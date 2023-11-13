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Новосибирцы смогут увидеть информацию о своих медицинских обследованиях на «Госуслугах». Что об этом известно?

Министр здравоохранения Новосибирской области заявил, что это возможно в ближайшей перспективе

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Новосибирцы смогут следить за своими медицинскими обследованиями на «Госуслугах»

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Информацию об обследованиях, которые новосибирцы проходят в поликлиниках и больницах, хотят загружать на «Госуслуги». Об этом министр здравоохранения региона Константин Хальзов заявил на оперативном совещании 13 ноября 2023 года.

По словам Хальзова, сейчас в медицинской информационной системе (МИС) Новосибирской области задействованы больше 500 единиц технологического оборудования. Это позволяет медработникам обмениваться информацией о пациентах друг с другом.

Планируется, что скоро данные о пациентах, которые посещали поликлинику, можно будет мониторить через «Госуслуги»:

— Ближайшая перспектива — это когда вся информация, которую мы получаем, появится в едином портале госуслуг. Непосредственно пациенты будут обладать возможностями и знаниями тех исследований, которые они проходили.

Все работы по информатизации МИС должны завершиться в 2024 году, подытожил министр.

Ранее НГС рассказывал, как новосибирцы начали заходить на электронные дневники через «Госуслуги».

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