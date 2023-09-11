«Давайте вернем бумажные!»: новосибирцев обязали заходить в электронные дневники через Госуслуги — получилось не у всех

НГС также обратился с запросами в Министерство цифрового развития Новосибирской области и мэрию Новосибирска, чтобы узнать, действительно ли в невозможности зарегистрироваться виноваты учебные заведения, является ли эта проблема массовой, и как отслеживать успеваемость своих детей родителям, которые столкнулись с проблемами доступа к сервисам.