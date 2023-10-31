Что за новая опасная пандемия угрожает миру и почему встречи с вирусом не избежать

Знакомы ли мы с потенциальным вирусом, которого опасаются врачи, или он удивит так же, как COVID-19 , и почему встречи с ним не избежать — читайте в разборе наших коллег из E1.RU.



Дмитрий Лиознов — доктор медицинских наук, профессор, директор Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева . Член профильной комиссии по специальности «инфекционные болезни» Минздрава России, президиума Ассоциации врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области и президиума Санкт-Петербургского отделения Российского Красного Креста, член редколлегий «Журнала инфектологии», «ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии», «Ученые записки ПСПбГМУ им. И. П. Павлова », «Клинико-лабораторный консилиум». Автор и соавтор более 200 научных публикаций и учебно-методических пособий, в том числе учебников по инфекционным болезням и клинических рекомендаций.

