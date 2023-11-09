Гонконгский грипп захватывает страну: насколько он опасен и какие у него симптомы

— Так называемый гонконгский грипп стал широко известен в конце 60-х годов, тогда он вызвал одну из трех пандемий гриппа в XX веке. Отсюда и название — пандемия стартовала в Гонконге, сейчас к Гонконгу этот штамм никак не относится, он повсеместно распространен, — говорит иммунолог Николай Крючков. — С тех пор он адаптировался, стал сезонным, и, например, в прошлом сезоне, по данным института гриппа, на него пришлась большая часть заболеваемости в России. По прогнозу большого изменения антигенного состава в этом сезоне по сравнению с предшествующим не произошло, так что H3N2 должен быть крайне распространен.

