясню. Все в курсе, что продажа спиртных напитков и табачных изделий невозможна без акцизных марок. По такому же принципу будет продаваться и аптечная продукция. Эта система прозрачна, все контролирующие органы нас видят. Мы предоставляем всю информацию о лекарства открыто. Клиент может получить ее через специальное приложение. Там же можно посмотреть сертификат качества. Его обычно просят люди, которые возвращают налог 2-НДФЛ за закуп медикаментов. Этим пользуются очень часто. Раньше удостоверение качества мы предоставляли по запросу в бумажном виде.