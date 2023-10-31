Что за новая опасная пандемия угрожает миру и почему встречи с вирусом не избежать

Миру не избежать новой пандемии! Так считает директор главного научного института по изучению гриппа в России, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Лиознов. На научно-практической конференции «Уральские вершины. Респираторные инфекции 2023» он рассказал, какие «звоночки» есть уже сейчас. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не сомневаются в том, что новая пандемия будет, вопрос лишь в том, когда она случится.
Знакомы ли мы с потенциальным вирусом, которого опасаются врачи, или он удивит так же, как
Дмитрий Лиознов — доктор медицинских наук, профессор, директор Научно-исследовательского института гриппа имени
Будет ли подъем ковида
На фоне нескольких серьезных волн ковида, которые пережил мир, всех интересует вопрос — будет ли этой зимой новый высокий подъем заболеваемости. Дмитрий Лиознов проанализировал мировую обстановку и поделился наблюдениями.
— Прогнозировать сложно, но мы наблюдаем за врачами, нашими семьями, друзьями — сейчас нет того, что было раньше, нет таких волн, тяжелых случаев, — сказал профессор. — Да, люди болеют и тяжело в больницах, но прежде всего это касается групп риска, в том числе возрастных пациентов. Но в целом заболеваемость снижается. ВОЗ ежемесячно публикует информацию, мы видим снижение числа новых случаев на 50%, снижение летальности.
Он привел статистику COVID-19 за период 28 августа — 24 сентября:
- 685 тысяч новых случаев (снижение на 55% по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом);
- 1900 смертей (снижение на 34%).
— В нескольких странах сообщили об увеличении числа случаев, тогда как остальные — о стабильной ситуации, — заметил Дмитрий Лиознов. — Это связано с тем, что мы стали меньше и легче болеть, а если болеем легче, меньше обращаемся [за медицинской помощью], ковид меньше выявляется. При этом в ВОЗ заявляют, что реальную ситуацию мы даже можем и не знать из-за сокращения масштабов тестирования и отчетности во всем мире. Сейчас от экстренного реагирования мы переходим к долгосрочной профилактике, контролю и ведению заболеваний. Мы слышим, что появляются новые варианты — эрис, пирола и так далее, но на самом деле мы с вами не владеем этой информацией, потому что объем исследований, который раньше делался для определения новых геновариантов, катастрофически упал.
По его словам, за всё время пандемии зарегистрировано 770,9 миллиона случаев, 6,9 миллиона смертей. Медицина оказалась не готова к такому объему помощи и перепрофилированиям больниц, хоть здравоохранение и адаптировалось под быстро изменяющуюся ситуацию.
Про новую пандемию
Дмитрий Лиознов считает, что общественное здравоохранение должно готовиться к новой пандемии.
— Многими уже было посчитано, что те средства, которые мы тратим на ответ на какие-то события, гораздо больше, чем если бы мы готовились заранее, — заметил он. — Если мы будем опираться на документ ВОЗ «стратегия по гриппу до 2030 года», там четко сказано, что пандемия неизбежна, речь прежде всего о вирусе гриппа с пандемическим потенциалом. Но как мы видим, возбудитель может быть совершенно не связан с вирусом гриппа.
Профессор проанализировал, что с 2005 года было семь чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения, имеющих международное значение. Это прежде всего вспышка Эболы в Африке.
— Говоря о новых возбудителях с пандемическим потенциалом, мы проанализировали наиболее интересных за два десятилетия и пришли к выводу, что источники в большинстве случаев грызуны, летучие мыши, одни из самых распространенных млекопитающих, — поделился Лиознов. — Часто у нас есть промежуточный хозяин. Возбудитель COVID-19 тоже имеет промежуточного хозяина, просто пока мы не можем его понять.
Риск пандемии связан с увеличением встреч человека с редкими и дикими животными. Это, в свою очередь, связано с изменением климата и миграцией животных. Профессор привел пример: клещи, которые переносят и возбудителей клещевого энцефалита, и боррелиоза, мигрируют в сторону Европы.
— Влияет и сокращение естественных мест обитания — мы вырубаем леса, строим новые города, распространяемся на те территории, которые раньше были для нас условно закрыты, где живут животные, находятся возбудители, — рассказал он. — В целом всё неблагоприятное инфекционное будущее прежде всего связывается с зоонозными возбудителями вирусной природы.
Зоонозы — это инфекции, общие для человека и животных. Зоонозами принято считать большую группу инфекционных и инвазионных болезней человека (около 200 нозологических форм), при которых резервуаром и источником инфекции служат различные виды домашних, синантропных и диких млекопитающих и птиц. Именно они обеспечивают существование возбудителя как биологического вида.
Организм человека служит для возбудителей зоонозов неспецифическим хозяином, заражение его происходит эпизодически и, как правило, человек становится для них биологическим тупиком. Иногда человек становится источником инфекции, но никогда не служит резервуаром возбудителей зоонозов.
Возбудители с потенциалом пандемии
Дмитрий Лиознов проанализировал эпидемии, которые регистрировали за последние 100 лет, и пришел к выводу, что среди них доминирует вирус гриппа. У этого возбудителя широкая возможность изменчивости, именно поэтому каждый год нам необходимо менять состав вакцин.
— Известные резервуары — это птицы и мыши, достаточно широкий круг хозяев и возможность передачи этих возбудителей между животными с инфицированием человека, — рассказал инфекционист. — Свинья — наиболее эффективный промежуточный хозяин. С участием и вируса гриппа птицы, и вируса гриппа человека возможно появление нового варианта, который может преодолеть видовой барьер и дальше передаваться уже эффективно от человека к человеку.
Резервуар возбудителя инфекции — это совокупность популяций одного или нескольких видов организмов, в которых при определенных природных и социальных условиях выживает и размножается популяция потенциального возбудителя-паразита.
— Последствия — сотни миллионов птиц, которых пришлось забить либо из-за инфицирования, либо из-за рисков. Речь идет о птицах в хозяйствах — промышленных или частных. Риски пандемии были, есть и сохраняются, — сказал Дмитрий Лиознов.
Какие риски для людей уже есть
1996 г. — обнаружен в Китае.
2005–2021 гг. — гибель и массовый забой более 316 млн домашних птиц с пиками в 2021, 2020 и 2016 годах.
Октябрь 2021 г. — декабрь 2022 г. погибло 140 миллионов домашних птиц.
По словам эксперта, с 22 июня по 27 июля 2023 года в мире было 685 новых вспышек высокопатогенного гриппа птиц, вызванных преимущественно вирусами гриппа A подтипа H5N1. В основном на территории Европы и Северной Америки. В России весной-летом 2023 года случился падеж чаек и вспышки заболевания среди домашних и диких птиц в некоторых регионах.
Случаи среди людей
В России случаев гриппа птиц среди людей не зарегистрировано. По информации ВОЗ, в мире в 2023 году было три случая инфекции, один из которых закончился летально (умерла
— Летальность очень высокая, именно поэтому есть обеспокоенность, что если появится новый возбудитель, и он не только преодолеет этот барьер, но будет эффективен с передачей от человека к человеку, риски пандемии чрезвычайно высокие. И мы должны к ним готовиться. Возникающие инфекции — это навсегда. Пандемию нельзя прогнозировать, к ней надо готовиться, — заключил он.
Прочтите, что говорят вирусологи о новых мутациях коронавируса в России. Ранее врач ответил на самые частые вопросы антипрививочников. Если вы один из них — обратите внимание на этот материал. Ранее мы рассказывали о новом вирусе Ланъя, найденном в Китае.
Подборка полезных материалов: надо ли сдавать анализы и пить витамины, чтобы справиться с хандрой. Врачи рассказали, что рак и другие заболевания молодеют. Если вам от 18 до 30 лет, прочтите, как проверить, всё ли у вас в порядке. А если вам уже стукнуло 30, вдвойне советуем сдать анализы, по ссылке — чекап для тех, кому 30–45 лет. Ну и «настольная» статья о том, какие анализы сдать после 45 лет и как дожить до 90.