Самый простой и действенный способ защититься от деменции, рака и ожирения. Что подсказали ученые

Ученые выяснили, что быстрая ходьба — со скоростью примерно 6,4 км/ч — способствует увеличению длины теломеров и даже продлению жизни в среднем на 20 лет. Авторы исследования уверяют, что ни одна другая физическая активность такого эффекта не дает.



Дополнительный эффект

Исследователи также выяснили, что быстрая ходьба на 70% снижает риски развития деменции, защищает от сердечных и сосудистых болезней и даже от рака. Для женщин риски онкологии уменьшаются на 26%, для мужчин — на 29%.



Ученые полагают, что такой эффект быстрая ходьба дает благодаря повышению работоспособности кардиореспираторной системы — когда организм усваивает кислород и доставляет его к мышцам и органам.

