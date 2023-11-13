Новосибирцы смогут увидеть информацию о своих медицинских обследованиях на «Госуслугах». Что об этом известно?

Информацию об обследованиях, которые новосибирцы проходят в поликлиниках и больницах, хотят загружать на «Госуслуги». Об этом министр здравоохранения региона Константин Хальзов заявил на оперативном совещании 13 ноября 2023 года.
По словам Хальзова, сейчас в медицинской информационной системе (МИС) Новосибирской области задействованы больше 500 единиц технологического оборудования. Это позволяет медработникам обмениваться информацией о пациентах друг с другом.
Планируется, что скоро данные о пациентах, которые посещали поликлинику, можно будет мониторить через «Госуслуги»:
— Ближайшая перспектива — это когда вся информация, которую мы получаем, появится в едином портале госуслуг. Непосредственно пациенты будут обладать возможностями и знаниями тех исследований, которые они проходили.
Все работы по информатизации МИС должны завершиться в 2024 году, подытожил министр.
Ранее НГС рассказывал, как новосибирцы начали заходить на электронные дневники через «Госуслуги».