«Давайте вернем бумажные!»: новосибирцев обязали заходить в электронные дневники через Госуслуги — получилось не у всех

Родители новосибирских школьников столкнулись с невозможностью проверять электронные дневники своих детей. Проблемы с доступом возникли после того, как новосибирцев обязали входить в аккаунты через Госуслуги.
— Раньше в электронный дневник можно было заходить, используя логин и пароль, никаких проблем не было: хоть родители проверяют, хоть бабушки. Теперь авторизоваться можно только через Госуслуги. И вот тут начинаются проблемы, — рассказал НГС новосибирец Иван, который пытался получить доступ к дневнику своей дочери-шестиклассницы, учащейся в гимназии №4.
При попытке зарегистрироваться на портале «Моя школа» он неожиданно обнаружил, что в базу внесено сразу пять гимназий №4. Названия учебных заведений были практически полностью идентичны, и различались между собой парой символов или регистром букв, и какое из написания правильное, догадаться невозможно. По очереди перебрав все возможные варианты, он столкнулся с новой проблемой:
— Дальше нужно выбрать класс, в котором учится ребенок, и сервис классы не находит. Ввожу цифру 6 с клавиатуры, и получаю ответ: данные не найдены. А без этой информации зарегистрировать ребенка на портале «Моя школа» невозможно, — рассказал новосибирец.
Альтернативой мог стать сервис «Школьное портфолио», на котором тоже можно отслеживать успеваемость ученика, но там данных шестиклассницы вообще не оказалось.
— За несколько часов каким-то чудом дозвонился до департамента образования мэрии Новосибирска, там мне сказали, что все сервисы работают нормально, а виновата школа, которая не предоставила информацию. Давайте уже вернем бумажные дневники, и успокоимся. Их максимум «собака съест», а тут столько проблем вылезает — возмутился Иван.
В гимназии №4 объяснили, что проблема с доступом возникла у родителей учеников одного из шестых классов:
— Заболела учительница этого класса, не подала информацию. Сейчас как раз решаем эту проблему, нам из департамента [образования мэрии Новосибирска] уже звонили, — рассказала секретарь директора.
На похожие проблемы с доступом пожаловались и родители учеников других школ:
— У меня доступа к электронному дневнику пока нет, но, скорее всего, это связано со сменой учебного заведения. — Рассказала НГС сибирячка Марина. — При этом в нашей школе электронный дневник работает, но пока там ничего не происходит, видимо настраивают расписание и все остальное.
НГС также обратился с запросами в Министерство цифрового развития Новосибирской области и мэрию Новосибирска, чтобы узнать, действительно ли в невозможности зарегистрироваться виноваты учебные заведения, является ли эта проблема массовой, и как отслеживать успеваемость своих детей родителям, которые столкнулись с проблемами доступа к сервисам.
Ранее новосибирцы не смогли проверить электронные дневники в октябре 2022 года. Тогда в Министерстве цифрового развития и связи региона проблемы с доступом к сервису объяснили регламентными работами. Через неделю сайт пришлось отключить: он подвергся кибератаке.